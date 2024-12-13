В России создана автономная некоммерческая организация «Национальный правозащитный комитет» (НПК). Её главная задача — защита прав российских граждан и взаимодействие с правозащитными структурами государств БРИКС.

ИА Регнум

10 декабря, во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Совета Александр Ионов высказал президенту Владимиру Путину идею создать АНО «Национальный правозащитный комитет». Глава государства инициативу одобрил.

Уже 13 декабря в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая созданию организации. В первую очередь она займётся работой внутри страны, отметил возглавивший НПК Александр Ионов. При этом он выразил надежду, что «Национальный правозащитный комитет» станет частью большой организации в БРИКС и войдёт как один из учредителей в международную структуру.

Важным направление работы комитета станет также помощь гражданам России, которых задержали за границей по надуманным обвинениям.

— Мы должны понимать, что ежегодно Соединённые Штаты выдают несколько закрытых ордеров на поимку граждан России в третьих странах, которые не попадают в так называемые «красные листы» Интерпола, — рассказал Ионов. — Более 100 стран мира сотрудничают в рамках уголовного преследования со Штатами. И вот ты приезжаешь, например, в ЕС или азиатскую страну. Там узнаёшь, что к тебе есть какие-то вопросы. Тебя сразу же сажают в тюрьму. А вопрос к тебе только один — суд по экстрадиции.

В большинстве случаев, продолжил член СПЧ, суды встают на сторону США и выдают российских граждан чужой стране. Где их неминуемо ждёт тюремное заключение.

— При этом наши загранучреждения не информируются о проведении такой операции, — подчёркивает правозащитник.

Для решения подобных вопросов в комитете организован свой штат юристов с локальной аккредитацией внутри ряда стран, где потенциальный российский гражданин может угодить в беду.

— Координация действий очень важна, причём в первые дни, — отмечает Ионов. — Допустим, арест произведён на территории, где имеется возможность подать протест — тогда это нужно непременно сделать. Но почему-то мало кто об этом знает. Хватит и местного юриста. Другой случай — выход под залог. Это тоже возможно, но нужно готовить документы. А это может сделать человек, допущенный к подобной деятельности.

Вторым эшелоном помощи, по словам членов нового комитета, идёт работа с профильными ведомствами вроде МИД, а также взаимодействие со СМИ. Но поскольку противостоять судебной машине США в одиночку тяжело, комитет рассчитывает добиться поддержки от стран глобального большинства и, в частности, организации БРИКС.

— По поводу БРИКС всё абсолютно прозрачно. Например, в ЮАР есть институт омбудсменов, похожий на институт уполномоченного по правам человека в России, — рассказывает Александр Ионов. — Нечто похожее есть в Бразилии. И вот мы хотим с этими институтами наладить прямой диалог для того, чтобы вовлечь их в работу. Одна из наших ближайших задач — получить положительную реакцию и привлечь интерес к деятельности комитета, чтобы совместно думать о перспективах правозащитной деятельности по всему миру.

Для этого уже в 2025 году общественники планируют организовать профильную конференцию в России.

— Понятно, что Соединённые Штаты будут этому всячески противодействовать. Будут звонить и угрожать, как они это любят делать, пытаться помешать нашему международному сотрудничеству. Но мы к этому готовы: у России есть друзья во всём мире, и нас с геополитической карты не стереть, — заключил Ионов.

Он отметил, что одной из задач НПК при содействии БРИКС станет мониторинг ситуации в области прав человека в разных регионах мира.

— Ранее подобной деятельностью занимались международные ангажированные организации, которые действовали в интересах своих грантодателей. Наша цель — быть вне политики, заниматься независимым контролем ситуации в области прав человека, — поделился планами Ионов.

Говоря о работе внутри страны, член СПЧ отметил: важный вектор здесь — интеграция новых территорий.

— Там у нас открыты приёмные. И знаете, приходит много людей за разъяснениями. Ведь понятно, что правовая база Украины, которая была до этого, сильно отличается от российской. А люди там очень активные, стараются получить информацию не только на социальные темы или по приобретению гражданства, но и ставят практические вопросы вроде открытия компаний и о нюансах взаимодействия с органами государственной власти.

В свою очередь председатель ОНК Москвы Георгий Волков отметил, что организация создана не в пику работе омбудсменов, а наоборот: её цель — содействовать их институтам, а также заинтересованным ведомствам, таким как Генпрокуратура, Минюст и МИД.