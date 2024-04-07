Марк Драницын
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Последние публикации
Корчок поздравил Пеллегрини с победой на выборах президента Словакии
Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок признал своё поражение на выборах президента республики и поздравил Петера Пеллегрини с победой. Об этом 7 апреля сообщило Словацкое телевидение со ссылкой на заявление политика. «Позвольте мне поздравить победителя выборов, которым стал Петер...
7 апреля 2024
В Британии сообщили об атаке на судно в Красном море
Судно, проходившее в Красном море в 60 морских милях к юго-западу от йеменского торгового портового города Ходейда, подверглось нападению, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию по морской безопасности Ambrey. В Центре координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании...
7 апреля 2024
Офицер ВСУ рассказал, почему мобилизация не поможет Украине
Более половины личного состава ВСУ на линии боевого соприкосновения не укомплектована, заявил 6 апреля майор Вооружённых сил Украины в отставке Игорь Лапин в эфире киевского «5 канала». По его словам, в ряде подразделений количество личного состава составляет меньше 40%. Лапин отметил, что не может...
7 апреля 2024
Еревану и Баку не удалось достичь согласия по двум пунктам мирного договора
Согласия по двум важным пунктам мирного договора не могут достичь Армения и Азербайджан. Об этом 6 апреля заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению Армении. «Я действительно считаю, что у нас есть историческая возможность добиться долговременного мира на Южном...
новость часа
7 апреля 2024
В Орске вода стала прибывать на площадь Гагарина у автовокзала
ода прибывает на площадь Гагарина возле автовокзала в Орске Оренбургской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Автобусы, предназначенные для эвакуации людей, пришлось переместить к центру развития творчества детей (ЦРТДЮ) «Радость». «В настоящее время на площадь...
7 апреля 2024
На Украине захотели сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
Власти Украины намерены включить в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на текст указа главы киевского режима Владимира Зеленского. «Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не...
7 апреля 2024
Илон Маск сделал прогноз о гибели человечества
Человеческая цивилизация перестанет существовать через несколько столетий, если не принять необходимых мер. Об этом 6 апреля написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Так бизнесмен ответил на вопрос журналиста и футуролога...
новость часа
7 апреля 2024
В «Хезболле» заявили о сбитом израильском дроне Hermes 450
Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» сбили в небе над южной территорией Ливана многоцелевой беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил Израиля Hermes 450. Об этом 6 апреля сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление движения. «Исламское сопротивление в Ливане объявило...
7 апреля 2024
В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб один человек
После взрыва газовоздушной смеси в жилом доме и последующего пожара в городе Нурлат в Татарстане один человек погиб, ещё два пострадали. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба МЧС России. «В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб», — уточнили в пресс-службе ведомства. На...
6 апреля 2024
В Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу протестующих
Автомобиль протаранил толпу протестующих в центре Тель-Авива 6 апреля, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу скорой помощи. В результате происшествия пострадали три человека. Двое из них получили легкие травмы. Ещё один человек находится в состоянии средней степени тяжести...
6 апреля 2024
Болельщики римского «Лацио» почтили память жертв теракта в «Крокусе»
Болельщики футбольного клуба «Лацио» во время матча 31-го тура регулярного сезона итальянкой Серии А 2023/24 с «Ромой» почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом 5 апреля сообщил «Матч ТВ». В ходе встречи болельщики «Лацио» развернули на трибуне стадиона «Стадио...
6 апреля 2024
В Татарстане произошёл взрыв газа с последующим пожаром в жилом доме
Взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром произошёл в многоквартирном двухэтажном доме в городе Нурлат в Татарстане. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба МЧС России. Уточняется, что ЧП произошло в жилом доме, расположенном на улице Заводская, 9. На место происшествия прибыли...
6 апреля 2024
Из-под Артёмовска эвакуировали более 15 тел украинских военных
Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих из-под Артёмовска (ДНР), сообщили журналистам представители группы. Останки находились возле одного из бывших укрепрайонов ВСУ. По предварительным данным, они лежали там с лета 2022 года...
6 апреля 2024
Никарагуа разорвала дипотношения с Эквадором после штурма посольства
Власти Никарагуа окончательно разорвали дипломатические отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны силой ворвалась в посольство в Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в правительстве Никарагуа. «После...
6 апреля 2024
В Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата
Мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата в Киеве. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба военкомата Деснянского района украинской столицы. Инцидент произошёл днём, около полудня. Отмечается, что мужчина сам атаковал сотрудников территориального центра комплектования (военкомат). В момент...
6 апреля 2024
Губернатор Паслер назвал паводок в Орске самым многоводным за всю историю
Паводок в Орске в Оренбургской области стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале. «Очевидно, что паводок-2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем...
новость часа
6 апреля 2024
Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину
Глава киевского режима Владимир Зеленский, 6 апреля отвечая на вопросы в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона, поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Ранее французский лидер допускал вариант переброски в зону военных...
6 апреля 2024
Жителей Оренбурга предупредили об угрозе критического подъёма воды в Урале
Уровень воды в Урале у Оренбурга ближайшей ночью может подняться до критической отметки, сообщила 6 апреля пресс-служба губернатора Оренбургской области. «В Оренбурге ограничено движение транспорта на дорогах в направлении СНТ, расположенных в пойме Урала и Сакмары», — говорится на странице...
6 апреля 2024
Галкин* поблагодарил украинскую девочку, поддержавшую его помощь ВСУ
Сбежавший из России комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поблагодарил украинскую девочку, поддержавшую их с супругой певицей Аллой Пугачёвой за помощь ВСУ. Об этом стало известно 6 апреля. Галкин и Пугачёва оставили комментарии под постом девочки, а юморист...
6 апреля 2024
Польша подняла в небо военную авиацию — 773-й день СВО на Украине
Наступивший 773-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением о поднятой в небо авиации Польши и союзных стран. Утверждается, что поводом послужила высокая активность дальней авиации ВС РФ на Украине. Оперативное командование польских ВС пояснило 6 апреля в соцсети...
6 апреля 2024