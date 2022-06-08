Автомобиль против Москвы: как вернуть горожанам воздух
Комплексное решение в этой ситуации предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт.
Об актуальности этой темы для России говорит хотя бы рейтинг TomTom Traffic Index. В 2020 году Москва заняла в нём первое место в мире по загруженности автодорог. А в первой двадцатке ещё три российских мегаполиса — Новосибирск (9-е место), Санкт-Петербург (12-е) и Самара (20-е).
Но дело не только в пробках. Автомобиль в городе является источником опасности, ДТП уносят здоровье и жизни людей ежедневно. Парковочные места и широкие магистрали съедают пространство, способные стать рекреационными территориями, местами деловой, спортивной или творческой активности. Но худший удар наносят отравляющие вещества, которые образуются и попадают в воздух при работе двигателя внутреннего сгорания. Нельзя забывать, что среди экологических проблем городов выхлопы машин уже давно на первом месте. И не спасают ни топливные стандарты, ни фильтры, ни насаждения — автомобилей стало слишком много.
Без принудительного снижения трафика эту проблему решить нельзя.
Давыдов предложил ввести в Москве, где вопрос стоит наиболее остро, «сбор против пробок» — платный проезд по территории города внутри МКАДа. По задумке, размер платы составит 100 рублей, условия действуют в период с 07:00 до 22:00, кроме выходных и праздничных дней, они не коснутся общественного транспорта, такси, мотоциклов, автомобилей экстренных служб и электромобилей. Для того чтобы система работала, потребуется инфраструктура — оборудование для фиксации в платной зоне и механизмы оплаты.
При этом автор идеи предлагает учесть нюансы — в том числе ввести скидки для социально уязвимых слоёв населения и повышенные тарифы для платёжеспособных граждан. Он отмечает, что система не сильно ударит по карманам москвичей, однако заставит задуматься о необходимости использования машины.
Показателен пример Лондона, который когда-то лидировал в рейтинге TomTom Traffic Index. Введение платы за въезд в центр города в 2003 году позволило сразу же разгрузить улицы. Сейчас британская столица на 49-м месте рейтинга, а базовая стоимость проезда составляет 15 фунтов стерлингов в день (1115 рублей). Схожие механизмы уже работают в Сингапуре, Стокгольме, Милане, Сан-Франциско, готовится к запуску системы Тель-Авив.
На идею Давыдова отреагировали в мэрии Москвы. Советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Макаров В. В., сославшись на Конституцию, заявил, что не могут появляться «законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», а ограничения возможны «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
В ответ Давыдов обратил внимание на факт, что «автомобилисты чрезвычайным скоплением в городе создают угрозу не только своему здоровью, но и здоровью всего населения Москвы». Он напомнил, что на долю автотранспорта в Москве приходится 83% всех атмосферных выбросов.
«По данным ВОЗ, одна треть случаев смерти от инсульта, рака легких и сердечных заболеваний обусловлена загрязнением воздуха. Частицы PM2.5 (компонент автомобильного выхлопа) пагубно влияют на организм человека: из-за раздражения рецепторов в дыхательных путях нарушаются сердечный ритм и интенсивность дыхания, что со временем приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям — главной причине смерти в России. Согласно данным IQAir, концентрация PM2.5 в Москве регулярно превышает рекомендованное ВОЗ значение: например, во вторник
В связи с этим, уверен он, проект не противоречит Конституции, напротив, он прямо направлен на решение проблемы ухудшения здоровья и гибели людей, в том числе тех, кто не пользуется автомобилем.
Также Давыдов подчеркнул, что меры являются лишь частичным ограничением и не препятствуют бесплатному проезду в ночное время и в выходные, освобождают от уплаты некоторые категории транспортных средств, а для социальных групп предусматривают скидки. Поскольку есть альтернатива, ограничение не является таковым по своей сути, замечает он. Кроме того, существуют и другие способы перемещения, и Конституция не даёт предпочтений автомобилистам.
Автор идеи просит столичную мэрию пересмотреть позицию о конституционности данного вопроса и «выступить с предложением законодательно закрепить право вводить платный проезд в городах страны и разработать проект его внедрения для Москвы». По его мнению, инициатива может стать частью федеральной транспортной стратегии, поскольку «станет мощным толчком к развитию общественного транспорта».
Реализация идеи Давыдова может кардинально изменить качество жизни в Москве, вернуть в город не только свежий воздух и тишину, но и дух свободы, которым обладала столица 50—60-х годов прошлого века. Сами автомобилисты получат неоспоримое преимущество в виде экономии топлива и времени, которое они смогут провести с семьей, потратить на обучение и получение дополнительного заработка. Помимо того, что они, как и пешеходы, смогут дышать более чистым воздухом.
Мэрии Москвы, а также Минтрансу РФ следует учесть реальные тенденции и применить инициативу Дмитрия Давыдова в своих стратегиях и планах.