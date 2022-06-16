Для тех, кто ждёт операцию, цена промедления критически высока. Способ сохранить защитный барьер от преступности и при этом существенно уменьшить очереди, даровав пациентам жизнь, предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт.

Minzdrav.gov.ru Операция по трансплантации почки

Давыдов выступил с двумя идеями. Во-первых, необходимо расширить круг живых доноров, включив туда не только генетических родственников, как это разрешено сейчас, но и супругов, живущих в браке не менее года, сожителей, имеющих общего ребёнка, а также приёмных родителей. Во всех случаях мошенники послаблением воспользоваться не смогут — слишком чёткие условия. К услугам живых доноров нередко обращаются при самом распространённом виде трансплантации — пересадке почки.

Во-вторых, автор проекта предложил наладить международное сотрудничество при пересадке трупных органов. Эффективность такой работы показал фонд Eurotransplant, объединяющий страны, входящие в Евросоюз. Давыдов выступил с инициативой создать аналогичный фонд, но уже со странами на пространстве Евразии — традиционными партнёрами России. Компьютерная информационная база позволяет очень быстро установить по заданным параметрам совместимость органов донора и реципиента, даже если они проживали в разных странах. И облегчить взаимодействие между медучреждениями регионов одной страны.

Однако государственные органы власти восприняли инициативы без энтузиазма, хотя и возражений также не последовало. В официальном ответе из Совета Федерации РФ говорилось, что идея рассмотрена на заседании комитета по социальной политике.

«Ваши предложения комитет принял к сведению и учтет в своей работе», — говорится в письме зампреда комитета Татьяны Кусайко.

Схожий ответ пришёл и из Минздрава РФ. Замглавы департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Дмитрий Батурин сообщил, что информация «принята к сведению».

«Лист ожидания на пересадку органов по-прежнему растет из года в год. Пандемия коронавируса сильно сократила количество трансплантаций: в 2020 году состоялось 1960 операций, хотя в 2019 году их было 2427. Хотя и ожидается, что скоро эта цифра снова будет бить рекорды, однако темпы развития трансплантации в России сильно отстают от темпа роста нуждающихся в данном виде лечения», — отреагировал на ответы представителей власти Давыдов.

Он привёл данные ВОЗ, по которым Россия находится на 47-м месте в мире по количеству трансплантаций на миллион жителей. Российский показатель 13,45 существенно отстаёт даже от Ирана (23,15), Бразилии (34,93) и Белоруссии (49,68). А разница с лидерами ещё выше: США — 120,59, Испания — 94,59, Южная Корея — 81,44.

Автор проекта считает, что разница обусловлена не различиями в качестве медицины, а административными и законодательными барьерами, которые препятствуют проведению операций. Он напомнил, что закон, исключивший другие связи между пациентом и реципиентом, был принят ещё в 1992 году — 30 лет назад. Тогда он позволил навести порядок в сфере, но сейчас ситуация заметно изменилась. И система здравоохранения, и общественное создание перешли на новый уровень. И логику, почему мужчина не может пожертвовать почкой ради матери своих детей, понять сложно.

Также не ясно, почему органы власти отказываются от технологических решений. В то время как глава правительства Михаил Мишустин занимается пропагандой и внедрением информационных систем в различных сферах жизни, в том числе и на уровне ЕАЭС, в наиболее важных сферах, таких как трансплантация органов, подобные инициативы игнорируются.

Предложения Давыдова несут очевидную пользу и не вызывают существенных возражений специалистов, как это следует из официальных ответов. Это тщательно обдуманные и основанные на международном опыте решения. И Минздрав, и органы законодательной власти их должны приветствовать, оказав содействие в реализации. Надеемся, что и комитеты по социальной политике Госдумы и Совфеда, и профильное федеральное министерство поддержат инициативы.