11 ноября в Москве официально стартовал шестой сезон конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Если первые пять сезонов доказывали, что в России можно прийти во власть или в крупный бизнес «с улицы» благодаря таланту и трудолюбию, то шестой призван доказать чуточку иное: будущее за теми, кто умеет вести за собой не просто последователей, а сильные и сплочённые команды.

Иван Шилов ИА Регнум

Пресс-конференция в ТАСС, посвящённая старту, содержала одновременно подведение итогов большой восьмилетней работы и закладку фундамента на новый виток. И тон этому разговору задал первый заместитель руководителя администрации президента, председатель Наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.

От скепсиса к реальным назначениям

В своем выступлении Кириенко не стал ограничиваться сухими фактами, а обратился к яркому образу, который как нельзя лучше иллюстрирует значение проекта.

— Хорошо помню, как в прошлом году, когда по поручению президента проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, к нам приезжали делегации из 190 стран мира. Они смотрели на представленные программы возможности для самореализации и говорили: «Вы что, всерьез хотите сказать, что у вас с улицы может молодой человек прийти и подать документы на какой-то конкурс, пройти тесты, поучиться и стать губернатором или мэром, или федеральным министром? Вы нас обманываете, это невозможно!

Здесь Сергей Кириенко ненадолго выдержал драматическую паузу.

— Надо было видеть их, извините, физиономии, когда мы говорили: «Не верите организаторам? Вот вам эти губернаторы, вот вам эти мэры, вот вам эти заместители министров, которые расскажут вам свою историю. Да, они пришли с улицы. Да, они прошли программы обучения, стажировки и только благодаря своему таланту, трудолюбию, воле смогли занять самые высокие руководящие посты».

В качестве примера первый зампред администрации президента перечислил несколько фамилий.

— Пётр Конюшенко назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации, Андрей Чертков назначен председателем правительства Донецкой Народной Республики, Сергей Жестянников назначен мэром Вологды, Олеся Старжинская назначена заместителем губернатора Ростовской области. Ну и так далее.

Этот момент стал ключевым не только для иностранных гостей, но и для внутреннего восприятия. Как отметил Кириенко, социологические замеры ВЦИОМ также показывают радикальный сдвиг: если в 2017 году в то, что молодой человек может реализовать себя без связей и денег, верили 37% россиян, то в этом году — уже 83%.

Команда как новая реальность и вызов

Главным же содержанием нового, шестого сезона стал переход от индивидуальных соревнований к командным. И это не просто смена формата, а некое философское переосмысление того, какие лидеры нужны стране сегодня.

— Мир сейчас настолько сложен, что почти нет серьёзных задач, которые можно решить в одиночку. Серьёзные задачи решаются командой. И это задачи, которые поставлены президентом по развитию и поддержке наших традиционных ценностей. Всё-таки коллективная работа — это то, что свойственно российским традиционным ценностям, — отметил Сергей Кириенко.

Новые правила, только что утвержденные Наблюдательным советом, предполагают, что на конкурс будут подаваться заявки от команд из пяти человек, связанных общей профессиональной или проектной деятельностью. Чтобы создать равные условия, введены четыре отдельных трека: для команд госуправления, крупных корпораций (с выручкой свыше 30 млрд рублей), всех остальных организаций и, что особенно важно, самоорганизованных команд.

— Понимаю, что может быть вопрос: у нас раньше всегда мог и один человек подать заявку, а теперь минимум пятеро должны прийти. Но конкурс-то называется «Лидеры России». Если ты лидер и не можешь собрать команду из пяти человек — ну, есть вопрос к твоим лидерским способностям, — с улыбкой заметил Кириенко.

«Не верится, что запускаем уже шестой сезон»

Не менее эмоциональным оказалось выступление ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Алексея Комиссарова, который стоял у истоков проекта.

— Честно говоря, не верится, что мы сегодня запускаем уже шестой сезон. И, конечно, я очень хорошо помню, как всё начиналось. Помню, одной из главных эмоций нашей команды было то, насколько президент, приняв решение, дав поручение провести такой конкурс, точно попал в запрос наших людей, нашей общественности, — поделился Комиссаров.

Он также напомнил о скромных первоначальных ожиданиях и ошеломляющем результате.

— Когда запускали первый сезон, ожидали несколько тысяч заявок, ну максимум десять тысяч. И вдруг, когда получили в 20 раз больше, без малого почти 200 тысяч заявок, это, конечно, был для нас самый такой серьезный вызов. И в то же время понимание, насколько точно было выбрано время и как правильно была сформулирована сама идея конкурса.

Комиссаров отдельно подчеркнул главный принцип, которым, по его словам, вся команда «безумно гордится»: «Не было ни одного случайного человека, который бы просто так победил и прошёл в финал. Только те люди, которые выдержали все испытания на конкурсе».

Не деньги, а опыт и знания

В шестом сезоне изменился и главный приз. Вместо персонального миллиона рублей на образование команды-победители получат доступ к специальной программе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

— У нас, бесспорно, самый высокий уровень качества обучения — это Высшая школа государственного управления президентской академии, которая, собственно, занимается обучением президентского кадрового резерва — так называемая «школа губернаторов», уже 60 выпускников которой, по решению президента, возглавляют сегодня российские регионы, — пояснил Сергей Кириенко.

