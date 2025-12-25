Председатель СПЧ Валерий Фадеев рассказал журналистам о планах Совета на 2026 год и подвёл итоги работы в 2025-м. Главные темы — защита учителей, дети мигрантов, права инвалидов и трудовая незащищённость миллионов работающих граждан.

Разговор, длившийся несколько часов, стал своеобразной дорожной картой на ближайшую перспективу и честным разбором «горячих» тем года уходящего.

Исключать без разговоров

Начался диалог с одной из самых болезненных социальных точек — школы. Фадеев, обычно сдержанный в формулировках, на этот раз был беспощадно категоричен, говоря о защите учителей.

— Напал на учителя — до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета, — отметил глава Совета. — Это очень важное табу. Нельзя нападать на учителя, это один из краеугольных камней жизни цивилизации, этого нельзя нарушать.

Идею о создании в стране института наставничества из числа участников СВО, озвученную на круглом столе как один из вариантов укрепления дисциплины и авторитета школьного педагога, Фадеев воспринял положительно. Но сразу оговорился: героизм на поле боя не равен педагогическому таланту.

— Я согласен с тем, что участников СВО можно было бы привлекать в качестве наставников для школьников, но для этого надо создать какую-то организацию, которая готовила бы их к такой работы. Нужны какие-то курсы специальные. Давайте мы здесь в СПЧ этим займёмся, очень хорошая идея.

Систему оценок за поведение, по мнению главы СПЧ, неизбежно ждёт реформа. Акцент сместится с формальностей на суть проступка.

— Оценка за поведение должна быть «зачет» или «незачет». Причем «двойка» должна быть в экстраординарных случаях. Я много раз говорил, за курение на перемене ругайте, вызывайте родителей, а наказывать надо тех, кто нападает на учителя, не дает провести урок, оскорбляет учителя.

Дети мигрантов и русский язык

От внутренних проблем российских школ разговор плавно перешёл к внешнему вызову — сотням тысяч детей мигрантов, которые оказываются за бортом отечественной системы образования.

— Если он (ребёнок мигрантов — прим. ред) не может сдать экзамен, значит надо вернуться в свою страну, — однозначно считает Фадеев.

При этом глава СПЧ отметил, что сам механизм зачисления в школы также дал сбой. Жёсткие формальные требования — тесты и документы, отсеяли даже тех, кто готов и может учиться. Решение, по мнению общественника, лежит в плоскости доверия к школе как к основному социальному институту.

— Надо больше доверия школам, педагогам, директорам. Мне-то представлялось, что школа сама должна принимать решение — брать этого ребенка или не брать. Потому что ей учить. Мне кажется это ключевой момент — школа должна принимать решение. Поскольку у нас атмосфера борьбы с коррупцией, решили формализовать эти процедуры и перевести все в тесты. Здесь всё-таки не коррупционеры, а педагоги, директора — я бы им все-таки доверился.

Игнорировать проблему нельзя, подчеркнул Фадеев. Это вопрос не только прав ребёнка, но и будущей социальной стабильности.

— Мы не должны допускать, чтобы малолетние дети не ходили в школу, а как в XIX веке помогали на базаре своим родителям. Как только ребенок приезжает в Россию, надо им заниматься. Это не выкручивание рук, не нарушение прав, это великое достижение цивилизации — все дети учатся.

«Теневые» договоры и право на социализацию

Вторая половина встречи была посвящена защите трудовых прав граждан. Фадеев привёл шокирующую цифру: миллионы россиян работают вне поля действия Трудового кодекса.

— Миллионы людей работают по гражданско-правовым договорам, а не по Трудовому кодексу. В такой договор сегодня можно вписать что угодно, хоть телесные наказания, и это не будет нарушением закона. Это ненормально. Наше предложение: если договор по своей сути трудовой, он должен гарантировать ключевые права работника в соответствии с Трудовым кодексом.

Не менее острая проблема — низкая трудовая занятость инвалидов. СПЧ ставит амбициозную задачу на 2026 год — сломать стереотипы и открыть новые возможности.

— Огромная проблема — лишь около четверти инвалидов у нас работают. Большинство могут, но не хотят, особенно молодые. Труд — это важнейший путь социализации, почти нормальной жизни. Современные технологии позволяют, например, слепым работать на компьютере как дизайнерам. Это поразительно и открывает огромные возможности.

Гуманизм и ответственность

Затронул Фадеев и тему гуманизации уголовной политики, поддержав инициативу члена СПЧ Евы Меркачевой о помиловании.

— Ева Меркачева передала президенту список. Я её абсолютно поддерживаю. На заседании СПЧ у неё не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. Президент попросил список. Она подготовила такой список. Я не думаю, что это сейчас в спешке произойдет до Нового года. Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика.

Ещё одним сквозным сюжетом года стало обсуждение этических границ в информационном пространстве. Фадеев резко осудил публикацию шокирующего контента, но выступил не за цензуру, а за профессиональную и общественную ответственность.

— Мы не говорим о запретах. Мы говорим о том, что блогерам и авторам телеграм-каналов стоило бы собраться и самим договориться о правилах. Давайте решим, что публиковать сцены реальных убийств — неприлично. Это табу, которое цивилизованное общество вырабатывает для себя само. Публиковать видео расправ — это игра за гранью дозволенного. Эти люди не понимают, что такое ответственность. Быть главным редактором — это как быть командиром: ты отдаешь приказы и несёшь за всё ответственность, вплоть до уголовной. Им нужно это осознать.

В конце встречи, отвечая на вопросы, Фадеев подчеркнул, что Совет продолжит работу по всем обозначенным направлениям. Список задач на 2026 год сформирован: защита учителей и реформа школьной дисциплины, интеграция детей мигрантов в образовательную систему, повышение трудовой занятости инвалидов и урегулирование статуса работников по гражданско-правовым договорам.

Ключевым же приоритетом на следующий год, напрямую обозначенным президентом на недавнем заседании Совета, станет всесторонняя поддержка и реабилитация участников специальной военной операции, включая инвалидов-ветеранов. Эта работа будет строиться по нескольким направлениям, где СПЧ выступает не только инициатором изменений, но и контролёром их исполнения.

Кроме того, вопросы помилования и этики в информационном пространстве также останутся в повестке СПЧ. И, вполне возможно, результатом этой работы станут конкретные законодательные инициативы и предложения, направленные в органы власти.