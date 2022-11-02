2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Памятная дата появилась после гибели двух французских журналистов в Мали в 2013 году.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В декабре 2013 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую нападения и акты насилия в отношении журналистов. Формулировки документа содержали призыв, обращённый к государствам — участникам организации, о необходимости сделать всё возможное для предотвращения насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ, а также привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц. Резолюция рекомендовала создать безопасные и благоприятные условия для работы журналистов, которые позволят им выполнять профессиональный долг независимо и без вмешательства со стороны.

Однако правозащитные смыслы ООН сами находятся под давлением США. Недавний и громкий пример — убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа 2022 года в результате теракта, совершённого диверсанткой, связанной с контролируемым Западом киевским режимом. Россия предложила секретариату ЮНЕСКО осудить жестокое нападение, но реакции со стороны авторитетной организации не последовало до сих пор.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

Для справедливой системы защиты прав журналистов и не только необходимы универсальные принципы на основе взаимного уважения и доверия, а также международного права. Ситуация, в которой правозащитные механизмы на деле оказываются лишь инструментом внешней экспансии западных стран, не способствует появлению подлинных гарантов безопасности.

На практике мы видим несоответствие: пока обвинения в нарушении прав человека направлены в сторону незападного мира, лидером по количеству преступлений против журналистов и свободы слова является сам Запад. Его общество сегодня — тоталитарная система подавления свободы мысли с помощью пропаганды и репрессий. Эпицентром государственных преступлений являются США, где за решёткой оказались тысячи журналистов. Многие другие работники СМИ подвергаются гонениям, преследованиям, лишены доступа к популярным площадкам.

Австралийский журналист и редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж отправлен в тюрьму за обнародование правдивых сведений об операциях США в Ираке и Афганистане. Ему предъявили обвинения в соответствии с законодательством о шпионаже, хотя на деле журналист просто выполнял свою работу. Ассанж несколько лет прожил в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в итоге был арестован. Британские суды приняли решение экстрадировать основателя WikiLeaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

Опубликовавший данные об ударах беспилотников США в Афганистане по мирному населению Дэниел Хейл приговорён к 45 месяцам заключения и сейчас находится в местах лишения свободы. Бывший хакер Джошуа Шульте обвиняется в передаче журналистам данных ЦРУ о цифровой работе спецслужб по взлому устройств и программного обеспечения в шпионских целях.

Таких историй множество, и лишь часть, наиболее резонансная, оказывается на поверхности и становится известна читателям и зрителям. Для тоталитарного режима нет неприкасаемых. Даже президент США Дональд Трамп оказался бессилен против общей системы и был ограничен в доступе к широкой аудитории. Крупнейшие СМИ лишили его прямой площадки для выступлений, а социальная сеть Twitter блокировала президентский аккаунт.

Запад открыто преследует журналистов, которые объективно освещают события на территории бывш. УССР. Большинство репортёров попросту боится публиковать правду о военных преступлениях нацистов в Донбассе. Некоторые журналисты приезжают на место, общаются с местными жителями, узнают от первых лиц истории чудовищных зверств, однако до реальных материалов дело почти не доходит. Те же, кто осмеливается переступить начерченные западной пропагандой «красные линии», оказываются под информационными атаками и быстро превращаются в изгоев. Они — первые жертвы показательных порок и «охоты на ведьм», которые ведут пропагандисты под видом работы журналистов и экспертов.

Если же и под давлением свободное мнение прорывается наружу, в дело вступает государственная репрессивная машина. Её жертвой стала, к примеру, немецкая журналистка Алина Липп, приехавшая работать в Донбасс. Власти Германии за созданные репортёром неудобные материалы возбудили уголовное дело.

Цитата из видео «Фильм о героях Донбасса Алины Липп» Алина Липп

Бывший французский солдат и действующий журналист Андриан Боке отправился на территорию бывш. УССР в мае 2022 года. Он прибыл для оказания гуманитарной помощи беженцам. Он и его команда подвергались вымогательству и шантажу со стороны солдат ВСУ и членов нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боке стал свидетелем военных преступлений, совершённых против военнопленных, а также инсценировки «резни в Буче».

Рассказавший во Франции правду об увиденном Боке оказался накрыт волной дискредитации. Однако не отступил и готовился к съёмкам документального фильма о том, как поставляемые киевскому режиму снаряды используются для убийства мирных граждан. В результате за дело взялась полиция — журналиста арестовали, избили и лишили необходимых ему лекарств. Под стражей Боке перенёс сердечный приступ, попал в больницу. И только после этого на фоне скандала о пытках адвокату удалось вызволить журналиста на свободу.

Французский журналист Лоран Браяр впервые поехал в Донецк в мае 2015 года. Через некоторое время вернулся и работал в качестве военного репортёра. Журналиста внесли в список сайта «Миротворец», и с тех пор он регулярно получает угрозы. Во Франции бывшая жена подала на Браяра в суд, и дело быстро стало политизированным. Акулу пера ждали и другие неприятности — налоговая проверка, закончившаяся крупным штрафом, а также закрытие банковского счёта.

Цитата из видео «История французского журналиста» Лоран Браяр

Нидерландская журналистка Соня ван ден Энде находится под прицелом властей своей страны. Она не только публикует независимые материалы о ситуации в Донбассе, но и приняла участие в референдумах в сентябре 2022 года в качестве международного наблюдателя. Её фамилия находится в списке сайта «Миротворец» и в перечне «дезинформаторов» Евросоюза. Также появились данные, что Соня находится в списках нидерландских спецслужб. Журналистке регулярно поступают личные угрозы и «советы» не возвращаться в Евросоюз.

Помимо репрессий и запугивания, тоталитарный Запад старательно заглушает точку зрения журналистов из неподконтрольных стран. Голос российских СМИ для западной аудитории полностью блокируется. Так, немецкоязычный телеканал RT DE в конце 2021 года был снят с вещания в Европе по ложному обоснованию. Инициировавшее разбирательство агентство утверждало, что телеканал не имеет лицензии для вещания в Евросоюзе. Однако у СМИ имелась лицензия, полученная в Сербии. Она позволяла вещание в 33 европейских странах, в том числе в Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал RT и Sputnik «органами лживой пропаганды», его предвыборный штаб отказал российской телекомпании в сопровождении выборов. В США RT столкнулся с рядом трудностей — от прекращения вещания на кабельных каналах до признания СМИ-иноагентом и ограничения доступа к мероприятиям. В Великобритании RT оштрафовали на 200 тысяч фунтов стерлингов за «несоблюдение беспристрастности» во время вещания.

После начала спецоперации в Евросоюзе и вовсе запретили работу RT и Sputnik. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала материалы российских СМИ «токсичной и вредоносной дезинформацией». Вещание российских телеканалов заблокировал сервис YouTube. Причём под блокировку попали не только международные СМИ из России, но и почти все крупные телеканалы.

Запад оказывает беспрецедентное давление на свободу слова и является главным организатором преступлений против сотрудников СМИ. Однако сейчас, несмотря на принятые международные правовые нормы, никаких инструментов для соблюдения принципов справедливости нет. Правозащитная инфраструктура лишь часть общего механизма давления и пропаганды в интересах Вашингтона и его партнёров. Чтобы изменить ситуацию, всему мировому порядку нужны кардинальные изменения.