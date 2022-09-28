В республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о воссоединении с Россией. Их результаты впечатляют высокой, почти абсолютной явкой, а также единодушием ответов. Почти каждый житель этих территорий заявил о желании связать своё будущее с Российской Федерацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР по вопросу воссоединения с Россией

Итоговая явка в ДНР составила 97,51%, в ЛНР — 94,15%, в Запорожской области — 85,40%, в Херсонской области — 76,86%. Проголосовали за воссоединение с Россией 99,23% пришедших на участки избирателей ДНР и 98,42% избирателей ЛНР. Хотят жить в России 93,11% избирателей Запорожской области и 87,05% Херсонской.

В республиках Донбасса цифры зашкаливали настолько, что превысили показатели референдумов 2014 года. Более восьми лет назад поддержали Акт о самоопределении 89,7% жителей тогда ещё Донецкой области и 96,2% жителей Луганской области.

Голосование шло пять дней под плотным обстрелом со стороны ВСУ. Так, Донецк только за первые три дня референдума пережил 115 артиллерийских атак, погибли три мирных жителя, получили ранения ещё 12 человек. В Рубежном киевские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS непосредственно по избирательному участку. Некоторые УИК приходилось переносить в бомбоубежища. Однако людей не запугали — они шли к местам голосования, чтобы сделать свой выбор.

ИА REGNUM Итоги референдумов о воссоединении с Россией 28 сентября 2022

В чём причина не просто активности, но и завораживающей самоотверженности? Для жителей республик Донбасса ответ понятен — они боролись за своё право восемь лет. Однако и люди, проживающие в Херсонской и Запорожской областях, поняли необходимость такого решения. За последние полгода они увидели истинное отношение к себе со стороны властей в Киеве, пережив множество обстрелов, подрывов и даже терактов. С другой стороны, успели почувствовать заботу России, которая занялась решением важных вопросов — в том числе восстановлением инфраструктуры и социальной защитой граждан.

Киев проиграл сразу же, выбрав своей целью мирных жителей, подвергнув их жизни и здоровье риску через прямые атаки и провокации, к примеру, создав угрозу на Запорожской АЭС. Люди не только поверили России, но и надеются, что Москва их защитит, и нацисты никогда не вернутся.

Яркий контраст показала Харьковская область: если русские относились к местным как к родным, то оккупировавшие территорию киевские боевики считают каждого потенциальным предателем. Граждан допрашивают, проверяют их телефоны. После «бесед» некоторые бесследно исчезают. Да и в целом с приходом Киева перестают решаться гуманитарные вопросы, к примеру, город Изюм сейчас пытается выжить без электричества, воды и газа.

Воссоединение с Россией для населения территорий б. УССР — фактически вопрос выживания, что объясняет высокую явку и число ответов «за». Отметим, что голосовали и жители пока оккупированных территорий.

«Готовилась к этому дню очень долго. Я уважаю вашего президента», — сказала Ольга Богатова из Краматорска на участке в Московской области.

Галина Попова из оккупированной боевиками Авдеевки отдала свой голос в Нижнем Новгороде.

«Я пришла голосовать за возвращение домой. Как только освободят Авдеевку, я сразу уеду. Хочется домой. Нам же восстанавливать то, что разрушено», — сообщила она.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Любопытно, что столь высоких результатов и ажиотажа не ждали даже социологи. Исследование «ИНСОМАР» прогнозировало в ДНР явку в 80%, а долю ответов «за» на уровне 91%, в ЛНР явка должна была стать 83%, доля «за» — 90%. В Запорожской и Херсонской областях ожидалась явка 72% и 65% соответственно. Голосовать «за» в каждом из этих регионов планировали по 80% избирателей. Экзитполлы оказались ближе к реальности. Согласно опросам, в дни референдумов за воссоединение с Россией голосовали по 97% жителей ДНР и ЛНР, 95% жителей Запорожской области и 89% Херсонской.

«Недоборы» в опросах объясняются угрозами киевских боевиков, руководства режима и рупоров пропаганды, что заставило некоторых людей скрывать от социологов своё мнение. Однако реальность показала, что состоявшимися референдумы могли быть признаны уже на второй (в ДНР, ЛНР и Запорожской области) или третий день (в Херсонской области) голосования. Следившие за ходом голосования местные наблюдатели признавались, что не видели такой активности на выборах никогда.

Также способствовали высокой явке меры, предпринятые для соблюдения принципа безопасности. В частности, оказалось верным решение проводить голосование в течение пяти дней, в том числе в выездном формате. В итоге все, кто хотел показать свою волю, смогли это сделать.

Жители четырёх территорий находятся на эмоциональном подъёме. На участках они благодарили Россию за заботу и защиту. Например, на участок в Стаханове (ЛНР) в полном составе пришла многодетная семья Аксаловых. В голосовании приняли участие не только родители, но и старший сын, которому исполнилось 18 лет.

