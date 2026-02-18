Больше полугода 33-летний ветеран СВО Дмитрий Сергеев с позывным Фома, ослепший в бою с немецкими танками «Леопард» летом 2023-го под Работино во время украинского контрнаступления, жил словно на пороховой бочке. Ведь судья из Чайковского городского суда Пермского края Екатерина Галкина, как в один голос утверждают сам ветеран и его супруга, нахрапистым тоном обещала прямо по телефону: «Вне зависимости от того, пойдёте вы на экспертизу или нет, мы установим, что вы не отец. И ребёнка заберём».

Иван Шилов ИА Регнум

Чтобы этого не допустить, адвокаты семьи тщетно рассылали многочисленные ходатайства, протесты и жалобы со скоростью пулемётной очереди, которые в итоге просто улетали в корзину.

И только после того, как об истории написало ИА Регнум, ситуация сдвинулась с мёртвой точки — судья вдруг передумала, а Московский городской суд, кажется, окончательно закрыл вопрос.

А ведь ещё в ноябре 2025 года, когда ИА Регнум впервые рассказало историю комвзвода Фомы, ситуация казалась тупиковой.

Напомним, после смерти бывшей жены Дмитрий Сергеев забрал из приюта сына Матвея, которого всегда считал своим и который с момента рождения был записан на него.

Однако бабушка мальчика Лариса Бокова попыталась оспорить отцовство ветерана через Чайковский городской суд Пермского края. Судья Галкина, несмотря на прямой запрет Семейного кодекса, который чёрным по белому, что также подтверждает пленум Верховного суда, определяет строгий перечень лиц, которые могут это сделать, иск не просто приняла, но ещё и назначила экспертизу ДНК. При этом отказала в передаче дела по подсудности в Москву, где сейчас прописана семья, что также является грубым нарушением процессуального кодекса.

— За всю мою практику, а у меня всё-таки 20 лет, ни одна судья не имела такой «популярности», — говорит юрист семьи Сергеевых Наталия Смирнова. — Галкина, конечно, абсолютный лидер в номинации «Позорище года».

«Случилась фантастика»

Перелом наступил всего пару недель назад, когда в ИА Регнум вышел материал о ситуации с морпехом-инвалидом. Судья Галкина, до этого будто бы упорно тянувшая одеяло на сторону бабушки, вдруг возобновила производство, которое приостановили на время экспертизы. Естественно, после череды мытарств и злоключений защита Сергеевых хороших новостей не ждала. А потому, поплотнее сдвинув забрало, ушла в глухую оборону.

— И тут случилась какая-то фантастика, — вспоминает Наталия Смирнова. — Сидит счастливая, улыбающаяся, как родная, товарищ судья Галкина. Говорит: «Ранее от Сергеева поступило ходатайство о передаче дела по подсудности. Вы его поддерживаете?» Говорим: «Да». А она: «Ну я его удовлетворяю. Передаю дело в Москву».

Удивительно, но в этом самом ходатайстве Галкина отказала ещё в ноябре, а Пермский краевой суд это решение подтвердил. И тут вдруг разворот на 180 градусов.

Жирная точка

Одновременно с этим в Московском городском суде рассматривалась апелляция бабушки на усыновление Матвея женой Дмитрия Тамарой Анучкиной. И здесь случилось то, что окончательно закрепило победу семьи.

— Мосгорсуд подтвердил: бабушка — не то лицо, которое может оспаривать усыновление ребёнка, — объясняет Смирнова. — Мотивированное определение, конечно, ещё напишут, разберут всё по атомам. Но суть уже ясна: бабушка вообще не имеет права оспаривать этот вопрос.

Теперь, когда дело об оспаривании отцовства поступит в Тимирязевский районный суд Москвы, куда его и передала Галкина, оно уже будет связано решением Мосгорсуда.

— А там, как известно, и Семейный кодекс, и здравый смысл на стороне семьи, — подытоживает юрист.

«Нет дела — нет тела»

Правда, остаётся маленький нюанс: судьба самого дела, которое сейчас должно отправиться из Чайковского в Москву. Коллеги Смирновой, более искушённые в судебных интригах, уже строят мрачные прогнозы.

— Они полагают, что дело потеряется по дороге, — вздыхает Смирнова. — Если оно потеряется, мы имеем такой результат: все следы вот этого безобразия исчезнут вместе с делом. Нам останется только вопить про то, что было, и показывать те скрины и фотографии, которые мы успели сделать. Как говорится, нет тела — нет дела. Вот только наоборот.

Но даже в таком случае, уверена защита Сергеевых, в Перми дело всё равно больше рассматриваться не будет. Ведь репутационные риски для местной судебной системы стали слишком высоки.

— Знаете, что сегодня сказали другие адвокаты? «Ура, справедливость восторжествовала, она существует», — пересказывает слова коллег Наталия Смирнова. — А я им: подождите, мы опять про что говорим? Про огласку. Получается, когда есть большой рупор, тогда в отношении меня работает закон и справедливость. А сколько таких ситуаций, простите, проходит мимо? Мы ведь никаких эксклюзивных вещей в отношении ветерана СВО Сергеева не хотели. Просто сделайте так, как положено по закону.

ИА Регнум продолжит следить за судьбой ветерана СВО и его семьи.