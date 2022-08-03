О том, что ожирение становится важной занозой российского общества, говорит статистика, знают медики и власти. По данным Росстата, в 2018 году около 22% жителей страны старше 19 лет страдали этим недугом, а у более чем 40% граждан наблюдался лишний вес. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и вовсе считает растущие цифры следствием глобальной эпидемии. В некоторых странах нашли и опробовали способы борьбы с напастью. Изучил международный опыт и предложил решение для нашей страны автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

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Лишний вес — один из главных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабетов, нарушений опорно-двигательной системы и некоторых видов рака. За последние десятилетия доля людей с ожирением в мире увеличилась в три раза среди взрослых и в семь раз — среди детей.

ВОЗ рекомендует для борьбы с явлением внедрить маркировку на лицевой стороне упаковок продуктов питания, а также снизить воздействие маркетинга на покупателей. Первым государством, воплотившим советы в жизнь, стало Чили. На упаковку с продовольственными товарами там начали наклеивать чёрные метки, предупреждающие о высоком содержании насыщенных жиров, сахара, натрия и калорий. В соответствии с маркировкой появились и ограничения по рекламе среди детей и по доступу в школьные столовые.

Пример Чили вдохновил другие страны Латинской Америки: Бразилию, Мексику, Перу, Уругвай, Аргентину. В Израиле внедрили систему красных и зелёных меток, предупреждающих покупателя о вредных веществах, либо, напротив, сигнализирующих об их отсутствии. Маркетинговые ограничения различаются в зависимости от страны, однако все они нацелены на ограждение детей от опасной пищи.

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Давыдов предложил в России сделать обязательной маркировку продуктов питания, в которых содержится повышенное количество сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий, размещая её на лицевой стороне упаковки на видном месте. Согласно инициативе, такие товары не следует продавать в столовых для детей, их необходимо исключить из программы школьного питания. Кроме того, нужно существенно ограничить их рекламу.

Давыдов отметил, что воплощение идеи позволит предупредить покупателей об опасности, мотивирует производителей выпускать более здоровую пищу. Как результат, должны сократиться случаи злоупотребления вредной пищей, улучшится здоровье жителей России.

На идею Давыдова отреагировали органы власти. Заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Владимир Скворцов рассказал, что в обязательных требованиях к маркировке пищевой продукции есть условия для указания отличительных признаков: «низкое содержание», «отсутствует», «высокое содержание», в том числе в отношении насыщенных жирных кислот, сахара, натрия и калорийности. Также разработаны методические рекомендации для цветовой индикации на маркировке пищевой продукции.

«Необходимо отметить, что пищевая и перерабатывающая промышленность выпускает широкий товарный ассортимент пищевой продукции. Потребитель имеет возможность выбора пищевой продукции в соответствии с составом, указанным на этикетке, своими вкусами и предпочтениями», — отметил Скворцов.

Комментируя ответ министерства, Давыдов назвал проделанную работу большим шагом, которого «недостаточно, чтобы сократить последствия потребления вредных продуктов». Он уверен, что «перекладывание всей ответственности за оценку вредности продукта на покупателя не позволяет снизить потребление вредной пищи». Помимо состава продукции, покупателю нужно получить заключение о возможных рисках. Как показывает практика, рекомендациями по маркировке пользуются не все производители, а покупатели либо не изучают информацию о пищевой ценности продуктов питания, либо не понимают её. Кроме того, необходима позиция государства для того, чтобы ограничить продвижение вредных товаров среди детей.

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Первый заместитель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин назвал предложения Давыдова актуальными и требующими выработки механизма реализации. Для этого комитет направил дополнительные запросы в Минздрав РФ и Роспотребнадзор.

Другое мнение оказалось у директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елены Шишко. В официальном ответе она написала, что физиологические потребности в макронутриентах и микронутриентах индивидуальны и зависят от образа жизни, генетической предрасположенности, условий региона проживания, объёма потребления пищевой продукции и многих других факторов.

«С учётом изложенного обязательная маркировка посредством «предупреждающих меток» может вводить в заблуждение потребителей», — указала Шишко. Она добавила, что шкала среднестатистического рекомендованного уровня потребления макронутриента (белки, жиры, углеводы) как дополнительная информация в составе продукта может быть полезна для осуществления компетентного выбора потребителем.

Давыдов пояснил, что его инициатива касается лишь тех компонентов, потребление которых, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно снижать, поскольку это угрожает организму, — сахара, натрия, насыщенных жиров и калорий. При этом подчеркнул, что не предлагает признать тот или иной продукт полезным или вредным.

«Смысл именно в создании мер предупредительного характера. Для взрослых людей, способных оценить риски и последствия употребления той или иной пищи, эта сигнальная метка должна стать своего рода индикатором товаров, потребление которых стоит строго контролировать. Также такие товары не должны рекламироваться специально для детской аудитории, поскольку дети, как правило, не способны оценить, насколько вредна эта продукция. Это не значит, что они не могут рекламироваться вообще, но просто реклама не должна быть сфокусирована на привлечении внимания детей», — рассказал Давыдов.

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Он считает, что на упаковке нужна детализация не просто на макронутриенты, а именно на сахар, натрий и насыщенные жиры. При этом указание средних норм потребления малополезно на практике, поскольку лишь немногие покупатели начнут вести сложные детальные подсчёты. В то время как предупреждающая метка может воздействовать на визуально-чувственное восприятие.

Трудно понять, по какой причине ответ специалиста Минздрава Елены Шишко расходится с рекомендациями ВОЗ. Однако он также не затрагивает и сути предложения автора проекта «20 идей». Ситуация довольна типична, когда и международный опыт, и выводы, которые сделаны в Совете Федерации, перевешивают формальное заключение профильного эксперта. Она показывает, каким образом полезные идеи и предложения не только не находят поддержки, но и блокируются.

Вместе с тем проблема ожирения, особенно среди детей, лишь нарастает и требует решений. Пока меры, которые предпринимаются в России, явно недостаточны. В этих условиях рекомендации ВОЗ и опыт ряда стран, которые содержатся в основе предложений Давыдова, могут стать ключиком к спасению.

Надеемся, что в Минздраве внимательно рассмотрят предложенную идею и выступят с инициативой внедрения обязательной маркировки продуктов питания с помощью предупреждающих меток. Это позволит сохранить здоровье, а возможно, и жизни многим жителям России.