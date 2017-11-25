Россию могут лишить права участия в зимней Олимпиаде — 2018. Об этом заявил журналист Хайо Зеппельт в интервью телеканалу ARD, добавив, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), скорее всего, не будет восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

stux Олимпиада

Заседание совета учредителей WADA должно состояться 16 ноября в Сеуле. К этому времени в организации должны рассмотреть те данные, которые были предоставлены российской стороной из Московской антидопинговой лаборатории. Эта база данных включает допинг-пробы, взятые в период с января 2012 года по август 2015 года.

Ранее WADA заявило, что Россия, предоставив эти данные, тем самым выполнила предпоследнее условие для восстановления статуса РУСАДА.

«Новые данные помогут нам обосновать наше требование к российским властям о публичном признании результатов расследования. В таком случае мы сможем двигаться вперёд в вопросе восстановления общественного доверия к российскому спорту», — заявил президент WADA Крейг Риди.

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Однако главной целью, конечно, является последнее условие. Речь идет о признании Россией существования в стране государственной системы поддержки допинга. Это, собственно, и есть то, ради чего затевалась вся эта вакханалия с отстранением спортсменов и царапинами на пробирках.

Возник камень преткновения. С одной стороны, WADA хочет от России такого признания. С другой стороны, Россия всячески отрицает существование государственной допинговой системы.

На эту тему высказался и президент России Владимир Путин. Он напомнил, что после Олимпиады в Сочи в 2014 году российская сторона передала пробы своих спортсменов в специальное хранилище WADA в Лозанне. Это было сделано через несколько недель после Олимпиады по указанию Международного олимпийского комитета (МОК).

Kremlin.ru Олимпийский и российский флаги на церемонии закрытия Олимпийских игр 2014

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При этом во время передачи никаких претензий со стороны МОК и WADA предъявлено не было.

«При поступлении этих проб в Лозанну никто никаких замечаний не сформулировал. Но они там два года хранились, по акту были переданы, никто ничего не говорил. Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем», — отметил Путин.

Более того, Следственный комитет России провёл своё расследование применения допинга, в ходе которого было допрошено более 700 человек — спортсмены, тренеры, врачи, сотрудники спортивных федераций и другие. Ни один из них не подтвердил существования государственной допинговой программы.

При этом отмечается, что если нарушения антидопинговых правил и имели место, то они носили сугубо индивидуальный характер.

Также установлено, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, с которого и начался скандал, подменял пробы российских спортсменов, злоупотребляя полномочиями. А после побега в США он вместе с бывшим начальником отдела допинг-контроля Тимофеем Соболевским неоднократно предлагал директору Антидопингового центра Марине Дикунец предоставить базу данных первичных результатов тестирования. Причём в обмен предлагалось от имени WADA денежное вознаграждение, гражданство и политическое убежище в США или Канаде.

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16 ноября в Сеуле состоится заседание совета учредителей WADA, на котором должно быть принято окончательное решение по вопросу восстановления в правах РУСАДА. Каким будет решение, думаю, предсказать нетрудно. Вряд ли WADA после стольких лет упорного «труда» по дискредитации российского спорта пойдёт на попятную. Тем более что они подошли уже к последнему рубежу, от которого всё зависит, — осталось последнее условие.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг- контроль

Правда, есть ещё МОК, который будет принимать окончательное решение о допуске России на Олимпиаду. Но на него особо рассчитывать не приходится. Во-первых, потому что он будет ориентироваться на WADA. Во-вторых, потому что на сегодняшний день вся система международных спортивных организаций глубоко зависима от политической конъюнктуры.

То есть не исключено, что сборная России на Олимпиаду не поедет. Как говорят в таких случаях, надо приготовиться к худшему, пусть хорошее станет приятной неожиданностью.

А параллельно с этим — готовиться к разбирательствам в международных общегражданских судах, как об этом сказал Путин. И, кроме того, начинать создавать свои, не зависимые от международной политики, структуры.