Комплексное решение в этой ситуации предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток машин

Об актуальности этой темы для России говорит хотя бы рейтинг TomTom Traffic Index. В 2020 году Москва заняла в нём первое место в мире по загруженности автодорог. А в первой двадцатке ещё три российских мегаполиса — Новосибирск (9-е место), Санкт-Петербург (12-е) и Самара (20-е).

Но дело не только в пробках. Автомобиль в городе является источником опасности, ДТП уносят здоровье и жизни людей ежедневно. Парковочные места и широкие магистрали съедают пространство, способные стать рекреационными территориями, местами деловой, спортивной или творческой активности. Но худший удар наносят отравляющие вещества, которые образуются и попадают в воздух при работе двигателя внутреннего сгорания. Нельзя забывать, что среди экологических проблем городов выхлопы машин уже давно на первом месте. И не спасают ни топливные стандарты, ни фильтры, ни насаждения — автомобилей стало слишком много.

Петр Вильямс. Автопробег

Без принудительного снижения трафика эту проблему решить нельзя.

Давыдов предложил ввести в Москве, где вопрос стоит наиболее остро, «сбор против пробок» — платный проезд по территории города внутри МКАДа. По задумке, размер платы составит 100 рублей, условия действуют в период с 07:00 до 22:00, кроме выходных и праздничных дней, они не коснутся общественного транспорта, такси, мотоциклов, автомобилей экстренных служб и электромобилей. Для того чтобы система работала, потребуется инфраструктура — оборудование для фиксации в платной зоне и механизмы оплаты.

При этом автор идеи предлагает учесть нюансы — в том числе ввести скидки для социально уязвимых слоёв населения и повышенные тарифы для платёжеспособных граждан. Он отмечает, что система не сильно ударит по карманам москвичей, однако заставит задуматься о необходимости использования машины.

Показателен пример Лондона, который когда-то лидировал в рейтинге TomTom Traffic Index. Введение платы за въезд в центр города в 2003 году позволило сразу же разгрузить улицы. Сейчас британская столица на 49-м месте рейтинга, а базовая стоимость проезда составляет 15 фунтов стерлингов в день (1115 рублей). Схожие механизмы уже работают в Сингапуре, Стокгольме, Милане, Сан-Франциско, готовится к запуску системы Тель-Авив.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

На идею Давыдова отреагировали в мэрии Москвы. Советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Макаров В. В., сославшись на Конституцию, заявил, что не могут появляться «законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», а ограничения возможны «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В ответ Давыдов обратил внимание на факт, что «автомобилисты чрезвычайным скоплением в городе создают угрозу не только своему здоровью, но и здоровью всего населения Москвы». Он напомнил, что на долю автотранспорта в Москве приходится 83% всех атмосферных выбросов.

«По данным ВОЗ, одна треть случаев смерти от инсульта, рака легких и сердечных заболеваний обусловлена загрязнением воздуха. Частицы PM2.5 (компонент автомобильного выхлопа) пагубно влияют на организм человека: из-за раздражения рецепторов в дыхательных путях нарушаются сердечный ритм и интенсивность дыхания, что со временем приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям — главной причине смерти в России. Согласно данным IQAir, концентрация PM2.5 в Москве регулярно превышает рекомендованное ВОЗ значение: например, во вторник 12.04.22 в промежутке от полудня до полуночи в воздухе наблюдалась повышенная концентрация этих отравляющих веществ, в определенные часы более чем в два раза», — отмечает автор проекта.

В связи с этим, уверен он, проект не противоречит Конституции, напротив, он прямо направлен на решение проблемы ухудшения здоровья и гибели людей, в том числе тех, кто не пользуется автомобилем.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

Также Давыдов подчеркнул, что меры являются лишь частичным ограничением и не препятствуют бесплатному проезду в ночное время и в выходные, освобождают от уплаты некоторые категории транспортных средств, а для социальных групп предусматривают скидки. Поскольку есть альтернатива, ограничение не является таковым по своей сути, замечает он. Кроме того, существуют и другие способы перемещения, и Конституция не даёт предпочтений автомобилистам.

Автор идеи просит столичную мэрию пересмотреть позицию о конституционности данного вопроса и «выступить с предложением законодательно закрепить право вводить платный проезд в городах страны и разработать проект его внедрения для Москвы». По его мнению, инициатива может стать частью федеральной транспортной стратегии, поскольку «станет мощным толчком к развитию общественного транспорта».

Реализация идеи Давыдова может кардинально изменить качество жизни в Москве, вернуть в город не только свежий воздух и тишину, но и дух свободы, которым обладала столица 50—60-х годов прошлого века. Сами автомобилисты получат неоспоримое преимущество в виде экономии топлива и времени, которое они смогут провести с семьей, потратить на обучение и получение дополнительного заработка. Помимо того, что они, как и пешеходы, смогут дышать более чистым воздухом.

Мэрии Москвы, а также Минтрансу РФ следует учесть реальные тенденции и применить инициативу Дмитрия Давыдова в своих стратегиях и планах.