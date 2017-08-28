Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов 21 августа назвал состав команды, которая проведет товарищеский матч с «Динамо», а также предшествующий ему учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

Футбол

Как и ожидалось, тренерский штаб не стал вызывать в сборную основной состав. Большинство из тех, кто получил приглашение, никогда ранее не играли в главной команде страны. Черчесов запланировал устроить смотр ближайшего резерва сборной.

«В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной», — таким комментарием на сайте РФС была сопровождена публикация расширенного состава команды.

Читайте также: Черчесов назвал состав сборной России на игру с «Динамо»

После чемпионата Европы 2016 года во Франции стало очевидным, что сборная нуждается в обновлении. Одни футболисты, как, например, Игнашевич или братья Березуцкие, являвшиеся основными игроками на протяжении долгого времени, фактически завершили выступления за сборную сразу после европейского первенства или через некоторое время после него. Другие, как Кокорин и Мамаев, проявили себя не с лучшей стороны и перестали вызываться в главную команду страны.

Новый тренерский штаб во главе с Черчесовым, возглавившим сборную в 2016 году, вполне обоснованно провел кадровую ротацию, и в команде появились новые люди — Головин, Джикия, Ерохин, Полоз и другие.

Якушкин Иван Станислав Черчесов

Новое поколение футболистов попробовало свои силы на домашнем Кубке конфедераций. Но результат остался фактически тем же, что был год назад. С той лишь разницей, что на этот раз удалось одержать одну победу — над Новой Зеландией.

И вот теперь снова появилась необходимость просматривать резерв сборной. Причем этот «ближайший» резерв стал распространяться так далеко, как никогда раньше. В сборную, например, вызваны три игрока из «Тосно» — команды, которая в этом сезоне дебютировала в Премьер-лиге и успела одержать в ней две победы. Также вызов получили три «легионера» — защитники Константин Рауш из «Кельна», Роман Нойштедтер из «Фенербахче» и натурализованный бразилец Марио Фернандес.

Не подвергая сомнению необходимость просмотра резерва как такового, зададимся вопросом, почему эта необходимость возникла менее чем за год до домашнего чемпионата мира?

В 2013 году сборная Бразилии, принимавшая у себя Кубок конфедераций, выиграла этот турнир, а через год дошла до полуфинала мундиаля, в котором уступила только будущим чемпионам — немцам.

В 2009 году сборная ЮАР на своем домашнем Кубке конфедераций заняла четвертое место. А в 2010 году на чемпионате мира не вышла из группы только из-за разницы голов. При этом южноафриканцы обыграли тогда французов и сыграли вничью с мексиканцами, уступив только Уругваю, который в итоге дошел до полуфинала.

В 2005 году сборная Германии заняла третье место на Кубке конфедераций, а в 2006 году — третье место на чемпионате мира.

Во всех вышеперечисленных случаях команды, которые принимали мировое первенство, уже к Кубку конфедераций подходили предельно готовыми и показывали результат. Даже команда ЮАР, которая не обладала звездным составом и не претендовала изначально на высокие места, сумела показать хороший футбол и приемлемый для себя результат.

Kremlin.ru Церемония открытия Кубка конфедераций 2017

Возвращаясь к вопросу о том, почему сборная России оказалась фактически не готова к Кубку конфедераций и почему понадобился срочный просмотр резерва, хочется отметить следующее. Из 23 футболистов, вызванных Черчесовым на матч с «Динамо», больше половины являются дебютантами сборной. Причем многие из них проходили и юниорскую, и молодежную команду, но при этом не играли за главную команду даже в товарищеских матчах.

Представляется, что любой резерв сборной, а не только ближайший, должен быть всегда на виду у тех, кто руководит футболом в стране. В противном случае начинают возникать вопросы, каким образом выстроена система взаимодействия между различными уровнями сборных команд и подготовка футболистов вообще.

В Германии в первую сборную стабильно набирается три-четыре полноценных состава. Иоахим Лёв имеет внушительный кадровый резерв, который обеспечивает ему идеально выстроенная система, подготавливающая и отбирающая спортсменов еще с детского возраста. У Черчесова такого выбора, конечно, нет, поэтому он и вынужден устраивать «смотр ближайшего резерва» за год до чемпионата мира.