Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил решения.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

В крупных городах России популяции животных, содержащихся в домашних условиях, уже можно сопоставить по численности с населением этих мест. Но если для санитарных нужд человечество уже давно использует канализацию, то собак по-прежнему принято выгуливать возле дома. Отходы не разлагаются просто так, они загрязняют почву и воздух. Если питомец болеет, в зоне риска оказываются как другие псы, так и контактирующие с ними люди. Согласно международным исследованиям, до половины бактерий в городах появляются из-за собачьих фекалий.

В этих условиях в центре внимания оказывается культура выгула четвероногих. Увы, но многие владельцы не убирают за своими животными. В Москве данный проступок считается правонарушением, за которое предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей. Однако на деле он почти не применяется, поскольку требуется, чтобы кто-то подал заявление в правоохранительные органы, предоставив фото или видео, а также показания свидетелей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выгул собак

Выйти из тупика можно при помощи современных технологий. За рубежом с 2011 года начали анализировать ДНК собак по оставленным экскрементам. Причём деятельность началась как коммерческая — лаборатория заключала соглашения с жилыми кондоминиумами и органами местного самоуправления, которые обязывали владельцев собак сдать образцы ДНК животных. Созданная база данных позволяла при необходимости точно определить собаку и найти её владельцев. При этом штраф за нарушение включал и стоимость теста.

Практика показала, что процент повторных нарушений оказывался крайне низким. ДНК-исследования начали применять в целом ряде стран, к примеру, в Канаде, Испании и Италии, но в Израиле подошли к проблеме на государственном уровне. Новый закон обязал жителей Тель-Авива в течение полугода обновить лицензию на владение собакой, добавив в неё ДНК-профиль. Если питомца идентифицируют по оставленным отходам, владельцу по почте придёт штраф.

Давыдов предложил в России ввести для собак систему генетических паспортов или лицензий. Некоторые категории четвероногих (служебные собаки, поводыри, попавшие в приюты) от обязательной регистрации могут быть освобождены. После двух лет с начала введения новых правил установить высокий штраф для владельцев собак на основании ДНК-тестов. При этом предоставить возможность любому гражданину доставить в лабораторию образец для идентификации источника загрязнения. По мнению автора идеи, часть сборов может быть направлена на строительство инфраструктуры для выгула собак.

По поручению президента в России ведётся работа по созданию базы для учёта и мониторинга домашних животных. Давыдов считает, что сейчас подходящее время, чтобы обратить внимание на успешный опыт работы с ДНК. С технической точки зрения России это вполне по силам — в стране есть лаборатории, способные установить животное по ДНК его отходов, а реестры могут быть созданы на базе уже существующих правительственных ресурсов.

Польза очевидна — улицы станут чище, снизится угроза распространения болезней, улучшится здоровье собак и их хозяев, откроются новые возможности для частного бизнеса, а также появится дополнительная инфраструктура для выгула собак.

На инициативу Дмитрия Давыдова отреагировали в Минсельхозе РФ. Заместитель директора департамента ветеринарии Евгения Белошапка заявила, что для выполнения мероприятий «необходимо создание единой федеральной базы данных, в которую будут вноситься данные не только домашних животных, но и всех животных без владельцев». Она проинформировала о работе, которая ведётся по созданию такой базы, в частности, разработке проекта федерального закона для регулирования отношений, связанных с маркированием и учётом животных. Документ позволит установить порядок маркирования, типы и свойства средств маркирования, а также определить перечень сведений, необходимых для учёта животных, и сроки их предоставления.

Комментируя ответ Минсельхоза, Давыдов отметил, что ожидаемая регистрация животных решит множество проблем, связанных с их содержанием, контролем ответственности хозяев и регулированием численности бездомных особей.

«Поскольку ввиду ожидаемого принятия закона Минсельхоз прорабатывает или будет прорабатывать правила маркирования разных видов животных, я предлагаю обратить внимание на современный способ маркировки — по ДНК. Если внедрить этот метод при индивидуальной регистрации собак, то он позволит решить проблему загрязнения окружающей среды собачьими фекалиями. Я прошу Минсельхоз рассмотреть возможность внедрить именно такой вид регистрации собак, как только законодательство позволит это», — заявил автор проекта.

Mcx. gov.ru Заседание Минсельхоза РФ

Он предложил установить крупный штраф для владельцев собак при загрязнении их питомцами общественных мест, а также за выгул животного без соответствующей регистрации. Как пояснил Давыдов, государство не понесёт прямых расходов, если регистрация и оплата тестов будет проводиться за счёт владельцев. Напротив, появятся дополнительные средства, которые можно направить на улучшение инфраструктуры для животных.

Из-за уплотнения городской застройки и бесконтрольного роста популяции домашних животных друзья человека стали весомым фактором снижения качества жизни. Игнорировать ситуацию или решать её неэффективными методами больше нельзя. И здесь предложения Давыдова, основанные на современных технологиях ДНК-анализа и практическом опыте других стран, а также чётких правилах для владельцев собак, представляются реальным решением ситуации.

Надеемся, что в Минсельхозе внимательно прислушаются к этим инициативам и при реализации мероприятий в сфере учёта домашних животных воплотят полезные идеи в жизнь. В результате сделают соседство горожан с четвероногими приятным и менее опасным.