Максим Петров
Автор
Обозреватель ИА REGNUM
Последние публикации
Свобода под подошвой: как США из журналистики сделали машину пропаганды
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Памятная дата появилась после гибели двух французских журналистов в Мали в 2013 году. В декабре 2013 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую нападения и акты насилия в отношении...
2 ноября 2022
Политические репрессии: плата за свободу или валюта пропаганды?
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Эту дату выбрали в память о голодовке, устроенной узниками мордовских и пермских лагерей в знак протеста против гонений в СССР. С тех пор ежегодно в предпоследний день октября в Советском Союзе проходили голодовки...
30 октября 2022
Мобилизация в Москве: набор закрыт, а бойцы всё идут
В Москве завершились мобилизационные мероприятия, объявил 17 октября мэр города Сергей Собянин. Военные комиссариаты столицы выполнили задания Министерства обороны РФ по призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации. Военный комиссар Москвы Максим Локтев проинформировал, что с 14:00 17...
17 октября 2022
Задачи для губернаторов: о чём говорил Путин с главами регионов
Президент России Владимир Путин 10 октября провёл встречу с избранными руководителями регионов. Глава государства напутствовал губернаторов, указав приоритеты их работы. Основой работы глав регионов должно являться постоянное взаимодействие с жителями, считает Путин. Соблюдение этого принципа...
10 октября 2022
Путину — 70 лет: кто и как его поздравил
7 октября президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. Поздравления и пожелания приходят от лидеров иностранных государств, российских политиков и знаменитостей. Однако тех, кто захотел произнести тёплые слова, оказалось намного больше. В Москве и Санкт-Петербурге организовали...
7 октября 2022
Референдумы о воссоединении с Россией: ошеломляющие итоги
В республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о воссоединении с Россией. Их результаты впечатляют высокой, почти абсолютной явкой, а также единодушием ответов. Почти каждый житель этих территорий заявил о желании связать своё будущее с Российской Федерацией...
28 сентября 2022
Минздраву РФ предложили эффективный способ борьбы с ожирением
Для ответа на растущую угрозу ожирения взрослых и детей нужны эффективные меры, пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в статье «Как России победить ожирение у взрослых и детей». В материале говорится о способе борьбы с лишним весом, предложенном автором проекта «20 идей по развитию России» Дмитрием...
3 августа 2022
Как России победить ожирение у взрослых и детей
О том, что ожирение становится важной занозой российского общества, говорит статистика, знают медики и власти. По данным Росстата, в 2018 году около 22% жителей страны старше 19 лет страдали этим недугом, а у более чем 40% граждан наблюдался лишний вес. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и...
2 августа 2022
Совфеду РФ предложили способ сохранить здоровье молодых курильщиков
Для существенных успехов в борьбе с курением в России необходимы меры, направленные против потребления табака среди подростков. Об этом пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в статье «Курение подростков: как сохранить здоровье целого поколения». В материале рассказывается об инициативе автора проекта...
27 июля 2022
Курение подростков: как сохранить здоровье целого поколения
В государственной концепции по борьбе с потреблением табака поставлена цель — снизить долю курильщиков с 29% до 21%. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил решение, позволяющее достичь результата. Он обратил внимание на корень явления —...
26 июля 2022
Доходы в России и на Украине: где выгоднее работать бухгалтером?
Сколько зарабатывают жители России и Украины? В какой стране выгоднее искать работу? ИА REGNUM составило подборку вакансий бухгалтера в двух странах. В неё попали объявления ведущих сервисов по поиску работы, объединённые по простому принципу — свежести размещения. Для удобства национальные валюты...
26 июля 2022
Где жить дороже? Цены на еду в Киеве и Москве
Информационное агентство ИА REGNUM составило подборку актуальных цен в Киеве и Москве. Для удобства расчётов и сравнения национальные валюты переведены в американские доллары. Доллар в последние месяцы дешевел к рублю и дорожал к гривне, поэтому для России сравнение, возможно, не вполне выгодное. И...
25 июля 2022
Минпромторгу РФ предложили способ сократить число ДТП
Преодолеть угрозу ДТП по причине усталости водителя обычными методами нельзя, пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в «Разбудить и спасти уставшего водителя: технологии против ДТП». ДТП по причине усталости — одна из наиболее распространённых опасностей на дороге. Её коварство заключается в том, что...
20 июля 2022
Разбудить и спасти уставшего водителя: технологии против ДТП
Решение сложной проблемы предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт. Ряд зарубежных исследований указывает, что около 25% всех аварий происходят по причине усталости водителя. Учёные установили, что 17–19 часов без сна сопоставимы по влиянию...
19 июля 2022
Неопровержимый метод: как ДНК-тесты собак помогут очистить города
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил решения. В крупных городах России популяции животных, содержащихся в домашних условиях, уже можно сопоставить по численности с населением этих мест. Но если для санитарных нужд человечество уже давно...
5 июля 2022
Уход за инвалидами: государству нужен другой подход?
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил модернизировать существующую помощь. Всего в России, по данным Росстата, в 2021 году проживали свыше 11,6 млн инвалидов, из которых более 1,3 млн инвалидов первой группы и более 700 тыс. детей-инвалидов...
28 июня 2022
Окроплённые кровью: как защитить дороги России от пьяных за рулём
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил способ уменьшить страшные цифры. Он предлагает воспользоваться теми методами, которые применяют страны, где показатель смертности в дорожных авариях кратно ниже, чем в России. Например, в Японии к...
23 июня 2022
В поисках доноров: как выжить в очереди на трансплантацию
Для тех, кто ждёт операцию, цена промедления критически высока. Способ сохранить защитный барьер от преступности и при этом существенно уменьшить очереди, даровав пациентам жизнь, предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт. Давыдов выступил с...
15 июня 2022
Автомобиль против Москвы: как вернуть горожанам воздух
Комплексное решение в этой ситуации предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт. Об актуальности этой темы для России говорит хотя бы рейтинг TomTom Traffic Index. В 2020 году Москва заняла в нём первое место в мире по загруженности автодорог...
7 июня 2022
Как поумерить аппетиты инфляции: метод защиты штрафов
Яркий пример — инициатива по актуализации размеров штрафов, разработанная на основе зарубежного опыта автором проекта «20 идей по развитию России» Дмитрием Давыдовым. Его идея заключается в привязке налагаемых административных штрафов к специальному показателю, учитывающему инфляцию и другие...
2 июня 2022