Москва, 20 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Преодолеть угрозу ДТП по причине усталости водителя обычными методами нельзя, пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в «Разбудить и спасти уставшего водителя: технологии против ДТП».

Skullman Водитель автомобиля

ДТП по причине усталости — одна из наиболее распространённых опасностей на дороге. Её коварство заключается в том, что измерить состояние водителя тестом нельзя, а штрафы и запреты бесполезны. Решение предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

Он выступил с инициативой сделать обязательной комплектацию новых автомобилей технологиями DDAW, LDWS и AEBS, уже используемыми в некоторых моделях. Они позволяют вычислить опасность и предупредить водителя, а в некоторых случаях даже применить экстренное торможение.

В Минпромторге отреагировали на идею, но предположили, что речь идёт об изобретении новых технологий. Между тем, DDAW, LDWS и AEBS хорошо знакомы автоэкспертам и производителям машин, и трудностей в их широком применении возникнуть не должно.

«Без вмешательства со стороны государства могут понадобиться десятилетия, чтобы на большинстве автомобилей в России появились предупреждающие системы при усталости водителя. За это время по причине утомляемости за рулем погибнут и пострадают десятки тысяч россиян. Поэтому важна именно инициатива от власти, чтобы ускорить этот процесс, и таким образом спасти жизни», — ответил Давыдов.