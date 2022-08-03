Москва, 3 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Для ответа на растущую угрозу ожирения взрослых и детей нужны эффективные меры, пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в статье «Как России победить ожирение у взрослых и детей».

athletic-mindset.com Ожирение

В материале говорится о способе борьбы с лишним весом, предложенном автором проекта «20 идей по развитию России» Дмитрием Давыдовым. Он изучил международный опыт и рекомендации ВОЗ, в которых отмечается опасность злоупотребления рядом пищевых компонентов — сахаром, насыщенными жирами, натрием и калориями.

Давыдов выступил с инициативой предупреждать покупателей продуктов питания, где содержится высокое количество таких веществ, при помощи стикеров, размещённых на видном месте упаковки. Схожая практика распространена в странах Латинской Америки, а также в Израиле. Другой мерой должно стать снижение доступа к таким товарам для детей.

Органы власти отреагировали на идею. Первый заместитель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин назвал её актуальной и требующей выработки механизма. А директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шишко написала, что для покупателя будет полезна шкала среднестатистического рекомендованного уровня потребления макронутриента (белки, жиры, углеводы).

Автор статьи уверен, что для эффективной победы над растущей угрозой нужны методы более эффективные, чем используются сейчас. Например, те, что советует ВОЗ и предлагает Дмитрий Давыдов.