«Мы долго этого ждали, мы долго к этому шли, аж целых восемь лет. Я надеюсь, я и мои шестеро мальчишек получим дальнейшее будущее в России, что будет у них обучение, помощь», — рассказала Олеся Аксалова.

Обошло СМИ и соцсети видео с жительницей, которая порвала свой нероссийский паспорт после голосования.

«Я против [власти киевского режима], она ничего хорошего мне в жизни не принесла — потерю работы, разруху, войну… Я поддерживаю референдум, я полностью за Россию. Этим действием я показываю на всю страну — пусть сделают то же самое», — объяснила героиня ролика.

Mil.gov.ua Обстрел территории Донбасса артиллерией ВСУ

«Я 1931 года рождения, мне уже 92 года, — сообщил житель Каховки (Херсонская область). — Я жил при Советском Союзе дольше, чем при «самостийной» [оккупированной Киевом территории]. И вижу, что «самостийную» [оккупированную Киевом территорию] за 32 года разворовали всю. Промышленность уничтожили на корню. Всю жизнь жили вместе при СССР — было всё нормально. Только с Россией навсегда!»

Всего в Сети можно найти тысячи заявлений голосовавших на референдумах граждан. На Западе это очевидное доказательство легитимности референдумов предпочитают не замечать.

За процедурами следил пул международных наблюдателей — 123 человека прибыли из 45 стран мира, в том числе из недружественных — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов и других. Они подтвердили, что голосование прошло без нарушений, по истинным нормам настоящей демократии. Освещали работу референдумов свыше 2000 журналистов из России и других стран. Никаких нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты, выявлено не было.

Тем временем Киев развернул против референдумов настоящую фейковую войну. В сети появилось бесчисленное количество ложных сообщений, связанных с референдумами. У них прослеживались две основные линии — внутренняя и внешняя. Первая была направлена на угрозы и запугивание участников. Авторы одного из фейков утверждали, что мужчинам в Херсонской и Запорожской областях в местах для голосования выписывают мобилизационные предписания и выдают военные билеты.

Вторая линия пыталась убедить международную общественность, что люди голосовали чуть ли не под дулами автоматов. Видимо, основываясь на таких вбросах, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что жителей «расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки». Международные наблюдатели опровергали какое-либо принуждение, а сами избиратели смеялись над откровенной ложью. Единственная угроза исходила от киевских войск, артиллерия и ракетные системы которых обстреливали населённые пункты и избирательные участки.

Реакцию Запада можно назвать истерикой. Уже на второй день голосования там поняли, что спорить с результатами будет бессмысленно, и переключили внимание на правовые основания проведения. Явным шоком стала высокая явка: она сразу же опровергла прогнозы о том, что на референдумы никто не придёт.

Президент США Джо Байден назвал свободное волеизъявление людей «вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН». В аналогичном ключе на Западе давались и другие оценки. Запад не принял результатов референдумов. Однако ничего другого от него никто и не ждал.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Основание у Вашингтона, Брюсселя и Киева только одно — нежелание признавать правду в принципе. Но правовые нормы говорят другое — в статьях 1 и 55 Устава ООН сформулировано в качестве принципа равноправия и самоопределения народов право на самоопределение. Оно позволяет населению освобождённых территорий самим определять своё будущее.

По этому пути история шла много раз. Так, Техас в 1836 году сначала провозгласил свою независимость от Мексики, а затем был принят в состав США. Причём без референдума. В 1957 году земля Саар вошла в состав ФРГ — жители просто отказались от статуса независимого государства. В 1990 и в 1991 годах входившие на тот момент в состав Югославии Словения и Хорватия вопреки воле Югославии провели референдумы о независимости при активной поддержке стран НАТО. Не было референдумов при объединении ФРГ и ГДР — одно государство просто поглотило другое.

В 1991 году в ряде республик СССР были проведены референдумы о независимости. Все голосования организовали вопреки воле власти и народа Советского Союза. Наибольший резонанс получил «косовский прецедент». Решение о независимости территории по-прежнему не признано Сербией.

Однако известны и другие примеры. Например, голосования о независимости Каталонии от Испании получают почти полную поддержку населения (в 2017 году — свыше 90%). Однако народные волеизъявления заканчиваются лишь масштабными репрессиями. На референдумах в Венеции и Ломбардии 98-99% избирателей голосуют за независимость от Италии, однако дальше разговоров это не идёт.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Население территории бывш. УССР долгие годы страдало от репрессий и геноцида со стороны киевских властей и имеет основания для реализации права на самоопределение.

Итоги референдума в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях показали, в какой стране и с кем хотят жить люди. А также то, что они хотят мира на своей земле.

Воссоединение с Россией позволит жителям говорить на родном языке и не считаться людьми второго сорта, получить возможности для самореализации — своей и своих детей. Россия для них — гарантия безопасного будущего и возможность восстановления мирной жизни уже сейчас. Возвращение в нашу страну позволит воссоздать экономические связи и производственные цепочки, что станет основой для благосостояния и благополучия.