По его словам, для команд-победителей будет сформирован специальный поток, выстроенный таким же образом, как выстроена программа обучения в «школе губернаторов», где в качестве наставников и лекторов выступают ключевые руководители правительства Российской Федерации, администрации президента, руководители крупнейших российских регионов, главы крупнейших корпораций.

Ещё одним важным «неформальным» призом организаторы назвали дружбу и сплочённость сообщества, члены которого даже после окончания соревновательной программы не разорвали связи между собой. А, напротив, их только укрепили.

— Я буквально в эти выходные встречался с ребятами. И мне было настолько приятно, что они все объединены, причем объединены добрыми делами, идеями помощи детям, участникам СВО — тем, кто в такой поддержке нуждается. И они по-настоящему сдружились, — рассказал Алексей Комиссаров.

«Нас боятся в командных видах спорта»

Другой член Наблюдательного совета, олимпийская чемпионка Светлана Журова поддержала новый формат, проведя яркую параллель со спортом.

— Вы знаете, вот в контексте соревнований могу сказать, где больше всего не допускают нас сейчас до сих пор — это в командных видах спорта, потому что как команду нас боятся. Абсолютно правильно, что вот такие сигналы, в том числе Западу, которые мы даём, очень важны, что вы не зря нас боитесь, вы не зря боитесь наших футболистов, хоккеистов и наших спортсменов в командных видах, потому что это совсем по-другому нас настраивает на национальный дух.

Она также отметила, что новый формат открывает больше возможностей для женщин-лидеров.

— Самое важное для меня всегда — это женщины. Потому что у нас девочкам, женщинам нашим, девушкам прекрасным очень сложно пробиться и локотками распихать мужчин. А здесь они могут создать свои женские команды, и я совершенно уверена, что они будут успешными.

«Собирайтесь в команды и показывайте себя»

Ещё один участник встречи, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов вместо вступительного слова перешёл к прямой агитации.

— Я, знаете, начну своё выступление с призыва собираться в команды, потому что регистрация уже начинается. И, мне кажется, это прекрасный этап развития конкурса «Лидеры России».

Анисимов привёл в пример своего коллегу Алексея Комиссарова.

— Если кто-то испытывает сомнения или опасения, то я призываю посмотреть на Алексея Геннадьевича, моего хорошего друга. У него раньше был индивидуальный формат, он бегал ультрамарафоны, занимался спортом. А сейчас мы его все знаем как блестящего командного игрока на саксофоне. Он играет в команде и добился тоже очень значительных успехов. Поэтому ориентируйтесь на лучших, у вас точно всё будет получаться.

Как будут оценивать и что ждет участников

Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко рассказал о методологических новшествах, которых потребует командный формат.

— У нас будут тестовые этапы. Традиционно в каждом сезоне конкурса тесты и состав тестов обновляется. Но особенность состоит в том, что в зачёт пойдет средний результат команды, а не индивидуальный, — заявил он.

Что касается полуфиналов и финалов, то и здесь грядут изменения.

— Ещё одна новация именно этого сезона будет состоять в том, что задания все будут с измеримым результатом. То есть у нас не будет такого, что эксперты оценивают людей по бланкам, по чек-листам. Мы постараемся создать задания, которые можно измерить. Это важно для сохранения принципа прозрачности при соревновании именно управленческих команд. Более того, будем большую часть этих заданий публиковать, то есть участники заранее поймут, в каких видах управленческого «спорта» им придётся соревноваться, — добавил Безручко.

Время «вставать с дивана»

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин озвучил чёткий график шестого сезона.

Известно, что регистрация уже началась (стартовала как раз во время пресс-конференции) и продлится до 29 декабря 2025 года. Далее участников ждут дистанционный этап (январь–февраль 2026 года), полуфиналы в онлайн-формате для каждого из четырёх треков и очные финалы в июне 2026 года в мастерской управления «Сенеж».

— Главный совет — не откладывайте ничего на завтра. Время до 31 декабря пролетит очень быстро. Задумайтесь, как часто в жизни мы пытаемся искать оправдание, что что-то не удалось сделать, не удалось взять какие-то высоты или реализовать себя: не так сложилось, кто-то помешал. Вот сегодня никто не может вам помешать. Президент России Владимир Путин создал для каждого из вас возможности полностью реализовать себя. А вот останешься ты сидеть на диване или всё-таки оторвешься от него и пойдешь подавать заявку, зависит только от тебя и ни от кого больше, — завершил мероприятие своим напутствием Сергей Кириенко.

Таким образом, шестой сезон «Лидеров России» бросает вызов не только потенциальным участникам, но и самому себе, меняя устоявшуюся за пять лет формулу успеха. Теперь главный вопрос не в том, кто самый талантливый управленец в стране, а какие команды смогут предложить самые эффективные модели работы для достижения национальных интересов.