Сколько зарабатывают жители России и Украины? В какой стране выгоднее искать работу? ИА REGNUM составило подборку вакансий бухгалтера в двух странах. В неё попали объявления ведущих сервисов по поиску работы, объединённые по простому принципу — свежести размещения. Для удобства национальные валюты переведены в эквивалент — американский доллар.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По данным портала work. ua, средняя зарплата бухгалтера на Украине составляет 14 тыс. гривен (381 доллар).

Так, в объявлениях компания из Киева предлагает работу бухгалтера с зарплатой «не меньше 15 000 гривен» (408 долларов). По результатам собеседования ставка может быть увеличена до 18 000 гривен (489 долларов).

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Другая киевская компания ищет главного бухгалтера с зарплатой от 20 тыс. (544 доллара) до 25 тыс. гривен (680 долларов). В Днепропетровске и Одессе ищут бухгалтеров для работы с первичной документацией. В первом месте работодатель готов заплатить 14 тыс. гривен (381 доллар) в месяц, во втором — от 10 тыс. (272 доллара) до 12,5 тыс. гривен (340 долларов).

Заместителя главного бухгалтера в Киеве завлекают зарплатой 25 тыс. гривен (680 долларов). Бухгалтера — 15 тыс. гривен (408 долларов), однако поясняют, что эта сумма складывается из оклада и бонусов.

Квентин Массейнс. Сборщики податей (фрагмент)

Сколько предлагают бухгалтерам в России? Специалисту на первичную документацию в московскую компанию ищут на зарплату с нижним порогом 82 тыс. рублей (1452 доллара). Главного бухгалтера в компанию, торгующую одеждой, зовут на доход от 150 тыс. рублей (2656 долларов). Работодатель уточняет, что сумма указана уже после вычета налогов, то есть деньги сотрудник получит на руки.

Другая фирма из российской столицы предлагает сумму поменьше — от 80 тыс. (1416 долларов) до 120 тыс. рублей (2125 долларов). Однако уточняет, что рассмотрит кандидатов без опыта работы на главной финансовой должности. И уточняет, что предыдущий главбух готов до двух месяцев передавать дела. Помощнику бухгалтера, задачей которого станет выгрузка выписок банка из системы онлайн-банка и формирование платёжных поручений, собираются платить от 55 тыс. рублей (974 доллара) в месяц. Главбуху торгово-производственной компании, работающей на зарубежных рынках, предлагают от 200 тыс. рублей (3541 доллар). Правда, уточняется, что сумма указана до вычета налогов.

В Саратове индивидуальный предприниматель разместил объявление о поиске бухгалтера с зарплатой от 40 тыс. рублей (708 долларов) в месяц. Региональное госучреждение, занимающееся социальной адаптацией бездомных, предлагает бухгалтеру от 23 тыс. (407 долларов) до 25 тыс. рублей в месяц (443 доллара). На объявлении стоит автоматическая отметка, предлагающая «стать первым, кто откликнется» на вакансию. В Воронеже бухгалтеру частной компании обещают оклад 50 тыс. рублей (885 долларов). В Краснодаре бухгалтеру-кассиру от 53 тыс. (938 долларов) до 60 тыс. рублей (1062 доллара).