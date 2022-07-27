Москва, 27 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Для существенных успехов в борьбе с курением в России необходимы меры, направленные против потребления табака среди подростков. Об этом пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в статье «Курение подростков: как сохранить здоровье целого поколения».

Курение

В материале рассказывается об инициативе автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова. Он изучил международный опыт и предложил для России действенный механизм искоренения пагубной привычки среди молодёжи и подростков.

Идея заключатся в повышении минимального возраста легального потребления табака до 21 года. Для совершеннолетних курильщиков, не достигших установленного возраста, Давыдов предлагает ввести административную ответственность. Он поясняет, что мера позволит образумить юношу или девушку, окажет влияние на родителей и на курящих подростков, которые не подпадают под штрафы. Одновременно следует установить временные запреты на продажу табака для торговцев, реализовавших продукцию молодому покупателю, считает автор идеи.

«Я уверен, что предлагаемые мной меры позволят не только сохранить здоровье целому поколению россиян, но и сократить расходы государства, возникающие из-за негативных последствий от курения», — заявил Давыдов.

Он обратился с просьбой к Совету Федерации РФ с просьбой придать его предложениям форму законодательной инициативы.