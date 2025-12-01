В Научно-технологическом университете «Сириус» отгремели три насыщенных дня V Конгресса молодых учёных, ставшего главным событием объявленного в 2022 году президентом Владимиром Путиным «Десятилетия науки и технологий».

Фотобанк Росконгресс

Более двухсот профильных мероприятий — от интеллектуальных баталий до острых диалогов с представителями государства и бизнеса, а также тысячи учёных из десятков стран мира наглядно продемонстрировали, как сейчас формируется новый технологический уклад России.

Точка сборки

Пожалуй, главное изменение юбилейного, пятого Конгресса в том, что грань между «академической» и «прикладной» наукой если не окончательно стёрлась, то уж точно размылась до еле ощутимого барьера. И особенно заметным это становится во время экскурсий между залами выставочного центра, где тут и там расположились необъяснимые чудо-юдо-экспонаты вроде прототипов квантовых компьютеров, образцов новых лекарств и моделей арктических роботов.

Фотобанк Росконгресс

Всё это — плод кропотливой работы, которую организаторы проделали за первую пятилетку своего существования.

— Вы видите, что Конгресс молодых учёных действительно состоялся, — констатировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. — За 5 лет количество участников увеличилось в 3 раза, до 9 тысяч человек. Так что Конгресс молодых учёных — крупнейшее после ПМЭФ мероприятие в нашей стране. И не менее важно, что у более чем 40% делегатов есть учёные степени.

Масштаб события, а также бурное омоложение Конгресса подчеркнул и Денис Секиринский, заместитель главы Минобрнауки.

— Сегодня каждый пятый кандидат наук до 35 лет и каждый третий доктор наук до 39 лет принимает участие в конгрессе, в связи с чем смело можно заявить, что сейчас здесь сконцентрированы лучшие молодые учёные.

Искусственный интеллект как новый соавтор

После приветственных речей и официального старта в разных павильонах Конгресса один за другим открывались лекционные площадки, где участники со всем присущим им молодецким рвением спорили о судьбе современного научного мира, его угрозах и вызовах.

И потому совершенно не удивительно, что первым под раздачу попал главный ньюсмейкер и оплот человеческих страхов последних лет, его величество искусственный интеллект — или ИИ, если коротко. В лектории «Цифровых технологий» ИИ, правда, никто «интеллектом» всерьёз и не считал — так, скорее, очередным рабочим инструментом или как максимум соавтором, у которого есть свои плюсы и минусы.

К примеру, Александр Гауда, заведующий лабораторией Южного федерального университета занял уверенную позицию техно-оптимиста и сообщил, что от контактов с ИИ все вокруг тоже, вроде как, станут чуточку умнее.

Фотобанк Росконгресс

— Искусственный интеллект усредняет и повышает средний уровень всех исследователей. Неважно, в Москве, в Нью-Йорке мы находимся или где-то на окраине — допустить ошибку уже сложнее. Он нас похвалит и скажет, какие мы молодцы, что спрашиваем, а второе — он ещё сам додумает, построит вопросы и даст ответ.

Ему оппонировал другой участник дискуссии Алексей Шпильман, управляющий директор центра «AI для науки». Говорит, у всякой медали есть и обратная сторона. В случае с ИИ — лавинообразный рост некачественных исследований.

— Главный минус — это увеличение «мусора», — предупредил он. — В науке много учёных, которые генерируют «мусор», и много журналов, которые его принимают. Сейчас, когда искусственный интеллект появился, этого стало в 10 раз больше, а в будущем будет в 100 раз больше.

В итоге учёные сошлись на том, что из-за повсеместного внедрения ИИ нагрузка на них только возрастёт — придётся ещё тщательнее всё проверять и верифицировать.

Беспилотная революция: вызовы и перспективы

Другой, тоже вполне осязаемый продукт научной мысли, который буквально взлетел за последние годы, — это, конечно, различные виды БпЛА. Правда, в выставочных павильонах «Сириуса» предприятия, которые разрабатывают дроны, будто бы затерялись на фоне всяких кибернетических штук вроде робопсов, экзосклетов и шлемов виртуальной реальности.

