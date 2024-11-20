Москва, 20 ноября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. В России больше нет аналогов созданных в Белгородской области сил самообороны, заявил глава региона Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос ИА Регнум.

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На просьбу журналиста агентства объяснить, что это за люди, есть ли у них льготы или их можно назвать «мужиками с палками», Гладков парировал тем, что нужно «просто проехать и посмотреть, чем они занимаются».

«Это не мужики с палками, мужики с палками в других регионах. Не буду от вас воспринимать это как отрицательную оценку, просто мы всегда очень близко воспринимаем это. Нужно просто проехать и посмотреть, нет смысла рассказывать. Как они, не имея ни страховки, ни заработной платы, днём работая, по вечерам рискуют своей жизнью. У нас другой уровень культуры и защиты своей земли», — рассказал губернатор.

Глава региона дополнил рассказ статистикой: так, больше 600 человек из сил самообороны получили награды Росгвардии и Министерства обороны.

«По-моему, 32 человека сейчас ранены, 8 погибло», — сообщил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области упомянул, что в регионе почти шесть тысяч участников самообороны.

«Кто это? Народ, который не имеет никаких прямых договорных взаимоотношений ни с одной федеральной силовой структурой, а фактически они занимаются выполнением боевых задач», — подчёркивал тогда Гладков.

Кроме того, Гладков рассказал, что из-за нежелания некоторых жителей Белгородской области покидать свои дома, под угрозой обстрела оказываются не только они сами, но и те, кто пытается их оттуда эвакуировать. В связи с этим было принято жёсткое решение по компенсациям таким гражданам.