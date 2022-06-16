Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил способ уменьшить страшные цифры. Он предлагает воспользоваться теми методами, которые применяют страны, где показатель смертности в дорожных авариях кратно ниже, чем в России. Например, в Японии к водителям, пойманным в состоянии интоксикации, применяются суровые меры, включающие лишение свободы. Также получить наказание рискуют и люди, которые находятся рядом с пьяным человеком, в первую очередь пассажиры. В Южной Корее введение жёстких правил помогло в короткие сроки заметно уменьшить число нарушений.

Пьянство за рулём

В 2021 году в России ужесточили наказание для нетрезвых водителей. Те, кто попался в таком виде не первый раз, получат штраф до 300 тыс. рублей или срок лишения свободы до двух лет. Те, кто имел судимость за пьяное вождение, заплатят до полумиллиона и могут отправиться за решётку на срок до трёх лет.

Давыдов предложил обратить внимание и на других нарушителей, увеличив штрафы за управление автомобилем в состоянии опьянения с 30 тыс. до 100 тыс. рублей, а срок лишения прав — с полутора лет до трёх. Такое же наказание, считает он, следует предусмотреть и для людей, которые передали пьяному человеку автомобиль в пользование. Для тех пьяных водителей, кто не имеет прав, автор проекта советует увеличить ответственность с 10-15 дней административного ареста до 30 дней, подняв штраф до тех же 100 тыс. рублей.

Официальный сайт Госавтоинспекции ДПС

Также предлагается привлечь к ответственности и пассажира транспортного средства, вне зависимости, был он пьяным в момент поездки или нет. Сейчас такой подход не предусмотрен законодательством, если не считать случаев передачи управления машиной. Но Давыдов уверен — внедрение ответственности пассажира является необходимой мерой, поскольку эти лица одобряют и поощряют совершение правонарушения, садясь в автомобиль к пьяному водителю. Они подвергают опасности собственное здоровье и в случае ДТП становятся соучастниками преступления. При этом оговаривается, что наказание не следует распространять на пассажиров общественного транспорта или такси, поскольку они могут не знать обстоятельств поездки.

На инициативу Давыдова ответили органы власти. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что разделяет озабоченность проблемой большого числа ДТП по вине пьяных водителей. Он проинформировал, что предложения направлены в МВД для рассмотрения.

Врио начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Швецов отметил, что сейчас совершенствование законодательства в этой сфере с учётом появления новелл является преждевременным. Однако сообщил, что «предложение по установлению ответственности в отношении пассажиров транспортного средства, управляемого водителем в состоянии опьянения, не может быть поддержано». По его словам, ответственность пассажиров в авариях с нетрезвыми водителями не предусматривается из-за специфики установления факта опьянения — алкогольного, наркотического или психотропного.

Официальный сайт Госавтоинспекции Алкотестер

Комментируя официальные ответы, Давыдов отметил высокую долю в России смертельных ДТП с участием нетрезвых водителей от общего числа погибших на дорогах. В последние два года показатель составил 26% и 28%, в то время как в странах, сопоставимых по количеству транспортных средств, показатель заметно ниже: в Мексике — 7,8%, в Германии — 7,5%, в Японии — 4,9%. Для изменения ситуации нужны кардинальные меры, наподобие тех, что были введены в Японии или Южной Корее.

«При этом нет объективных причин для сдерживания подобных мер, поскольку нет ни единого преимущества от риска, которому подвергают общество нетрезвые водители. Приложить максимум усилий, введя строжайшие наказания за это нарушение, не может быть преждевременной мерой, поскольку за промедление в итоге россияне расплачиваются жизнями и здоровьем», — заявил Давыдов.

Он отметил, что законодательные изменения, принятые в 2021 году, на которые ссылаются в МВД, распространяются лишь на повторные нарушения. И хотя шаг является положительным, он не способен в несколько раз уменьшить смертность. Более того, с момента усиления ответственности прошёл почти год — уже очевидно, что нужен новый шаг для обеспечения безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Поток машин

Отдельно автор проекта разъяснил ситуацию с пассажирами, которые могут не знать об опьянении водителя. Он допустил, что такие ситуации возможны в такси или общественном транспорте, и для этих случаев в инициативе заранее оговорены исключения.

«К сожалению, зачастую пассажирами пьяного водителя становятся знакомые ему люди и даже участники совместного употребления опьяняющих веществ. Разумеется, необходимо предусмотреть избежание наказания для тех случаев, где по усмотрению инспектора дорожной полиции или суда пассажир не имел контакта с водителем до того, как сел в транспортное средство. Инспектор при составлении протокола может выяснить, какое отношение пассажир имеет к водителю и при каких обстоятельствах он попал в автомобиль. Если, исходя из этих показаний, станет очевидна связь пассажира и водителя до момента начала поездки, то пассажир является прямым соучастником», — описал механизм Давыдов.

Он уверен, что именно меры в отношении пассажиров пьяных водителей позволят резко изменить ситуацию, поскольку тот, кто находится рядом с пьяным водителем, может попытаться его отговорить от поездки. Также появление ограничивающих норм позволяет «донести до сознания граждан, что быть пассажиром нетрезвого водителя — это не норма».

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

Реальная ситуация на российских дорогах такова, что требует не промежуточных, а смелых решений, способных кардинально менять обстановку, разрушая причинно-следственную связь между нарушениями и идущими следом за ними трагедиями. Необходимость действенных мер назрела настолько, что не может спотыкаться о трудности юридических формулировок и процессуальные промедления.

Предложения Дмитрия Давыдова опираются на суть проблемы и наиболее передовые способы её решения в мире. Надеемся, что в МВД России, Совете Федерации и других заинтересованных органах власти с вниманием отнесутся к инициативе и внимательно рассмотрят её. Реализация данных мер на законодательном уровне и внедрение в качестве практики позволит остановить реки человеческой крови на дорогах России.