В течение последних нескольких месяцев вопрос интеграции крымского футбола в российский обсуждался много, резонансно и даже скандально. Этому способствовали в том числе заявления руководителей Российского футбольного союза Александра Дюкова и Александра Алаева о нежелании принимать клубы Крыма в чемпионат России.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Их слова негативно были восприняты футбольной (и не только) общественностью. Действительно, какой смысл продолжать исполнять санкции УЕФА, если российские клубы и сборные уже отстранены от всех турниров?

Но за последнюю неделю, кажется, наметился прогресс. Дело в том, что 22 августа Футбольная национальная лига (ФНЛ) объявила о создании рабочей группы для проверки готовности крымских команд к участию в российских турнирах. В ФНЛ заявили, что рассмотрели письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников лиги.

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УЕФА тут же на это отреагировал, заявив, что крымским командам по-прежнему запрещено принимать участие в российских соревнованиях. Там напомнили и о решении, принятом в 2014 году, согласно которому Крым является некой «особой зоной».

РФС на это никак не ответил. А 24 августа произошли два очень интересных события, которые, с одной стороны, могут быть оценены как противоречащие друг другу, а с другой — как взаимодополняющие. Поэтому хотелось бы пояснений от РФС.

Дело в том, что 24 августа в Евпатории прошёл форум «Содружество», на котором было объявлено о создании нового футбольного турнира — Лиги Содружества. В нём будут участвовать команды из ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

kaevi. Krymteplytsia Stadium «КТ Спорт Арена». Симферополь

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Все перечисленные регионы, за исключением Крыма и Севастополя, пока не входят в состав Российской Федерации. И для них создание отдельного временного турнира вполне объяснимо. Но зачем сюда включать Крым и Севастополь? Их команды вроде бы уже решили присоединить к ФНЛ? Или ещё не решили?

Возникла версия, что клубы из Крыма хотят вместо чемпионата России засунуть в особую футбольную лигу, т. е. , по сути, отделаться формальным решением.

Но затем на сайте ФНЛ появилась информация, что РФС совместно с Минспорта примут решение по включению команд из Крыма и Севастополя в чемпионат России после того, как рабочая группа ФНЛ проведёт аудит клубов. Оцениваться будет «инфраструктура, экономическая и правовая база и спортивная составляющая».

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Что решит РФС по итогам этого аудита? Пока не ясно. А вдруг крымские клубы внезапно не пройдут проверку? Тогда что?

Сейчас вопрос состоит в том, является ли Лига Содружества заменой реальной интеграции Крыма в российский чемпионат? А если нет, то как команды полуострова будут участвовать одновременно и в этом новом турнире, и в ФНЛ?

Сейчас складывается ощущение, что окончательное решение ещё не принято, а РФС пытается оставить для себя запасной вариант.

Тем не менее, подводя промежуточный итог, хочется сказать следующее: похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки. Главное теперь, чтобы не было профанации. А то очень уж мы привыкли ждать подвоха от футбольных чиновников.