Тем не менее у российских изготовителей есть что показать. Причём на любой вкус — от «почти бесконечно» летающих мониторщиков до тяжёлых сельскохозяйственных трудяг.

На стенде Самарского университета имени Королёва царит оживлённая обстановка. Инженер Анастасия Прохорова демонстрирует БпЛА повышенной автономности с незамысловатым названием «УниДром». Похожие устройства частенько используются нашими беспилотными подразделениями для доставки провизии на позиции методом сброса закреплённого груза.

Фотобанк Росконгресс

Однако у самарской разработки есть любопытный козырь — аппарат подключён к бесперебойному питанию через оптоволоконный кабель, что обеспечивает максимально высокую частоту передачи данных видеосигнала и защищает навигацию от внешних помех. Полётная высота у коптера стандартная — сто метров с возможность опуститься до пятидесяти. Зато время автономной работы — более четырёх часов кряду. Причём можно переключиться на гибридный режим, который позволит устройству питаться не от аккумулятора, а бензином.

Важной характеристикой столь сложного технодевайса является модульность. «УниДрон» широко модифицируется под конкретные задачи пользователя. К примеру, можно подключить гиперспектральную камеру, которая позволяет, в отличие от камер стандартного цветового спектра (RGB), регистрировать и передавать изображение в сотнях узких и смежных диапазонов. Проще говоря, за счёт физики света возможно увидеть невидимое.

Агрегат явно просится на полётные тесты в какие-нибудь охотничьи угодья беспилотных подразделений, но пока предназначен лишь для сугубо мирных и преимущественно сельскохозяйственных целей. Зато всего за год с небольшим с начала разработки, говорят создатели, «УниДрон» не только преодолел стадию проектирования, но и смог уйти в серийное производство.

— Это уже эксплуатируемая система, — уверенно заявляет Анастасия. — Мы выпускаем около четырёх таких аппаратов в год.

Чуть поодаль от самарцев на стенде компании «Авиус» царила атмосфера суровой практичности. Здесь презентовали «Агродрон «Авиус-150» — монструозного размера аппарат, изначально рассчитанный на 50 кг полезной нагрузки, но вскоре готовящийся принять на борт уже 80 кг.

— Основная наша «фишка» — система управления и роторные форсунки, которые автоматически регулируют норму внесения препаратов в зависимости от скорости ветра и скорости полета, — объясняет Александр Хорошко, инженер-разработчик компании.

Фотобанк Росконгресс

Особый восторг у техно-эстетов вызвала клёпанная конструкция аппарата из гнутого алюминия. На корпусе установлено полторы тысячи заклёпок, потому внешне он очень сильно напоминает хвостовую балку вертолётов Ми-8.

Но есть и минусы — разработчики честно признались, что, несмотря на максимальную локализацию корпусных деталей и софта, винтомоторная группа, умные сенсоры и чипы пока остаются слабым местом, над которым ведётся активная работа.

О слабых местах молодой экосистемы на Конгрессе говорили много и открыто. В ходе одной из дискуссий представитель крупного промышленного холдинга Юрий Добровольский констатировал: отрасль столкнулась с любопытным «пузырём».

— Если говорить о беспилотии в целом, то сейчас это огромное количество компаний, которые со своими разработками, зачастую не очень понятными, сразу вышли на рынок. Это тяжёлая проблема на самом деле, потому что закончится СВО — и это всё неизбежно отомрёт.

Главными проблемами назывались зависимость от импортной компонентной базы, которую «как правило, помогает закрывать Китай», и кадровый голод.

— Электроники своей почти нет, её минимальное количество. Извините, аккумуляторов даже нет. Из-за этого вся компонентная база начинает разрабатываться практически в любой сфере с нуля. Задача, конечно, тяжёлая, но как-то решается, — с долей оптимизма отметил спикер.

Исправление назревшей проблемы кадров, которые, как известно, «решают всё», эксперты видят в создании собственных образовательных программ.

