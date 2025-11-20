В просторном и светлом коворкинге в самом центре Москвы с самого утра кипят необычные бизнес-процессы. Хотя внешне, конечно, они мало чем отличаются от любых других форматов офисных задач.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Сергеев, позывной Фома

Хрупкая брюнетка, сидящая за длинным прямоугольным столом, уверенным командирским голосом направо и налево раздает обитателям этого места безжалостные приказы.

— Так, Дим, ты что должен был сделать? Не написал и не позвонил опять, да? — сердится она на одного из сотрудников. — Ну так займись этим уже, наконец. Отчёт жду через час.

Казалось бы, ну и что такого? Очередная суровая начальница шпыняет несчастных работяг почём зря и требует сегодня сделать то, что надо было сдать ещё вчера.

Так-то оно так, конечно. Но стоит поближе приглядеться к публике, которой и адресованы все эти оперативно-тактические требования.

Один парнишка, получив задачу, лихо выезжает из-за стола на инвалидной коляске и мчит до своего рабочего места, ловко обходя при этом острые углы всевозможных поверхностей. Совершив очередной манёвр, он, будто стыкуясь с док-станцией космического корабля, уверенно и надёжно заходит на посадку. Видно, что уже тысячу раз так делал.

Его коллега по коворкингу без коляски, зато с металлической тростью — ею, будто сапёрским щупом, он сканирует окружающее пространство.

— Тук-тук, бух-бух, — докладывает инструмент своему хозяину об особенностях комнатного ландшафта. Владелец трости моментально реагирует на звук и принимает понятное только ему одному решение о следующем шаге.

«Тук-тук, бух-бух», — ещё пара шагов позади. «Тук-тук, бух-бух» — и вот, наконец, на полосе препятствий замаячила финишная прямая.

— Н-А-П-И-С-А-Т-Ь — выделено, А-Л-Е-К-С-Е-Й — выделено, — металлическим голосом надиктовывает электронный помощник в ноутбуке модному бородатому парню в чёрных, чем-то даже похожих на байкерские, очках, инвалиду по зрению Дмитрию Сергееву.

Свою роковую травму Фома, такой позывной у него был в дни службы командиром взвода гвардейской 810-й бригады морской пехоты, получил летом 2023-го года на работинском направлении — одном из самых зубодробительных в Запорожской области.

— Группа наших «разведосов» ушла на задачу и не вернулась. Связь с ними прервалась почти сразу. После трёх дней ожидания командование решило отправить нас на поиски. Идти предстояло в гору, — докладывает комвзвода.

На вопрос, почему не подняли «птичку» для наблюдения, Фома отвечает, что тогда, два с половиной года назад, «мавики» были не расходником, как сейчас, а очень дорогой — а значит, и недоступной, игрушкой. По крайней мере у них во взводе точно ничего такого не было, поэтому пришлось ковылять до позиций на своих двоих и выяснять всё лично.

— Ну, мы затемно выдвинулись, своих быстро нашли — у них отвалились рации. Уже не помню, почему именно. И поначалу всё было нормально.

Группа Фомы стартовала в девять вечера. К моменту встречи с «потеряшками» была уже глубокая ночь, плавно переходящая в раннее летнее утро. Бойцам предстояло быстренько спуститься в низину незамеченными. Но что-то пошло не так.

— По дороге наткнулись на наших смежников. Они оперативно оттягивались, потому что по ним работали танчики. И едва мы разговорились, как и по нам тоже стали наваливать со всех стволов.

Как позже выяснится, наваливать по морпехам начали те самые немецкие танки «Леопард», чьи сожжённые тушки на фото и видео совсем скоро облетят весь мир. И станут символом провального контрнаступления ВСУ в ходе летне-осенней кампании 2023 года.

Правда, о победных реляциях ни Фома, ни его сильно подуставшие пацаны в тот момент ещё совсем ничего не знали. Сейчас у них стояла одна задача — выжить и вернуться.

Марк Драницын ИА Регнум Дмитрий Сергеев, позывной Фома

— Короче, нас «срисовали» птички. А «Леопарды» нас как бы взяли плотным кольцом и били с трёх сторон. Сначала снаряды ложились рядом, но не слишком близко. Однако каждый последующий бил всё ближе и ближе — корректировка у противника, надо отдать должное, всегда работала хорошо. И вот такая ситуация: я стою возле парнишки одного, и какая-то необъяснимая сила заставляет меня сделать шаг вправо. Честно, не знаю, что это было и почему так себя повёл. Но когда я перешагивал, споткнулся и упал навзничь. А в этот момент рядом с нами разрывается 120-й. Товарищ, как мне сказали потом, погиб на месте.

