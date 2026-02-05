В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония, объединившая два значимых события: официальный старт Года единства народов России и вместе с ним открытие регистрации на «Международный фестиваль молодёжи 2026».

Владимир Астапкович/РИА Новости Участники Всемирного фестиваля молодёжи во время шествия молодёжи стран мира на федеральной территории «Сириус» в Сочи

Фестиваль, который пройдёт в Екатеринбурге в сентябре, станет вторым по масштабу после Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года в Сочи и соберёт порядка десяти тысяч молодых лидеров, учёных, творцов и спортсменов из России и почти двухсот стран мира.

Инициатива его проведения напрямую связана с поручением президента сохранить и развить наследие предыдущего всемирного форума, создав таким образом эффективное и постоянно действующее молодёжное сообщество со всего мира.

Старт в Год единства народов России

Церемония задала высокую смысловую планку всему предстоящему году и фестивалю. Объявляя Год единства народов России открытым, президент Владимир Путин подчеркнул, что традиции взаимного уважения и гармоничного сосуществования являются краеугольным камнем российской государственности.

Эти ценности и лягут в основу программы предстоящего фестиваля, превратив его в живую иллюстрацию российского культурного и исторического богатства.

— Фестиваль в Екатеринбурге — это логичное продолжение большой системной работы, — отмечал ранее в своём выступлении на заседании оргкомитета фестиваля в январе первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

— После блестящего Всемирного фестиваля в «Сириусе» в 2024 году президент дал поручение не только не растерять этот потенциал, но и приумножить его. Мы не просто сохраняем наследие — мы создаём на его основе постоянно действующее международное сообщество молодых людей, которые неравнодушны к судьбе мира и готовы вместе строить будущее.

И это действительно так: фестивальное движение не ограничивается одним грандиозным событием. По всей стране и за рубежом уже действуют международные клубы дружбы, регулярно проходят слёты и форумы. Международный фестиваль в Екатеринбурге станет кульминацией этой ежегодной работы, её самым ярким и масштабным проявлением.

Вместе с Россией

Девиз фестиваля 2026 года: «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Лозунг как нельзя точно отражает ключевую задачу мероприятия — показать миру новую Россию. Страну, открытую для диалога, богатую наследием и устремлённую в будущее. Организаторы делают акцент на том, что Россия готова делиться своими достижениями и предоставляет широкие возможности для реализации молодёжи, растущей в любой точке мира.

Особый акцент будет сделан на демонстрации единства и многообразия народов России в рамках тематического года. Участникам из-за рубежа покажут богатейшую палитру культур, языков и традиций, что станет наглядным уроком гармонии и взаимопонимания.

Планируется, что после основной программы в Екатеринбурге иностранные гости разъедутся по экспедициям в тридцать регионов страны — от Кавказа до Дальнего Востока, чтобы познакомиться с повседневной жизнью, инновационными проектами и культурным достоянием разных уголков России. Впервые в истории фестивального движения одна из таких экспедиций отправится в Республику Абхазия, что подчеркнёт прочность международных связей и дружбы.

Новый формат

Международный фестиваль молодёжи 2026 года введёт важное новшество в формировании иностранных делегаций. Вместо традиционного географического принципа будет использован отраслевой. Это значит, что в Екатеринбург приедут не просто представители стран, а лучшие молодые профессионалы из ключевых для развития мира сфер.

Среди них — лидеры в области науки и высоких технологий, креативных индустрий и медиа, предпринимательства, государственного управления, спорта и социальной деятельности. Такой подход превратит фестиваль из праздника общения в рабочую платформу для обмена компетенциями и генерации совместных проектов.

— Мы сознательно переходим на отраслевой принцип, — объяснили в дирекции фестиваля. — Мы приглашаем тех, кто уже сегодня своими действиями формирует завтрашний день своих стран. Это созидатели, инноваторы, те, кто решает конкретные задачи. Встреча таких людей на российской земле создаст уникальную синергию.

Российская делегация, которая составит пять тысяч человек, будет формироваться по аналогичному принципу. Особо отметим, что тысячу мест в ней займут подростки в возрасте от 14 до 17 лет — именно им в будущем предстоит подхватить и развить созданные на фестивале связи.

Ожидается, что фестиваль также станет катализатором для сотен международных инициатив в сфере технологического сотрудничества, совместных культурных проектов и молодёжного предпринимательства. Деловая программа будет включать в себя питч-сессии, хакатоны, стратегические сессии по глобальным вызовам и мастер-классы от ведущих экспертов.

Столица молодёжного диалога

Выбор Екатеринбурга в качестве центра грядущего фестиваля неслучаен. Город, стоящий на границе Европы и Азии, исторически является перекрёстком культур и индустриальным сердцем России. Сегодня это ещё и мощный образовательный, научный и молодёжный центр.

Основными площадками события станут современный кампус Уральского федерального университета и конгрессно-выставочный центр «Екатеринбург-Экспо».

— Для Свердловской области большая честь принять такое значимое событие, — заявил губернатор Денис Паслер. — Мы обладаем всей необходимой инфраструктурой, опытом проведения крупных международных мероприятий и, что самое важное, искренним гостеприимством.

Наша задача — обеспечить высочайший уровень безопасности и комфорта для всех участников, чтобы гости смогли сконцентрироваться на диалоге и творчестве, а жизнь горожан продолжалась в привычном ритме. Екатеринбург готов стать на эти сентябрьские дни настоящим домом для молодёжи мира.

Подготовка города идёт полным ходом. Формируется корпус из двух тысяч волонтёров, которые будут помогать участникам. Культурная программа готовит сюрпризы, которые познакомят гостей с авангардной уральской культурой и традиционным фольклором.

Отдельным блоком станут мероприятия, демонстрирующие современные российские технологии в области IT, робототехники, биомедицины и освоения космоса.

Наследие

Примечательно, что проведение Международного фестиваля молодёжи — это не разовая акция, а часть глубоко продуманной долгосрочной государственной политики в рамках федерального проекта «Россия в мире» (национальный проект «Молодёжь и дети»). Который направлен прежде всего на формирование объективного и привлекательного образа России за рубежом через гуманитарное сотрудничество, образовательные обмены и прямые контакты между людьми.

— Фестиваль — это лишь вершина айсберга, — отмечают в Федеральном агентстве по делам молодёжи. — Его главный продукт — это не яркие церемонии, а долгосрочные человеческие связи, проекты и договорённости, которые будут работать годы спустя.

Мы создаём цифровые платформы для продолжения сотрудничества, поддерживаем инициативы, рождённые на фестивале, и помогаем нашим иностранным гостям становиться проводниками объективной информации о России в своих странах. В этом и заключается исполнение президентского поручения о сохранении наследия.

Наследие Всемирного фестиваля 2024 года уже дало впечатляющие результаты: десятки совместных стартапов, продолжение научных исследований, регулярные молодёжные обмены.

Международный фестиваль в Екатеринбурге призван умножить этот успех. Он станет мостом между культурами, лабораторией будущего и доказательством того, что, несмотря на любые политические сложности, молодёжь мира способна и хочет говорить на одном языке — языке созидания, дружбы и общей мечты о лучшем мире.

Регистрация для участия открыта на официальном сайте фестиваля, и, как ожидается, конкурс будет высоким, поскольку форум уже сейчас рассматривается как одно из главных молодёжных событий десятилетия.