Фотобанк Росконгресс

— Вот мы, например, у себя просто пошли в создание собственных кафедр, — делится Добровольский. — Поскольку при текущем уровне образования нам приходится самим всё подготавливать. И лучше это делать ещё в вузе.

Несмотря на перечисленные трудности, участники дискуссии видят будущее беспилотной отрасли в России скорее перспективным. Говорят, из-за малой населённости и огромных территорий деваться нашей стране, собственно, и некуда — в беспилотию придётся вложиться отраслям логистики, мониторинга, связи и другим заинтересованным областям бизнеса и науки.

Пока эксперты беспилотного мира спорят о проблемах и вызовах, всего в нескольких шагах от них царит совершенно иная — шумная и беззаботная — атмосфера. На площадке «ЦНИИ РТК» дети всех возрастов с неподдельным азартом тестируют разноцветных роботов, которые резво перемещаются по специальным полигонам.

— Мы занимаемся популяризацией науки, чтобы подрастающее поколение могло ярче светить. Наши будущие инженеры вырастают буквально здесь, на наших полигонах, — делится представитель НИИ София Белова.

«ЦНИИ РТК» поставляет целую линейку роботов — «Агробот», «Мультибот», «Ровер», «Студент» для школьных кружков робототехники, создавая сложные испытательные лабиринты, где техника работает полностью автономно. Такой подход, по мнению Беловой, позволяет не просто увлечь детей технологиями, но уже на самых ранних этапах погрузить их в логику создания сложных систем, которые им впоследствии предстоит разрабатывать во взрослой жизни.

Наука и демография: семья важнее всего

Вырастить инженера — задача долгая, а потому вопросы демографии и создания молодых семей также не остались без внимания на дискуссионных площадках Конгресса. В кулуарах мероприятия активно обсуждались новые меры социальной поддержки, призванные создать комфортные условия для молодых учёных, решивших завести детей.

Помощник президента России Андрей Фурсенко, зачитывая приветствие Владимира Путина, отметил важность «максимально содействовать профессиональному росту молодых талантливых специалистов, расширять возможности для их участия в долгосрочных проектах и программах».

Модератор сессии, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что сегодня в российских вузах насчитывается 50 тысяч студенческих семей, из которых около 13 тысяч — семьи с детьми. Она отметила, что на законодательном уровне уже закреплено понятие «студенческая семья», а также увеличен размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения.

— Считаю важным чаще рассказывать о таких семьях в СМИ, рекламе, кино, социальных сетях, — отметила Гумерова. — Чтобы молодые люди на конкретных примерах видели, как создание крепкой семьи и получение качественного образования не только не противоречат друг другу, но и помогают совместному преодолению всех сложностей и достижению последующего успеха в избранной профессии.

Фотобанк Росконгресс

Ректор Тамбовского государственного университета имени Державина Павел Моисеев поделился готовыми наработками, которые сочетают как материальные стимулы, так и развитие инфраструктуры для молодой семьи — это единовременные выплаты при вступлении в брак и рождении ребенка, предоставление семейных общежитий, субсидирование аренды жилья, индивидуальные графики обучения, льготная медицина и, конечно, помощь в трудоустройстве.

— Крупные региональные университеты должны обрести статус и функции полноценных субъектов государственной политики стимулирования рождаемости, — заявил Моисеев.

Дали также выступить и самим молодым семьям. К примеру, студенты и сотрудники из Новосибирского государственного университета и Кубанского государственного технологического университета поделились конкретными мерами поддержки, которые они сейчас получают: семейные комнаты в общежитиях, материальные выплаты, гибкие условия оплаты обучения, детские игровые комнаты, юридическая и психологическая помощь.

А директор научно-исследовательского института нейронаук ННГУ Сусанна Гордеева, лауреат премии президента России для молодых учёных на личном опыте убедилась, что рождение детей никак не мешает научной карьере.

— Гибкий график, грантовая поддержка, академический отпуск и доступность детских садов играют ключевую роль в успешном сочетании семьи и науки.

