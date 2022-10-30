30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Эту дату выбрали в память о голодовке, устроенной узниками мордовских и пермских лагерей в знак протеста против гонений в СССР. С тех пор ежегодно в предпоследний день октября в Советском Союзе проходили голодовки политзаключённых, а с 1991 года день начал отмечаться официально.

Николай Ярошенко. В пересыльной тюрьме. 1876

Сейчас в мире лидерами по уровню политических репрессий являются США и управляемый ими киевский режим. Тоталитарная западная система подавляет свободу личности и не допускает свободы мысли. Высказанные мнения тщательно контролируются. Общество регулируют официальная пропаганда и репрессии, применяемые за любое инакомыслие.

В Соединённых Штатах за решёткой находится много политических заключённых. Это журналисты, бывшие чиновники, раскрывшие правду о военных преступлениях руководства, иностранные дипломаты государств, глав которых Вашингтон пытается свергнуть, политические активисты различных взглядов, в том числе борцы за права национальных меньшинств, экологические активисты.

Отдельная категория заключённых — арабы и мусульмане. После 11 сентября их массово и без разбора отправляют в тюрьмы по малейшему подозрению. Многие содержатся в небезызвестном Гуантанамо, где подвергают бесчеловечным пыткам без малейших прав и защиты. С 2002 года в общей сложности 779 мужчин и несовершеннолетних юношей были отправлены в Гуантанамо, некоторые из них были замучены до смерти, 23 человека предприняли попытку свести счёты с жизнью.

U.S. Navy Задержанный в тюрьме в Гуантанамо

Американская пропаганда утверждает, что в США нет преследования за политическую позицию, однако факты говорят обратное. Известно множество случаев фабрикации обвинений и суровых приговоров за незначительные нарушения в отношении политически активных людей. В прошлом веке подавляющее число политзаключённых придерживались марксистской идеологии, были профсоюзными деятелями или антивоенными активистами. Так, многие современники считали сфабрикованным уголовное дело, по которому расстрельная команда лишила жизни карикатуриста и автора профсоюзных песен Джо Хилла, сейчас его имя стало символом мученической смерти за рабочие идеалы. Приветствовавший российских большевиков социалист Юджин Дебс был отправлен в тюрьму после одной из речей на митинге и провёл за решёткой остаток жизни. Социалист и участник забастовок Билл Хейвуд несколько раз оказывался в тюрьме. Когда он находился под тяжёлыми обвинениями в шпионаже, сумел сбежать в Москву и спастись.

Современная Америка без пощады расправляется с неугодными. Журналисту Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за обнародование правдивых данных об операциях в Ираке и Афганистане. Аналитик АНБ получил 45 месяцев тюрьмы за публикацию сведений об ударах российских беспилотников в Афганистане, приведших к гибели невинных людей. Работавший на ЦРУ бывший хакер Джошуа Шульте может оказаться в тюрьме на срок до 80 лет за передачу WikiLeaks секретных сведений о деятельности по взлому смартфонов и программного обеспечения в зарубежных шпионских операциях, которые превращали подключенные к интернету телевизоры и другие устройства в подслушивающие приборы. Впрочем, большинство историй преследования не доходит до прессы.

Киевский режим не отстаёт от своих хозяев, жёстко подавляя инакомыслие. Террор возведён на государственный уровень, расправы осуществляются как СБУ, так и формированиями националистов. Из-за проявленной политической позиции, отличной от основного курса режима, людей похищают и пытают. Немало жертв режима навсегда исчезло в застенках. При этом официальный Киев никогда не берёт ответственности за преступления, даже когда все факты доказывают вину.

Россия уделяет большое внимание защите и сохранению исторической памяти о жертвах политических репрессий. Для нашей страны этот подход — способ консолидации общества, а также инструмент, который может предотвратить такие трагедии в будущем. Также нельзя допустить, чтобы эта сложная тема становилась источником спекуляций и внешнего давления на Россию.

Дарья Антонова ИА REGNUM День памяти жертв политических репрессий в Москве

Власти и общественники проводят большую работу по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, для получения объективной информации о произошедших событиях. Началом реабилитации жертв политических репрессий можно считать 1953 год. А в 1987 году была учреждена специальная комиссия по изучению материалов, связанных с репрессиями. Сегодня проводятся мероприятия по мемориализации политических жертв, организуются памятные места, увековечивающие произошедшее, обеспечивается доступность архивных материалов. Музейные фонды пополняют новые экспонаты, рассказывающие о печальных страницах истории, объективные сведения о событиях пополняют образовательные и просветительские программы. Более того, создаются единая мультимедийная книга памяти, а также база данных в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий.

По данной теме не раз высказывался президент РФ Владимир Путин, который считает долгом современников «не допустить забвения».

«Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения», — сказал Путин.

Получение объективной информации о реальных жертвах политических репрессий особенно актуально, пока тема остаётся полем для спекуляций. Недобросовестные силы внутри России и недружественные страны ищут способы очернить историю нашей страны и оказать на государство информационно-психологическое давление. Для инсинуаций зачастую используется искажённая статистика, призванная поразить читателя масштабами репрессий в СССР. Противостоять лжи могут только беспристрастность и исчерпывающие факты.