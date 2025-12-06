Со 2 по 5 декабря на площадках Национального центра в Москве отгремели десятки мероприятий форума, посвящённого самому необычному козырю нашей страны в борьбе как с текущими, так и будущими глобальными вызовами. И речь тут не про экономику, перспективные вооружения или кульбиты геополитики, как можно сперва подумать, а про внезапно выросший с самых низов бесценный ресурс.

Пресс-служба Добро.РФ

Добровольцы, волонтёры, альтруисты — как ни называй этих людей, именно они стали цементирующей силой российского общества за последние годы, пройдя путь от спонтанного ответа на пандемийный кризис до международной гуманитарной платформы с чёткими KPI и амбициями на переформатирование мировой повестки; от группы единомышленников до всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ со своими целями, инфраструктурой и даже экспортным потенциалом.

Путь от человека к системной работе

Проект зародился в 2020 году во время борьбы с пандемией COVID-19, когда государственные системы здравоохранения и социальной поддержки задыхались под натиском кризиса. Люди, которым не очень подходила аксиома «начальство без вас разберется», вдруг взяли и сами, не дожидаясь команд откуда-то «оттуда», организовались в группы помощи гражданскому населению: покупали продукты старикам, поддерживали врачей, добывали дефицитные лекарства и выполняли кучу другой посильной работы.

— Не было никаких эффективных средств борьбы с этой болезнью и заразой. Тем не менее люди организовались и стали помогать тем, кто особенно нуждался в помощи и поддержке, не жалея себя. Некоторые из них в этой борьбе за людей отдали свои собственные жизни — они сами ушли из жизни, спасая других, — заявил в ходе выступления на форуме «Мы вместе» президент России Владимир Путин.

Однако искра, зажжённая в той чрезвычайной ситуации, с окончанием кризиса не просто не угасла, а неумолимо разрослась: за пять лет движение совершило головокружительный скачок от локальных чатов взаимопомощи к созданию крупнейшей в стране экосистемы «Добро.рф», объединяющей сегодня миллионы участников. А ежегодная премия #МЫВМЕСТЕ, вручаемая в рамках форума, получила статус национального проекта.

Пресс-служба Добро.РФ

— Не случайно наш президент говорит, что Россия — страна добровольчества. На платформе «Добро.рф» зарегистрировано более 9 млн участников. Эта премия очень важна. С этого года она является частью национального проекта «Молодёжь и дети». К 2030 году президент поручил, чтобы более 45% нашей молодежи регулярно участвовали в добровольческой и общественной деятельности, — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Эти слова — ключ к пониманию произошедшей метаморфозы. Государство не просто признало волонтёрство, но и встроило его в свои проекты, научилось им управлять и, что важнее, гордиться им. Лидеры движения стали примерами для подражания, а само добро — частью государственной политики с чётко измеримыми показателями.

Кстати, измерять тут действительно есть что: в этом году на премию поданы 52 383 заявки из 147 стран мира. За пять лет география участников расширилась в 2,5 раза — форум собрал более 18 тысяч очных участников из 48 государств. Поэтому можно с полной уверенностью заявить, что это уже не общероссийский, а глобальный тренд.

Социальная архитектура: инженерия добра вместо спонтанного милосердия

Одной из центральных метафор форума стала «социальная архитектура». Это понятие, обсуждавшееся на ключевых дискуссионных панелях, отражает переход от хаотичной и эмоциональной помощи к проектированию устойчивых социальных систем.

— Добровольчество трансформируется. Это мы видим каждый год. Мы начинали 10 лет назад с цифры в 3% вовлеченных. Сегодня каждый третий россиянин говорит, что участвует в социальных проектах в течение года. Это социально одобряемая модель поведения, — констатировал руководитель платформы «Добро.рф» Артём Метелев.

Но как превратить этот мощный ресурс общественного доверия и энергии в эффективный инструмент решения системных проблем? Эксперты форума отвечают однозначно — через науку, образование и стандартизацию.

Пресс-служба Добро.РФ

К примеру, в России уже запущены магистерские программы и курсы повышения квалификации по социальному проектированию в ведущих вузах. Речь идёт о воспитании профессионалов нового типа — социальных инженеров, которые способны не только помогать лично, но и умеют выстраивать сложные, почти промышленные модели помощи.

Ярчайший пример такого подхода — номинация «Наставник года», собравшая рекордные 5000 заявок. Победитель, сотрудник МЧС из Алтайского края Анатолий Замятин — не просто опытный спасатель с добрым сердцем. Он как раз и есть тот самый архитектор кадровой системы. Ведь за годы работы ему удалось организовать свыше 200 мероприятий по адаптации спасателей-новичков и лично подготовить 20 групп курсантов, выстроив целый конвейер по производству профессионалов и передаче им фундаментальных знаний.