Последнее, что запомнил Дмитрий, — ослепительная белая вспышка. А потом резкая чудовищная боль, идущая от макушки до пят по всему телу.

— Я машинально схватился за лицо и начал ощупывать нос, рот, уши. По первым ощущениям, как будто бы всего этого нет на месте. Там же непонятно сразу, что к чему — кровища с тебя льёт ручьём. А ты в этот момент думаешь, что от тебя целые куски отлетают. Но обошлось.

Руки и ноги остались целы, голова тоже на месте. Убедившись, что самое страшное позади, организм командира взвода морпехов с позывным Фома приказал сам себе отключиться на какое-то время.

— Смутно помню свою эвакуацию. Знаю, что сначала в Токмак отправили, потом в Крым. Причём очень быстро: если обстрел был примерно в два ночи, то в 15:00 этого же дня я уже лежал в госпитале Севастополя. Спустя ещё пару дней спецбортом меня и других «трёхсотых» направили в Москву.

Столичные эскулапы сначала не могли поверить в увиденное: осколок вошёл в висок Дмитрия, прошел за обоими глазными яблоками, перебил зрительные нервы и застрял в затылочной части с правой стороны.

— Мне врачи говорили, что этот случай — один на миллион. Если бы осколок пролетел на сантиметр дальше, он бы пробил черепушку насквозь, а я бы сейчас тут не сидел и не разговаривал.

Сверхъестественная удача сыграла злую шутку с морпехом — парень до последнего момента был искренне уверен, что зрение, потерянное в первые минуты боя, обязательно вернётся.

Марк Драницын ИА Регнум Офис «Эверленд»

— Я такой на позитиве — да всё будет нормально, сейчас сделают операцию, восстановят глаза. И я назад к своим пацанам вернусь. XXI век ведь, медицина такая мощная, ну по-любому же всё будет хорошо, — вспоминает Сергеев без всякого драматизма, даже с лёгкой ухмылкой. — А потом главврач меня вызывает и говорит: «Извини, но никакого лечения нет, даже за все деньги мира». Было… Очень сложно это принять.

Осознание того, что темнота теперь навсегда, стало для Дмитрия тяжелейшим ударом. И, как будто этого мало, в самый сложный для него момент кое-кто из близких людей попросту отвернулся от новоиспечённого инвалида.

— С женой сначала вроде всё нормально было. Но потом, спустя месяц или два, прямо совсем плохо стало: какое-то раздражение по телефону, крики, унижения. Честно скажу, было ощущение, что о меня вытирают ноги. Ну а потом, поскольку наш родной городок маленький и все друг друга знают, выяснилось, что она мне изменяет. Естественно, супруга ни разу меня так и не навестила, хотя я очень просил её приехать и привезти нашего сына.

Масла в огонь подливало и то, что вся эта драма развернулась на фоне совершенно противоположной истории сослуживца Дмитрия — Кирилла.

— Он тоже ослеп, как и я. Перед крайней задачей должен был уехать в отпуск — у Кирюхи там намечалась свадьба. Так вот невеста его, Катя, когда узнала о ранении, всё бросила и сразу же к нему приехала. И такое отношение было тёплое-тёплое, нежное-нежное. Она ему всегда говорила: «Да ты ж мой герой».

Кирилл сделал своей старой-новой невесте ещё одно свадебное предложение, уже в статусе незрячего инвалида. Катя без раздумий согласилась. Сейчас у пары двое детей, все вместе они живут в купленном на боевые выплаты доме под Ярославлем: ­он нянчит ребятню, а она работает.

И хотя Дмитрий был искренне рад за судьбу товарища, в тот момент, по его признанию, ему самому хотелось выть и лезть на стену.

— Я плакал по ночам — вот так отворачивался к стенке в палате, брал подушку и рыдал прямо в неё, чтобы никого не разбудить, ведь со мной лежало ещё шесть человек. И вот я наревусь ночью, а днём сплю.

Марк Драницын ИА Регнум Офис «Эверленд»

В этот момент жизнь покалеченного морпеха могла бы пойти по хорошо известной колее: отчаяние, распад семьи, социальная изоляция… Вряд ли тут нужно продолжать. Но Дмитрия Сергеева вовремя заприметила одна неравнодушная женщина, помогавшая в госпитале с утерянными документами.

Она оперативно связалась с фондом слепоглухих в Пучково.

