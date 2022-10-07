7 октября президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. Поздравления и пожелания приходят от лидеров иностранных государств, российских политиков и знаменитостей. Однако тех, кто захотел произнести тёплые слова, оказалось намного больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В Москве и Санкт-Петербурге организовали флешмобы. Их участники прошли колоннами с российскими флагами и плакатами. «С юбилеем, Владимир Владимирович!», «С днём рождения, наш президент Z» — было написано на листах бумаги. Молодые люди также несли отдельные слова. Настолько большие, что их можно было прочитать даже с воздуха: «Россия», «Верность», «Народ», «Семья», «Суверенитет», «Защитник», «Севастополь», «Донбасс», «Единство», «Сила», «Отечество», «Доверие».

И в столичном парке Горького, и на Дворцовой площади Санкт-Петербурга юноши и девушки выстроились в слоган «Путин — наш президент» и скандировали: «С днём рождения!».

Поздравления приходят и с передовой специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Добрые слова главе государства произнесли командир батальона «Сомали» с позывным Бойкот, командир батальона «Спарта» с позывным Колыма (Артём Жога) и другие военнослужащие.

Красочным получилось поздравление активистов «Волонтёрской роты». Как и участники флешмобов двух столиц, они выстраивались в слова. Волонтёры отметили качества президента — «Честность», «Верность», «Храбрость», «Решимость», а также поблагодарили его за «Крым», «Донбасс» и «Россию».

«За Россию, за президента», — скандировали активисты в Арзамасе, Рязани и Владимире.

Братья Эдгар и Аскольд Запашные записали поздравление президенту на арене Большого Московского цирка в компании тигра, пожелав богатырского крепкого здоровья, моральных, духовных и физических сил для реализации всех задуманных планов.

«Самое главное — вера. Вера в то, что дело наше — правое, а значит, мы победим», — присоединился к поздравлениям актёр театра и кино, заслуженный артист России Вячеслав Манучаров.

«Спасибо вам за чувство Родины, спасибо за то, что я своих мальчиков могу воспитывать как мальчиков, а свою девочку могу воспитывать как девочку», — записала видео заслуженная артистка России Олеся Железняк.

Народный артист России Николай Басков отметил сложную работу Владимира Путина — управление огромной Россией.

«Очевидно, что нет труднее служения, чем управлять Россией — огромной страной, великой державой, которая объединяет огромное количество национальностей и культур. Хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, сил и стойкости духа», — произнёс Басков.

Kremlin.ru Владимир Путин

В Уфе ко дню рождения президента установили баннер на здании государственного концертного зала «Башкортостан». В Грозном к 70-летнему юбилею Путина появился новый архитектурный объект. На нём изображена Чеченская Республика, восстановленная после разрушения. Скульпторы поместили рядом портреты двух государственных деятелей — Владимира Путина и Ахмата-Хаджи Кадырова, которые смогли указать путь чеченскому народу от раскола в обществе и войны к единению, миру и стабильности.

«В судьбе чеченского народа президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, одним из первых поздравивший главу государства с юбилеем.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов так оценил вклад Путина в историю государства:

«Он поднял Россию с колен и возродил мощное государство — центр Русского мира, колыбель традиционных ценностей, великую и независимую страну».

В Хабаровске состоялась церемония вручения премии «Команда Путина», лауреатами стали 11 человек.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении российского лидера Владимира Путина орденом Дружбы высшей степени («Олий Даражали Дўстлик») «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества» между народами двух стран.

А бывший президент России Дмитрий Медведев в коротком поздравлении, опубликованном на личной странице «ВКонтакте», напомнил, что у юбиляра есть и другая должность — Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ.