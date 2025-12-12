В Национальном центре «Россия» завершился самый масштабный в своей истории форум ветеранов боевых действий «Вместе победим», который по приглашению государственного фонда «Защитники Отечества» посетили более тысячи участников спецоперации со всех регионов страны — от рядовых бойцов до удостоенных звания Героя России.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Главная задача мероприятия — понять, как превратить тяжелейший опыт войны из груза прошлого в трамплин для будущего, найти точку сборки, где государственные программы уже сейчас встречаются с личной судьбой каждого фронтовика.

Грудь в крестах

На входе в павильон концертного зала разношёрстная шумная компания глубокими затяжками докуривает, кажется, уже далеко не первую сигарету. Даже если бы ни на ком из ребят не было формы и медалей, опытный глаз сразу бы вычислил фронтовиков: свои никотиновые радости они поглощают не так вальяжно, как те же офисные сотрудники, а очень быстрыми и жадными глотками. Будто сделанный секунду назад запас смолы и дыма в лёгких может внезапно оказаться последним.

— Строимся, заходим, ­­­— отчеканивает старший их группы после того, как получил отмашку местного охранника.

Заслышав команду, вся дружина мигом закинула окурки в урну и построилась колонной по одному. Замыкают строй двое кавалеров ордена Мужества — один в коляске, а второй обеими руками страхует транспортное средство товарища.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Утихни всего на несколько секунд уличный гул, пространство входной арки наверняка оглушило бы лязганье заслуженных регалий бойцов — так много их у участников форума. Почти у каждого слева по «мужику» или по «отваге», а ещё чёрные и георгиевские кресты. Справа, как и положено, расположились ведомственные и государственные знаки отличия.

При этом сами ветераны очень не похожи друг на друга. Вот группа спецназа «Ахмат»: чёрные брюки, заправленный чёрный китель, чёрные берцы и чёрные береты. Рядом с ними фотографируются военные в парадной форме сухопутных войск, чуть поодаль — бойцы и офицеры в «парадке» ВВС. Но всё-таки большинство облачилось в практичный и уже ставший каким-то родным «мультикам».

Лица у всех тоже разные и интересные: с длинными и короткими бородами, гладко выбритые морщинистые или, напротив, почти детские, без малейшего намёка на щетину и даже мягкий пушок. Единственное, что всех объединяет, — взгляд куда-то туда, в пустоту. Когда смотрят не на тебя, а сквозь, будто бы потеряли что-то важное и очень хотят это найти.

Точка входа

Помочь с этими поисками себя и своего места в новой жизни как раз и призван форум «Вместе победим». Это масштабная работа по наведению мостов между разными ведомствами, между Москвой и регионами, а также между понятиями «ветеран» и «инженер, предприниматель, управленец». Попытка связать в единую сеть тысячи разрозненных историй, каждая из которых требовала бы уникального решения.

— Для нас важны мнение ветеранов, их вовлечённость в деятельность фонда и в целом в работу государства, — с этой фразы статс-секретаря — заместителя министра обороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой началась пленарная дискуссия. — Для нас важно не просто оказать помощь, а получить обратную связь, чтобы мы могли вместе донастраивать эту систему.

Для этого, как объяснила Цивилёва, была создана единая государственная информационная система. А сама идея тонкой «донастройки» состоит в том, чтобы огромная государственная машина научилась не просто выдавать справки, а гибко подстраиваться под уникальную ситуацию каждого, кто вернулся с войны. Выстроить переход от монолога власти к диалогу, где опыт конкретного человека становится драгоценным камнем на державном скипетре. И служит не просто украшением, а улучшением работы всей системы.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

— Герои своим примером показывают значимость главных ценностей, которые лежат в основе российского общества: любви к Родине, взаимопомощи, преданности высоким идеалам, — подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества».

Глава Волжского района Самарской области Александр Шарков, участник СВО и программы «Школа героев» (местный аналог федерального проекта «Время героев» для ветеранов спецоперации с управленческими компетенциями), в беседе с ИА Регнум рассказал, как эта логика работает на земле.