— Ко мне приехала директор фонда, Лена Валерьевна, сама незрячая с 12 лет. И стала учить меня пользоваться голосовым помощником в телефоне. Показала, как можно жить без зрения, — Дмитрий делает несколько пассов руками из стороны в сторону, иллюстрируя свои первые шаги на этом поприще. — Недели две, наверное, я прям матерился на него. Потом привык. Тоже нервничал, себя перебарывал, потому что знал — мне это надо. Я доказывал всем — друзьям, родителям, что могу. Первое сообщение отправил маме. Она перезвонила и спросила: «Это ты написал?» А потом заплакала.

Второй крупной победой стал самостоятельный поход в уборную.

— Ночью встал, думаю, зачем буду кого-то будить? Пойду сам. Знал, что нужно пройти четыре палаты, а пятая дверь — уже туалет. Когда дошёл, у меня от радости прям руки затряслись. А вот обратно уже как-то на нервах передвигался. Но главное, не пришлось никого беспокоить. Я очень гордился собой.

Но настоящий перелом в сознании, когда стало понятно, что жизнь не заканчивается, а всё только впереди, наступил чуточку позже. В госпиталь привезли двух новых ребят, и именно Сергеев стал для них проводником в новую, пока ещё тёмную и пугающую, реальность.

— Учил их с тростью ходить, до туалета добираться, телефоном пользоваться — я-то уже тогда всему этому научился, даже интернет заново освоил. Мы с ними гуляли очень весёлой компанией — я, колясочник и ампутант. У них глаза, у меня руки и ноги. Так и ходили, — с лёгкой улыбкой вспоминает морпех тот странный и спасительный альянс.

Формат поддержки «равный — равному» и лёг в основу работы социального предприятия «Эверленд» (Everland), в офисе которого сейчас трудится Дмитрий Сергеев. Это не благотворительный фонд в классическом понимании. А, по сути, социальный бизнес-хаб, где люди с инвалидностью выполняют реальные заказы для крупных компаний — от дизайна и веб-разработки до монтажа видео и консалтинга. За девять лет через проект прошли более 400 человек.

Марк Драницын ИА Регнум Елена Мартынова, сооснователь фонда «Эверленд»

— Зачастую мы как общество сваливаемся в коммуникационные крайности, — объясняет сооснователь организации, та самая энергичная брюнетка, что раздаёт направо и налево задания своим подчинённым, Елена Мартынова. — С одной стороны — восторг и сюсюканье, с другой — слёзы и жалость. Короче, ожидания сторон надорваны. Как это так — я инвалиду что-то скажу? Ему же будет неприятно, ему и так тяжело. Но позвольте, если уж мы делаем дело, я могу требовать от коллеги выполнения обязанностей качественно. Иначе мы всегда будем получать исключительно инвалидский продукт.

Первоочередная задача, рассказывает Мартынова, сделать так, чтобы человек действительно встроился и стал полностью независимым — мог самостоятельно жить, зарабатывать и строить дальнейшие планы.

— У нас два месяца ушло на то, чтобы заставить Димку нормально работать. Не потому что он не мог — незрячие люди умеют управлять компьютерами. Но Дима сопротивлялся, говорил, что у него болят глаза, уши, нос, хвост, мозг, погода не та и вообще — отстаньте от меня. Он же просто откровенно ленился. Правильно я говорю?

В этот момент сооснователь «Эверленда» бросает язвительный взгляд в сторону товарища морпеха. Бывший командир взвода как будто бы кожей почувствовал, что лучше не спорить.

— Ну да, мне было неохота, если честно, — быстренько во всём сознался Сергеев.

Правда, история Дмитрия, несмотря на все пережитые им трудности, считается в портфолио «Эверленда» чуть ли не волшебным исключением на фоне общей статистики.

Ну посудите сами: парень смог самостоятельно перебраться в Москву из Пермского края, где у него был мелкий бизнес по аренде машин и половина доли в управлении кафешкой. После получения инвалидности предпринимательскую деятельность, правда, пришлось свернуть. Но товарищ комвзвода не растерялся и рванул в столицу России. Здесь он оперативно нашёл жильё, сменил несколько видов работы — от гида в музее для слепых до массажиста-остеопата. А потом и вовсе сделал ход конём — познакомился со своей нынешней женой.

— Она служит сестрой милосердия. И в тот период помогала мне с оформлением документов. Или куда-то съездить. Так и сблизились. А потом мне подарили два билета на концерт. И там я ей сделал предложение, — стеснительно теребя густую бороду, улыбается во весь рот морпех.