Эта же логика прослеживается и в различных победивших проектах. К примеру, «Инклюзивный центр «Тылсым» из Казани — не только место, где помогают детям с особенностями развития, а комплексная модель, включающая групповые занятия, учебно-тренировочные квартиры для отработки бытовых навыков, а также работу с семьями. Проект «РК-Навыки» помогает людям с инвалидностью не разово, а через формирование современных профессиональных компетенций и прямое трудоустройство.

Тыловой фронт

Поскольку 2025-й объявлен Годом защитника Отечества, неудивительно, почему именно эта тема стала смысловым стержнем всего форума.

— Когда началась специальная военная операция, 630 тысяч человек включились в работу по поддержке наших ребят — героев СВО и членов их семей, — привёл статистику президент Владимир Путин.

Обсуждение поддержки участников СВО и их семей велось на принципиально новом наречии — языке гуманитарной логистики, цифровых сервисов, социальной инженерии и посттравматической реабилитации. И кульминацией этого диалога стала презентация «Навигатора #МЫВМЕСТЕ» — единой цифровой платформы, агрегирующей меры поддержки от более чем 15 тысяч организаций: фондов, НКО и государственных учреждений.

Как отмечают авторы навигатора, его появление продиктовано необходимостью навести порядок в бурном океане частных инициатив. Который, при всей его глубокой искренности, «страдал от распылённости и дублирования». Новый сервис позволит ветерану или члену его семьи в несколько кликов найти помощь по конкретному запросу: юридическое сопровождение, психологическая поддержка, реабилитация, трудоустройство, получение льгот.

Пресс-служба Добро.РФ

— Каждый день по всей стране люди помогают участникам и ветеранам СВО, их семьям — собирают и доставляют гуманитарную помощь, работают в госпиталях, подсказывают, как получить льготы. Тысячи таких инициатив были разрознены. Наш навигатор объединил их, чтобы каждый мог легко найти куда обратиться и быть уверенным в том, что он эту помощь получит, — пояснил Артём Метелев.

На панельной дискуссии «От точечной помощи — к системе» был озвучен ключевой парадокс, выявленный социологами. По данным директора Центра исследований гражданского общества Ирины Мерсияновой, три четверти россиян считают, что помогать участникам СВО должны в первую очередь государственные учреждения. Однако, отвечая на вопрос, кто реально помогает здесь и сейчас, респонденты на первое место ставили волонтёров и обычных граждан.

Хотя, если разобраться, никакого противоречия здесь как раз и нет: государство задаёт рамки и ресурсы, а гражданское общество обеспечивает скорость, гибкость и человеческое тепло.

Тем не менее сенатор Александр Волошин призвал своих коллег по цеху при работе с ветеранами, так сказать, не только «сменить галстук», но и самим поменяться изнутри.

Пресс-служба Добро.РФ

— Необходимо переформатировать органы власти на местах, чтобы они понимали, что это не просто справка, а судьба человека, который пошёл воевать за нашу Родину. Поэтому наша задача — объединиться и помогать без бюрократических препон. Власть должна быть с человеческим лицом.

Очевидно, волонтёрство в контексте СВО перестало быть дополнением к государственной политике и стало её неотъемлемой частью. Языком, на котором общество говорит с теми, кто защищает его интересы.

К счастью, большинство понимает этот язык без перевода.

Герои без героического эпоса

Несмотря на трансформацию частного в системное, за всеми этими гигантскими цифрами и масштабными проектами на форуме всегда стояло живое человеческое лицо. К примеру, Анны Плужниковой, удостоенной звания «Волонтёр года».

Девушка с инвалидностью III степени в январе этого года отправилась в Анапу на берег охваченного экологической катастрофой Чёрного моря. И её местом службы стала обычная кухня волонтёрского отеля «Посейдон» — гигантская точка питания для сотен таких же, как она, добровольцев, спасавших птиц и очищавших побережье.

Пресс-служба Добро.РФ Анна Плужникова

— Когда я поехала в Анапу, то увидела, как много в нашей стране неравнодушных людей. Людей, которые не могут остаться в стороне, если сталкиваются с бедой. Людей, которые бросили привычную бытовую жизнь и, жертвуя собой, поехали спасать наше невероятной красоты Чёрное море. За все три месяца, пока я там была, практически ни разу не видела ни одного волонтёра, который бы работал вне команды. Думаю, это говорит о том, что друг без друга мы бы там точно не справились. И всё то, что мы сделали в Анапе, это всё случилось только благодаря тому, что мы вместе, — рассказала Анна со сцены.

Казалось бы, в её истории нет ничего от канонического героизма в фольклорном смысле слова, когда нужно совершить что-то немыслимое и запредельное. Для героического поступка достаточно упрямства и силы воли. А главное, понимания, что даже самая «негероическая» работа на кухне — это стратегический тыл общего дела.