— Фонд для чего создан? Чтобы было единое окно, куда можно прийти и получить все льготы. Потому что зачастую нужные учреждения находятся в разных концах города или даже целого субъекта. А в фонде есть всё сразу, — рассказывает управленец.

Однако, как говорит Шарков, кроме решения бюрократических вопросов, фонд служит ещё и прекрасной базой для поиска нужных кадров среди ветеранов спецоперации. И приводит в пример историю одного из своих земляков.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

— В начале месяца я рекомендовал ветерана СВО, который обратился в ФЗО за помощью в трудоустройстве, на пост главы поселения нашего района. Он не проходил «Школу героев», но у него семья, образование, опыт в бизнесе. После ранения и ампутации парень захотел и дальше приносить пользу людям. Теперь он руководит посёлком. Учится, что называется, на ходу и постоянно обращается ко мне за советами. И даже если вопрос простой, я ему обязательно помогу его решить, — делится опытом глава района Самарской области.

То есть, поясняет Шарков, модель максимально простая, без лишних формальных фильтров: пришёл, пообщался и помог. Прямо как на войне:

— Летать умеешь?

— Умею.

— Пойдёшь ко мне в расчёт?

— Пойду.

Не рыбу, а удочку

На федеральном уровне этому стихийному процессу пытаются придать системный характер. Первый замминистра труда Ольга Баталина объявила о важном нововведении: с 2026 года ветераны смогут получать социальный контракт на старт своего дела без нудных проверок доходов.

— Это выплата на старт своего или семейного небольшого дела, — уточнила она, описывая, как государство пытается перейти от модели пассивных пособий к стратегии инвестиций в человеческий капитал.

То есть дать человеку не рыбу, а удочку. Но главное — веру в то, что он способен эту удочку освоить. Ветераны, по замыслу авторов инициативы, должны стать новым слоем малого бизнеса, социально ответственного и глубоко укоренённого на своей территории.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

На дискуссионной панели о трудоустройстве министр транспорта Андрей Никитин назвал участников СВО «людьми с особой жизненной силой и энергией». И это не комплимент, а скорее констатация факта, ставшая основой новой кадровой политики: навыки управления сложной техникой в стрессовой обстановке, гиперответственность, «настроенность на созидание» и умение принимать решения — идеальный набор компетенций для целого ряда гражданских профессий, от логистики до цифрового моделирования.

Так, добавил министр, в транспортном комплексе под ветеранов спецоперации уже созданы высокотехнологичные рабочие места для повышения производительности труда.

— К примеру, в рамках выставки «Дорога» в Минеральных Водах продемонстрировали, как при помощи беспилотных технологий укладывать асфальт. Обучение этому занимает всего 10 дней. Строительной техникой дистанционно управлял Юрий Осолодков — ветеран и кавалер ордена Мужества, получивший серьезные ранения на СВО, — рассказал Андрей Никитин.

Свои цифры привёл и министр энергетики Сергей Цивилёв. По его словам, за 2025 год на предприятия топливно-энергетического комплекса было трудоустроено 688 ветеранов СВО. Цивилёв также обозначил стратегическую задачу ведомства — обеспечить устойчивый приток ветеранов в топливно-энергетический комплекс и создать для них такие условия, при которых они смогут реализовать свой потенциал и продолжить служение стране в мирной профессии.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Ветеран, кавалер ордена Мужества и советник заместителя главы «Росатома» Павел Якушев поддержал коллегу, но отметил, что «ключевую роль играет не просто возвращение к мирной жизни, а активное участие ветеранов в построении нового общества, когда они становятся наставниками и равноправными соавторами социальных изменений».

Медицинский спецназ

Если искать на форуме самое сильное сочетание высоких технологий и человеческого подвига, то это, безусловно, сфера медицины и реабилитации.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, как всего за три года гражданская медицина превратилась в настоящий «медицинский спецназ»: мобильные хирургические отряды, способные за сутки развернуться в любой точке, снизили летальность среди тяжелораненых до рекордных 0,1%.

Рассказ Скворцовой был наполнен деталями о бронемашинах для эвакуации и беспилотных комплексах для химической разведки местности, о криохирургии, когда орган оперируют вне тела, охлаждая его до нужной температуры. И даже о совсем, казалось бы, фантастических вещах.