От атома до «цифрового портрета»

Вообще, тематическая палитра Конгресса оказалась невероятно широка. Значительную часть программы посвятили «80-летию атомной промышленности».

Так, на стенде «Росатома» можно было заглянуть в будущее атомной энергетики, увидеть макеты первой в мире АЭС и атомного ледокола «Ленин», а также концепцию реактора будущего «БРЕСТ-ОД-300». Молодые учёные представляли разработки в области ядерных энергетических установок для освоения дальнего космоса, доказывая, что атомная наука — это не только про энергетику, но и про покорение новых рубежей.

Фонд перспективных исследований (ФПИ) представил результаты двух масштабных аналитических исследований: «Портрет молодого российского учёного» и «Восприятие научной тематики поколением Альфа в социальных сетях».

Согласно исследованию, современный молодой учёный — это специалист в таких областях, как медицина, ИИ, новые материалы и биотехнологии, который активно ведет блоги во «ВКонтакте» и использует Telegram для профессиональной коммуникации.

Фотобанк Росконгресс

При этом было выявлено любопытное противоречие: поколение Альфа (дети, рождённые с 2011 года), живя в высокотехнологичной среде, проявляет крайне низкий интерес к научно-популярному контенту, предпочитая развлекательные короткие видеоформаты. Очевидно, этот вызов предстоит решать уже сегодня.

Особой гордостью Конгресса стала делегация «Движения первых», в которую вошли 76 юных изобретателей из 35 регионов России. Выставочное пространство «Первые в науке» посетили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и председатель правления «Движения первых» Артур Орлов. Дети представили прототипы своих изобретений, и по итогам презентации Чернышенко дал поручение поддержать проект девятилетнего изобретателя из Донецка Ивана Сидоренко по обучению музыке детей с особенностями развития.

— Именно тогда я задумался, а почему бы яркость цветов и вибрации звуков не могли стать заменой традиционным нотам? — рассказывает о своём устройстве, основанном на феномене синестезии, четвероклассник Иван Сидоренко. — Мое устройство преобразует музыкальные звуки в визуальные образы и тактильные ощущения. Оно помогает людям с нарушениями зрения читать и исполнять музыку совершенно новым способом.

Рядом с ним свои проекты представили другие юные гении: семиклассник Максим Лодза из Кемерово с интеллектуальной системой мониторинга мостов «МостКонтроль М-1», 15-летняя Мария Панамарёва из Челябинской области с реабилитационными тренажёрами и вологодский школьник Михаил Ляпкин с инновационной системой обнаружения беспилотников.

Их работы наглядно доказали, что возраст не преграда для изобретательства.

Энергия, которая преображает будущее

Пять лет для Конгресса молодых учёных не просто юбилейная дата, а полноценный жизненный цикл, за который мероприятие сумело вырасти в крупнейшую площадку научно-технологического диалога, по масштабу уступающую лишь Петербургскому международному экономическому форуму.

И, как ранее отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, здесь сконцентрированы лучшие молодые умы страны. А масштаб события, которое собрало более 7 тысяч человек из более чем 60 стран мира, подчёркивает статус ключевого ежегодного мероприятия в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фотобанк Росконгресс

От роботизированного сборщика яблок на стенде ИНТЦ «Сириус» до детских изобретений, способных менять жизни людей; от жарких дискуссий о рисках искусственного интеллекта до прорывных разработок в атомной отрасли — Конгресс продемонстрировал целостную экосистему российской науки.

Это та самая «энергия науки», которая, по замыслу организаторов, превращает потенциал знаний в созидательное будущее. И судя по тому, что происходило в «Сириусе» в последние осенние дни, это будущее уже наступает.

По крайней мере, стратегический курс на превращение фундаментальных исследований в практические решения точно намечен.

— Конгресс молодых учёных — это площадка, которая объединяет экспертов различных научных школ в единое профессиональное пространство. Независимо от направления исследований и возраста участника, здесь формируются возможности для развития, запускаются инициативы, которые дают импульс всей научной отрасли, — подытожил заместитель директора Фонда «Росконгресс» Алексей Вальков.