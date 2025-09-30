Савёловский районный суд Москвы поставил точку в одном из резонансных уголовных дел последних лет, связанных с подростковой преступностью.

Иван Шилов ИА Регнум

Несовершеннолетний уроженец Чечни Муслим Мурдиев признан виновным в серии групповых нападений на случайных прохожих и приговорён к реальному сроку — одному году и 11 месяцам лишения свободы.

География побоищ

Осенью 2023 года социальные сети взорвал целый шквал шокирующего контента. Видеоролики, снятые самими нападавшими, демонстрировали отлаженные и циничные избиения случайных прохожих.

На кадрах видно, как группа молодых людей набрасывается на сверстников, нанося им удары по голове и телу, — зачастую били даже лежачих и неспособных оказать сопротивление.

Как позже установит следствие, за созданием этих жестоких кадров стояла сплочённая компания подростков. Противоправная деятельность вовсе не была спонтанной: они действовали по чёткой и предварительно отработанной схеме. Следствие определило, что драчуны заранее договаривались о совершении хулиганских нападений.

Один из участников группы играл роль зачинщика, и им, по данным правоохранителей, часто выступал именно Муслим Мурдиев. Он подходил к ничего не подозревающему бедолаге — нередко другому подростку — и под надуманным предлогом начинал словесную перепалку.

Поводом к переводу конфликта в драку могло стать что угодно: замечание о сменной обуви, не понравившийся взгляд или оскорбление. После этого зачинщик сразу бросался в драку.

В этот момент к нему присоединялись остальные члены компании, которые до того стояли рядом, создавая численный перевес и атмосферу страха и беспомощности для пострадавшего.

Они не просто били жертву, а активно подсказывали друг другу, «как ударить посильнее», снимали происходящее на мобильные телефоны для дальнейшего хвастовства в социальных сетях.

Масштабы подростковой агрессии оказались отнюдь не детскими: только за сентябрь 2023 года, по официальным данным Следственного комитета, от их действий пострадали восемь человек, семеро из которых были несовершеннолетними.

География выходок охватывала оживлённые общественные пространства на западе и севере Москвы: торговые центры «Авиапарк» и «Дискавери», а также парк «Ходынское поле». Наиболее шокирующим оказалось видео, где жертву избивали до потери сознания, что демонстрировало крайнюю степень озверения нападавших.

Заявления из Грозного

После задержания Муслима Мурдиева и его подельников уголовным делом заинтересовались на самых разных уровнях.

Первым на защиту официально встал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Он выразил поддержку подростку и заявил о проведении «альтернативного расследования».

По его словам, опрос свидетелей, в том числе других фигурантов дела, показал, что Мурдиев «оказался на месте случайно и участия в драках не принимал». Эта позиция игнорировала доступные в публичном поле видеоролики и прямо противоречила версии федерального следствия.

Однако куда более серьёзный шторм разразился после вмешательства главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он заявил, что председатель СКР Александр Бастрыкин и министр МВД Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах», «творят беспредел из своих кабинетов» и «не бывают в регионах».

Более того, он выразил уверенность, что «все необходимые переговоры проведены» и Муслима Мурдиева «не посадят».

Ответ Следственного комитета

Реакция СКР на заявления из Грозного оказалась не только оперативной, но и демонстративно жёсткой. Вместо традиционных пресс-релизов или официальных комментариев ведомство опубликовало в открытом доступе видеозаписи, изъятые у самих нападавших.

Эти кадры стали главным доказательством позиции следствия. На них был чётко виден подросток, как две капли воды похожий на Муслима Мурдиева, активно участвующий в избиении случайных прохожих.

Но ещё более красноречивой оказалась аудиодорожка. За кадром отчётливо слышались громкие крики поддержки, причём на русском языке: «Муслим, давай! Ударь его с ноги!».

Записи наглядно демонстрировали не только факт участия, но и активную, лидерскую роль Мурдиева в нападениях.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко в своём комментарии подчеркнула, что следствием установлен факт предварительного сговора и изъяты электронные носители с видеозаписями нападений.

После того как неопровержимые доказательства были выложены на всеобщее обозрение, ранее активные и обильные заявления защитников Мурдиева о его полной невиновности и «случайном присутствии» практически прекратились.

Семья и адвокаты были вынуждены сменить тактику, перейдя к аргументам о «защите друга» и «непропорционально жёстком наказании».

Год и 11 месяцев

Судебные слушания, стартовавшие летом 2025 года, проходили в напряжённой атмосфере. Муслим Мурдиев, несмотря на опубликованные видео, продолжал настаивать на своей версии событий. Он утверждал, что стал жертвой обстоятельств: ему угрожали ножом, он оказался один против троих и лишь защищал своего знакомого.

Однако суд, детально изучив все собранные по делу материалы — многочисленные видеозаписи, показания потерпевших и свидетелей, вещественные доказательства, — признал доводы защиты несостоятельными.

Муслим Мурдиев и четверо его соучастников были признаны виновными в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Мурдиев, который на момент вынесения приговора уже провёл под домашним арестом почти два года, был приговорён к одному году и 11 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии общего режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Остальные фигуранты получили до 3,5 года колонии. Адвокат Мурдиева Асланбек Минкаилов уже заявил, что приговор является слишком жёстким для несовершеннолетнего и будет обжалован.

Оглашение приговора спровоцировало мгновенную и крайне агрессивную реакцию в чеченском сегменте интернета и социальных сетях. Уголовное дело, в котором изначально фигурировали подростки разных национальностей, было моментально политизировано и переведено в межнациональную плоскость.

В обсуждениях пользователей приговор преимущественно представляют как дискриминацию. В тематических пабликах и на личных страницах пользователей появляются сотни гневных постов, не жалеют эпитетов и в адрес главы СКР.

На момент публикации этого материала комментарии всё ещё активно лайкаются и распространяются.