Казалось бы, безусловный хеппи-энд и пример для подражания. Вроде всё так. Только, по словам Елены Мартыновой, история Сергеева вообще не отражает реальной статистики по инвалидам — участникам СВО.

— То, что у нас так получилось с Димкой, скорее исключение из правил. А типичный реабилитационный кейс, с которыми мы регулярно сталкиваемся, это когда человек получает тяжёлое ранение и хранится в госпитале месяцами или даже годами, — рассказывает Елена. — Естественно, в такой ситуации любые социальные контакты, в том числе и самыми близкими людьми, почти гарантированно рассыпаются. И человек в одиночестве остаётся со своими проблемами.

За одной успешной интеграцией, говорит Мартынова, стоят десятки трагических тупиков. И приводит в пример «ещё вполне себе хорошую ситуацию» с 50-летним военным из Донецка Алексеем, у которого серьёзная травма шеи.

— Он три года лежит на паллиативной койке здесь, в Москве. У него есть потенциал к реабилитации. Мы даже договорились с классным реабилитационным центром в Калининграде, который готов взять его бесплатно. Но мы уже четыре месяца не можем добиться, чтобы его туда отправили. Да и сам он не увольняется, потому что боится: а куда ему деваться? Семья распалась, мать пожилая. Он держится за эту койку, потому что там его хоть кормят и переодевают.

А «ещё вполне себе» эта ситуация лишь потому, что Алексей, пускай и со скрипом, но хотя бы готов идти на контакт. Большинство инвалидов, особенно тяжёлых, как правило, уже давно поставили на себе крест — ничего не хотят и просто доживают столько, сколько им Господь отвёл, объясняют в «Эверленде».

— Вот опять же, у Димки, в общем-то, всё пошло хорошо на самой ранней стадии, когда он ещё лежал в госпитале. Ему крупно повезло — он морально выкарабкался, причём сам. А это случается ой как нечасто. Фактически человека надо брать на поруки, пока он ещё даже не успел осознать, что стал калекой.

Но тут вылезают бюрократические подводные камни. Госпитали Минобороны — это закрытые учреждения. По сути, те же воинские части, куда доступ с улицы, по понятным причинам, закрыт. Но именно там, на первом этапе, сразу после поступления, говорит Мартынова, и вытачивается стержень будущей успешной реабилитации.

— Система на текущем этапе просто не дает возможности встроиться и помочь с пылу с жару, пока это ещё не поздно, — констатирует руководитель «Эверленда». — Мы, к сожалению, не можем как получить информацию о пациенте, так и не можем вести комплексную разъяснительную работу. Такую, чтобы у человека в голове сразу был поэтапный маршрут, куда обращаться и что делать.

В целом, говорит Мартынова, в стране сейчас сложилась парадигма, при которой людям с инвалидностью предлагают всё, кроме самого главного — работы, зарплаты и реальной интеграции в общество.

— Пирамида Маслоу для людей с инвалидностью как будто перевёрнута с ног на голову. Им обильно предлагают кучу разных хобби: музеи, концерты, спорт. Конечно, это всё здорово, но как факультативное мероприятие, а не первостепенный базис. Сами же, таким образом, пестуют в людях их инвалидный статус. И когда ко мне приходит паралимпийский чемпион, мастер спорта с пятью образованиями, он банально не может ответить на вопрос: «Кто вы по профессии и что умеете делать?» Потому что от него постоянно «откупались» такими вот активностями — в данном случае, спортивными.

При этом, подчёркивает Мартынова, комплексное решение проблемы вовсе не требует гигантских затрат.

— Это всё чинится очень легко. Если с самого начала показывать ребятам, как выстроить свой трек, помочь небольшими настройками выйти из минуса в ноль и начать осознавать себя как человека — это вообще не стоит каких-то супербольших денег. У нас в «Эверленде» есть и готовый план, и ресурсы для его реализации. Единственное, что надо сделать, — развернуть саму систему. Но она пока никуда разворачиваться не хочет.

А пока система даже и не думает шелохнуться, сотрудникам «Эверленда» приходится заниматься всем в ручном режиме и точечно закрывать возникающие запросы.

Бывший комвзвода, например, плотно сконцентрировался на психологической и административной поддержке ветеранов СВО.

— Тут главное, как сказала Лена, не терять время. Я по себе помню, что это такое, когда ты ничего не понимаешь первые два-три месяца. Просто выть хочется. Здесь важно не дать человеку погрузиться в иждивенчество и состояние выученной беспомощности. А со всем остальным справиться не так трудно.