В этот житейский нарратив хорошо ложатся истории других лауреатов премии. К примеру, Ольги Антоновой из Ханты-Мансийского округа, объединившей 100 «серебряных» волонтёров для помощи семьям участников СВО и сумевшей благодаря своей работе отвлечь от правонарушений пятерых подростков. Или Даниила Мураля из Донецкой Народной Республики, создавшего в условиях войны донорское движение и лично сдавшего больше 30 раз кровь, чем наверняка спас десятки жизней мирных жителей и наших военных.

Россия как новый лидер мировой доброты

Одним из ключевых изменений форума, который окончательно перерос статус исключительно внутреннего события, стала его подлинная, а не декларативная международность. На сцену Национального центра один за другим поднимались лауреаты, чьи проекты меняют жизнь даже в самых труднодоступных уголках планеты.

Доктор Антон Мари Лим с Филиппин с проектом «Жёлтая школьная лодка», ставшим «Добрым делом года». За 15 лет его фонд подарил более 5500 ярких лодок детям из удалённых островных поселений, для которых ежедневный путь в школу был смертельным риском. Благодаря доктору Лиму образование получили 40 тысяч детей.

Элизабет Мванги из Кении с организацией Gwiji for Women. Её мобильное приложение соединяет женщин из городских трущоб, живущих меньше чем на два доллара в день, с достойной работой. Обучены 3850 женщин, 2600 трудоустроены, их доходы выросли в 5,5 раза.

Гульниса Кулумжанова из Казахстана с волонтерским движением «Нити добра». За восемь лет добровольцы связали и передали в роддома 17 000 шерстяных комплектов и 11 000 терапевтических игрушек-осьминожек для недоношенных младенцев, помогая тысячам малышей выжить и окрепнуть.

Марьям Амин из Египта и Алехандра Бонито из Колумбии с экологическими проектами по переработке отходов и защите водных ресурсов, вовлекающими целые сообщества и школьные «зелёные» отряды.

— В Международном направлении премии #МЫВМЕСТЕ финалистами стали 30 претендентов из 147 стран мира. Было рассмотрено 4000 заявок. И это как ничто другое доказывает, что добро не имеет границ, — констатировал вице-премьер Алексей Оверчук.

Вершиной же процесса гуманитарной дипломатии стало торжественное объявление с главной сцены форума о старте в России подготовки к Международному году добровольцев, провозглашённому ООН на 2026 год. Исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов напрямую связал это историческое решение Генассамблеи ООН с успехом таких инициатив, как #МЫВМЕСТЕ.

— Благодаря инициативам #МЫВМЕСТЕ год будет совершенно особым, потому что именно такие инициативы вдохновили страны — члены ООН на единодушное принятие резолюции. Причём, обратите внимание, единогласно, — заявил Курбанов.

Более того, на полях форума был дан старт учредительному съезду Международной ассоциации волонтёрских и некоммерческих организаций DOBRO, инициированной добровольцами стран СНГ и поддержанной президентом России. Цель — создать постоянно действующую сеть для обмена опытом, обучения и реализации совместных проектов от Африки до Латинской Америки.

Этот «диалог добрых дел» становится новым языком международного общения. И Россия, судя по масштабу и размаху форума, намерена быть на этом поле не рядовым участником, а лидером, задающим тон.

Рождение нового языка

Пятый юбилейный форум #МЫВМЕСТЕ подвёл черту под первым, становленческим этапом движения и открыл новую главу. Он продемонстрировал, что в России сформировался и окреп принципиально новый общественный язык, который состоит не из идеологических клише, а конкретных, измеримых действий: «тут собрано 40 тонн пластика», «там высажено 33,6 миллиона деревьев», «здесь подготовлено 10 волонтёров-наставников из числа пенсионеров», «вовлечено 17% населения региона».

И, что самое важное, этот язык оказался универсальным и востребованным за пределами страны. Он понятен и фермеру с Бали, борющемуся за воду, и филиппинскому врачу, и сербскому журналисту, отстаивающему историческую память. Россия через платформу #МЫВМЕСТЕ предлагает им не политический или военный блок, а общее смысловое поле для совместного созидания, где ценность измеряется не в политических очках, а в спасённых жизнях и восстановленных надеждах.

Пресс-служба Добро.РФ

Что касается внутренних итогов, то для России они выражены ярким и качественным переходом от добровольчества как явления к добровольчеству как инфраструктуре. От индивидуальной помощи как жеста к помощи системной и технологичной.

И, в конце концов, от лозунга «Мы вместе» к принципу построения новой глобальной реальности, где главной валютой является доверие, а главным ресурсом — готовность действовать. И у России здесь, безусловно, есть уникальный исторический шанс занять место в авангарде зарождающегося мира. Мира, который строится не против кого-то, а вместе и для всех.