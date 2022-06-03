Как поумерить аппетиты инфляции: метод защиты штрафов
Яркий пример — инициатива по актуализации размеров штрафов, разработанная на основе зарубежного опыта автором проекта «20 идей по развитию России» Дмитрием Давыдовым.
Его идея заключается в привязке налагаемых административных штрафов к специальному показателю, учитывающему инфляцию и другие факторы экономики. Когда валюта обесценивается, то и ставка денежного наказания утрачивает силу. В итоге теряются как поступления в бюджет, так и воспитательный эффект. Более того, необходимость время от времени повышать сумму требует от государства усилий и расходов. Кроме того, резкие шаги оказывают не лучшее влияние на настроения плательщиков.
Давыдов внимательно изучил опыт соседнего Казахстана, где ещё с 1990-х годов введён месячный расчетный показатель. Он устанавливается государством, привязан к курсу валюты и служит универсальным инструментом актуализации размера штрафа. В качестве примера автор проекта привёл введённый в 2014 году штраф за незаконное использование мобильного телефона за рулём — 5 МРП. Первоначально это составляло 9260 тенге (≈1800 рублей). В 2021 году этот штраф составляет уже 14 585 тенге (≈2500 рублей) — рост на 57,5% за 7 лет. При этом величина прожиточного минимума за этот период увеличилась на 71,8%.
Дмитрий Давыдов предложил и в России устанавливать наказание не в рублях, а в расчётном показателе. Причём в качестве альтернативы допустил привязку к величинам МРОТ или прожиточного минимума.
Однако органы власти встретили инициативу настороженно. В письме Минфина за подписью заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Евгения Домбровского сообщили, что идею не поддержали в Минюсте и МВД. В письме Минюста, подписанном заместителем директора департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Вероники Николаевой, заметили, что «предлагаемое заявителем исчисление административных штрафов, исходя из единого расчетного показателя, не позволит дифференцировать административную ответственность в зависимости от степени общественной вредности» и других параметров. В письме МВД, подписанном статс-секретарем — заместителем министра Игорем Зубовым, выступили против механического повышения штрафов, поскольку для оценки ситуации требуется комплексный подход.
Несмотря на отрицательный ответ, Давыдов вновь обратился в Минфин с просьбой ещё раз рассмотреть его идею. Он подробно объяснил необходимость такого решения.
Например, один и тот же штраф в рублях в 2002 году и в 2022 году — это разные деньги. Но, если бы он своевременно менялся по спецпоказателю, то полностью мог сохранить пропорциональность и степень ответственности. Если за одно нарушение назначен штраф 500 рублей, а за другое 1000 рублей, изменения произойдут лишь в зависимости от колебания эквивалента.
При этом органы власти по-прежнему остаются вправе принимать решения по увеличению или снижению ответственности. Более того, получают дополнительный рычаг, регулирующий ситуацию автоматически в случае инфляции или дефляции. Однако решение снизить параметр, вернув изменившуюся сумму к прежнему значению, будет принято населением положительно.
Давыдов ещё раз акцентировал внимание, что использование расчётного показателя всегда приближает размер штрафа к уровню общественной вредности. Он согласен с тем, что механического повышения штрафа недостаточно, а нужен комплексный подход.
Давыдов отметил, что в России уже используются показатели, которые индексируются в зависимости от макроэкономических факторов, поэтому введение эквивалента для штрафов не кажется сложной задачей. Он предложил Министерству финансов убедиться в отсутствии прямых барьеров к реализации предложения и выступить с инициативой о пересмотре позиции правительства для дальнейшего внедрения методики на законодательном уровне.
Стоит добавить, что эта инициатива несёт явную общественную пользу. Она позволяет разгрузить органы государственной власти от формальной работы, а также обеспечивает актуальность поступлений в бюджет, сохраняет заложенный авторами законопроектов об административных наказаниях воспитательный посыл. Надеемся, что в Минфине увидят несомненный эффект от этих предложений и поддержат законодательно.