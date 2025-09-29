29 сентября в Москве прошло расширенное заседание комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей.

И хотя большая часть мероприятия прошла за закрытыми дверями, его ключевые участники на брифинге с журналистами обозначили главные контуры большой системной работы, которая ведётся в этом направлении по всей стране.

Открывая встречу, глава Госсовета Алексей Дюмин обозначил её как рабочую и нужную. «Мы с вами должны понимать, что через определённое время количество граждан, о которых здесь идёт речь — а это защитники нашего Отечества, увеличится кратно. Мы должны быть к этому готовы», — заявил он.

По словам Дюмина, главная задача для собравшихся — «сверить часы», выявить и решить накопившиеся проблемы, которые, как он сам выразился, «есть, и все здесь присутствующие об этом знают». Причём отработать их нужно до старта другого большого мероприятия — речь идёт о запланированном на конец октября расширенном президиуме Госсовета под руководством Владимира Путина.

Знаковым моментом стало то, что в работе коллегии приняли участие и сами ветераны СВО, которых Дюмин попросил встать под аплодисменты зала. Это подчеркнуло главный посыл: решения должны приниматься с оглядкой на реальных людей и их запросы.

«Времени у нас хоть и предостаточно, но давайте работать», — подытожил секретарь Госсовета.

Фонд как точка входа

Планируется, что центральным элементом всей выстраиваемой системы помощи станет Фонд «Защитники Отечества». Именно его как отправную точку для дальнейшей адаптации ветеранов обозначил участник Госсовета, Герой России Владимир Сайбель, отвечая на вопрос ИА Регнум, с чего начать вернувшемуся участнику спецоперации.

«В первую очередь фонд «Защитники Отечества» и его социальные координаторы — это те люди, которые первыми встречают наших ребят, вернувшихся из зоны СВО. И тут самая главная задача, чтобы на начальном этапе не просто сказали — да, мы тебе оформим документы, а чтобы услышали и задали максимальное количество вопросов», — пояснил Сайбель.

Речь идёт о проактивном подходе: выяснить, чем человек хочет заниматься, какая поддержка ему нужна — от новой профессии до решения жилищного вопроса.

На вопрос ИА Регнум, готовы ли на рынке труда к возвращению ветеранов боевых действий, Сайбель привёл в пример РЖД, где регулярно проводятся встречи по трудоустройству с участием не только самих участников СВО, но и их семей.

«Когда они вместе слышат, какие условия труда предлагает работодатель, жёны или родственники говорят: «А давай попробуем», — отметил он, призвав транслировать этот опыт по всей стране.

«Хотелось бы, конечно, чтобы это шло в масштабе страны, в масштабе государства. И от самих работодателей в первую очередь — начиная с элементарного уважения к участнику СВО и заканчивая какими-то материальными благами. Или дать ему, новому работнику, возможность выстроить новую карьеру и новую жизнь», — добавил Владимир Сайбель.

Регионы в ответе за конкретику

Губернаторы, присутствовавшие на заседании, также поделились своими наработками. Как отметил глава Астраханской области Игорь Бабушкин, без чёткой организации взаимодействия между властью, фондом и общественниками обойтись сложно. И регионы выступают тем самым инструментом, который обеспечивает эту связку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о создании в регионе целой реабилитационной экосистемы. Он выделил три передовых центра: имени Мещерякова в Сергиевом Посаде для тех, кто потерял зрение или слух, «Ясенки» и «Коломну».

По словам Воробьёва, в них есть самые современные методики восстановления, психологической помощи и адаптации с последующим трудоустройством. И это не считая ещё примерно 35 мер региональной поддержки.

«Основная цель — не только ребята, но и их семьи, которые мы сопровождаем, должны получать помощь очень просто и доходчиво. Вот как на «Госуслугах» можно всё сделать дистанционно, так и мы сейчас должны наладить то же самое с фондом «Защитники Отечества», — подчеркнул Воробьёв.

Рязанский губернатор Павел Малков обратил внимание Госсовета на созданный в его регионе реабилитационный центр «Сосновый бор», где восстановление проходит в семейном кругу.

«Бойцы там находятся вместе с жёнами, родителями и детьми. Это сразу задаёт определённый моральный уровень», — пояснил он.

Что в планах?

Статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилёва в интервью ИА Регнум сообщила, что помощь оказывается не только самим участникам СВО, но и их жёнам — например, в получении образования и трудоустройстве:

«Бывает, кто-то потерял квалификацию, пока маленьких детишек растил, а сейчас надо возобновить свою трудовую деятельность. И мы помогаем сделать это либо по какому-то льготному направлению, либо неполный рабочий день занять, потому что есть ещё малыши в семье. Здесь, конечно, фонд «Защитники Отечества» оказывает всестороннюю помощь — эти программы у нас уже существуют».

Она также подтвердила, что ветераны боевых действий могут проходить лечение и в государственных гражданских клиниках:

«Министерство здравоохранения распахнуло свои двери, и теперь наши ветераны проходят и лечение, и реабилитацию в их учреждениях. При этом у нас открывается шесть реабилитационных центров, которые «заточены» именно под восстановление участников СВО. Там же, например, параллельно проходит протезирование».

Отвечая на вопросы о возможном кратном увеличении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий (ЕДВ), а также о модернизации льгот — например, распространения скидки ЖКУ на свет, воду, газ и другие ресурсы, Анна Цивилёва отметила, что такие инициативы фонд «Защитники Отечества» уже продвигает.

«Это требует согласования и с Минфином, и с профильными органами исполнительной власти. Я думаю, по результатам заседания можно уже будет как раз сказать», — заключила она, дав понять, что финансовые вопросы находятся в активной проработке.

Члены Госсовета сошлись во мнении, что помощь участникам СВО должна окончательно превратиться в стабильную общегосударственную систему. И акцент здесь делается на трёх ключевых направлениях: медицинская и психологическая реабилитация, трудоустройство и поддержка семей.

Фонд «Защитники Отечества» становится единым оператором, а регионы — площадками для реализации конкретных программ и успешных инициатив.

Однако остаются и проблемы: разный уровень готовности субъектов, необходимость вовлекать частный бизнес и, что самое важное, решать финансовые вопросы — например, с увеличением выплат или расширением действующих льгот.

Возможно, следующее, более масштабное заседание с участием президента даст ответ, насколько быстро эти инициативы станут реальностью для сотен тысяч людей.