В государственной концепции по борьбе с потреблением табака поставлена цель — снизить долю курильщиков с 29% до 21%. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил решение, позволяющее достичь результата.

Тербрюгген Хендрик. Мальчик с трубкой (фрагмент). 1623

Он обратил внимание на корень явления — широкое распространение вредной привычки среди подростков. Так, по данным ВОЗ, в 2015 году в России употребляли табачную продукцию более 15% подростков 13-15 лет, а среди студентов вузов и колледжей вредную привычку имеют 75% юношей и 55% девушек. Известно, что наибольший вред от зависимости получает именно растущий организм. В юном и молодом возрасте потребление табака ведёт к тяжёлым последствиям. Если же успеет выработаться привычка, то повзрослевшему человеку отказаться от вдыхания дыма будет крайне непросто.

В Сингапуре с 2021 года подняли минимальный возраст для потребления табачной продукции с 20 лет до 21 года. В предыдущие два года планка также повышалась — с 18 до 19 лет, а потом с 19 до 20 лет. Наказывается не только молодой курильщик, но и тот, кто ему продал табак. Также в Сингапуре ставят на учёт любителей сигарет и помогают им избавиться от зависимости с помощью индивидуальных программ. Схожий опыт применяется и в некоторых других странах.

Давыдов предложил издать закон, постепенно поднимающий возраст легального потребления никотиносодержащей продукции до 21 года. За употребление и хранение табака лицам, достигшим совершеннолетия, но не перешагнувшим установленную возрастную планку, назначить административную ответственность. При этом деньги, поступающие от штрафов, направлять на антитабачные мероприятия.

Адриан Брауэр. Курильщики (фрагмент)

Другой инициативой является повышение штрафов за вовлечение юношей и девушек в курение. Сейчас они незначительны и составляют от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Справедливый эквивалент ответственности за такие деяния, по мнению автора проекта, должен находиться в диапазоне от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Третья идея заключается в ответственности для продавцов, повторно продавших подросткам сигареты. Помимо штрафа, Давыдов предлагает установить запрет на торговлю никотиносодержащей продукцией на срок от 6 до 12 месяцев.

Предложенные меры, уверен автор проекта, значительно сократят число потребителей табака среди подростков и молодёжи, что скажется на здоровье нового поколения, даст пользу рынку занятости и сократит экономические потери, связанные с курением.

На идею Давыдова отреагировали в Совете Федерации РФ. Глава комитета по социальной политике Инна Святенко заявила, что «введение запрета на продажу табачной и никотиносодержащей продукции лицам, не достигшим 21 года, ущемляет конституционно установленный возрастной принцип правоспособности, ограничивает способность совершеннолетних граждан приобретать и осуществлять гражданские права, а также вступать в гражданские правоотношения, к которым относятся и отношения купли-продажи товаров».

Комментируя ответ сенатора, Давыдов отметил, что его предложения не идут вразрез с законодательством.

Давид Тенирс Младший. Курение в таверне. 1639

«Конституция гласит, что гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объёме свои права и обязанности с 18 лет. Следовательно, при наступлении этого возраста гражданин может вступать в правовые отношения в соответствии со своей внутренней волей. Однако эти отношения строго ограничены рамками, прописанными законом. Если закон устанавливает запрет на то или иное действие, то право поступать по своему желанию в данной конкретной сфере ограничено. Конституция не запрещает дифференциацию законодательных мер по возрастному признаку», — пояснил он.

Автор идеи напомнил, что ограничения по возрасту за пределами совершеннолетия практикуются в разных странах, в том числе и в России. Примером может стать сфера продажи оружия, где минимальный возраст для покупки — 21 год. Никаких препятствий распространить этот опыт и на табачные изделия нет.

Дмитрий Давыдов предлагает Совету Федерации выступить с инициативой и установить административную ответственность за покупку, употребление и хранение никотиносодержащей продукции лицами младше 21 года. По его мнению, за первым нарушением должно следовать предупреждение и обязанность пройти курс о вреде курения, за последующие — штраф.

Дэвид Тенирс. Курильщик

К каким переменам приведут эти меры? Автор идеи уверен, что ситуация с подростковым и молодёжным курением в стране сильно изменится. И хотя может показаться, что штраф для молодого человека — это негуманный метод, именно он позволит образумить курильщика и мотивировать его отказаться от потребления табака. И, кстати, сэкономить немало денег в будущем.

«Я уверен, что предлагаемые мной меры позволят не только сохранить здоровье целому поколению россиян, но и сократить расходы государства, возникающие из-за негативных последствий от курения. Эти предложения могут стать эффективным шагом в реализации концепции государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотиносодержащей продукции», — заявил Давыдов.

Хотелось бы верить, что инициативы Давыдова будут всё же поддержаны законодательно, учитывая очевидную пользу, которую они способны принести обществу. Предложенные Дмитрием Давыдовым меры борьбы с никотиновой зависимостью среди молодёжи закладывают фундамент здорового будущего России. И помогут кардинально уменьшить опасность для общества вредной привычки. Надеемся, что Совет Федерации внимательно изучит инициативу и поможет воплотить её в жизнь.