— Мы научились полностью снимать фантомные боли с помощью внедрения микроэлектродов, которые фактически воспринимаются как часть тела, — рассказывает глава ФМБА.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Речь идёт не о простых протезах, а о создании принципиально новых человеко-машинных интерфейсов. Разработка бионических систем с обратной связью, когда мозг «чувствует» мягкость схваченной чашки или шероховатость поверхности, — это уже не замена утраченного, а фактически создание нового органа.

Таким образом, реабилитационная индустрия становится драйвером инноваций, а её главные бенефициары и тестировщики, ветераны, превращаются в соавторов технического прогресса.

— Мы не только спасаем, но и возвращаем качество жизни, — заявила Скворцова, анонсируя создание десяти флагманских протезно-реабилитационных центров по всей стране.

Самый тяжёлый фронт — в голове

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, обращаясь к залу, почти извиняющимся тоном убеждал: «Я такой же, как вы, мужчина, и к некоторым вопросам отношусь с определённым скепсисом. Но уверю вас, нельзя от этого отворачиваться».

Как оказалось, поход к психологу до сих пор в массовом сознании связан с клеймом слабости и какой-то «ненормальности». Мурашко призывал ломать этот стереотип: «Никакой стигматизации быть не должно. И ни в коем случае ваши родственники не должны вас упрекать».

Спикеры говорили о том, что помощь нужна не только самому бойцу, но и его семье, которая принимает его дома другим и, зачастую сама подолгу находится в состоянии шока и выгорания. Обсуждали феномен, когда многие женщины, потерявшие мужей, сами становятся психологами, создавая сети взаимопомощи, где понятно каждое слово без перевода. И приходили к главному выводу: лучшим психологом, «равным консультантом» для ветерана часто становится другой ветеран, прошедший тот же путь и сумевший найти в себе силы жить дальше.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

В этот момент на сцене появился Герой России Максим Бахарев, потерявший из-за ранения обе руки и ноги. Весь зал, включая других кавалеров с Золотыми Звёздами, даже те, что с протезами, дружно поднялись и захлопали. Аплодисменты не смолкали несколько минут. А когда овации утихли, Бахарев рассказал, как тяжело ему было во время восстановления. Особенно в первые полтора месяца, когда он лежал госпитале. Ветеран признался, что морально его спасла немецкая овчарка по кличке Юта.

— Когда я ушёл в командировку целым и невредимым, а вернулся без рук и без ног, собака не смогла понять этой метаморфозы. Она не понимала, почему хозяин не может её погладить. В смятении таком находилась. В итоге она подошла ко мне и просто положила голову на грудь.

Спустя пару месяцев, вспоминает Бахарев, именно это безмолвное принятие и стало важнейшей частью его исцеления. Говорит, всё благодаря тому, что собаки забирают у нас частичку боли, а взамен отдают кусочек радости. Для него это стало той точкой опоры, с которой началась новая жизнь: Герой России сейчас преподаёт студентам одного из военных вузов информационную безопасность.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Ветераны всё чаще выступают не только как те, кому помогают, но и как те, кто помогает. Они становятся наставниками, ведут уроки мужества в школах, приходят в вузы, чтобы рассказать о настоящей, а не декларативной ответственности. Их авторитет, добытый кровью, становится мощнейшим воспитательным инструментом. И, как отмечала в одном из обсуждений Анна Цивилёва, вовлечение героев в патриотическое воспитание — одна из важнейших задач государства.

Форум демонстрирует, что за этим понятием стоит целая разветвлённая экосистема, куда входят и «медицинский спецназ» ФМБА, и цифровые сервисы фонда «Защитники Отечества», и образовательные программы «Время героев», а также субсидии для предпринимателей и сеть психологической помощи.

Организаторы «Вместе победим» наглядно показали, что вектор движения задан в правильную сторону, убедив тысячи людей, прошедших горнило войны, что их новая миссия только начинается. И что для неё в стране ищут, находят и будут находить самые современные и неожиданные решения.