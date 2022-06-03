Яркий пример — инициатива по актуализации размеров штрафов, разработанная на основе зарубежного опыта автором проекта «20 идей по развитию России» Дмитрием Давыдовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Его идея заключается в привязке налагаемых административных штрафов к специальному показателю, учитывающему инфляцию и другие факторы экономики. Когда валюта обесценивается, то и ставка денежного наказания утрачивает силу. В итоге теряются как поступления в бюджет, так и воспитательный эффект. Более того, необходимость время от времени повышать сумму требует от государства усилий и расходов. Кроме того, резкие шаги оказывают не лучшее влияние на настроения плательщиков.

Давыдов внимательно изучил опыт соседнего Казахстана, где ещё с 1990-х годов введён месячный расчетный показатель. Он устанавливается государством, привязан к курсу валюты и служит универсальным инструментом актуализации размера штрафа. В качестве примера автор проекта привёл введённый в 2014 году штраф за незаконное использование мобильного телефона за рулём — 5 МРП. Первоначально это составляло 9260 тенге (≈1800 рублей). В 2021 году этот штраф составляет уже 14 585 тенге (≈2500 рублей) — рост на 57,5% за 7 лет. При этом величина прожиточного минимума за этот период увеличилась на 71,8%.

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Дмитрий Давыдов предложил и в России устанавливать наказание не в рублях, а в расчётном показателе. Причём в качестве альтернативы допустил привязку к величинам МРОТ или прожиточного минимума.

«Так размер штрафов в России будет всегда соответствовать текущей экономической ситуации в стране, а, значит, их актуальность не будет утрачиваться. При необходимости государство всегда сможет увеличить или уменьшить размер штрафов на основании анализа эффективности их воздействия, но устанавливать их не в рублях, а в показателях», — пояснил он.

Однако органы власти встретили инициативу настороженно. В письме Минфина за подписью заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Евгения Домбровского сообщили, что идею не поддержали в Минюсте и МВД. В письме Минюста, подписанном заместителем директора департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Вероники Николаевой, заметили, что «предлагаемое заявителем исчисление административных штрафов, исходя из единого расчетного показателя, не позволит дифференцировать административную ответственность в зависимости от степени общественной вредности» и других параметров. В письме МВД, подписанном статс-секретарем — заместителем министра Игорем Зубовым, выступили против механического повышения штрафов, поскольку для оценки ситуации требуется комплексный подход.

Несмотря на отрицательный ответ, Давыдов вновь обратился в Минфин с просьбой ещё раз рассмотреть его идею. Он подробно объяснил необходимость такого решения.

«Минюст справедливо утверждает, что дифференцированный подход является основой для установления наказания. Но нельзя согласиться, что «исчисление административных штрафов, исходя из единого расчетного показателя, не позволит дифференцировать административную ответственность в зависимости от степени общественной вредности». На практике же использование расчетного показателя не замещает дифференцированный подход, но, наоборот, усиливает его», — пишет он.

Например, один и тот же штраф в рублях в 2002 году и в 2022 году — это разные деньги. Но, если бы он своевременно менялся по спецпоказателю, то полностью мог сохранить пропорциональность и степень ответственности. Если за одно нарушение назначен штраф 500 рублей, а за другое 1000 рублей, изменения произойдут лишь в зависимости от колебания эквивалента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

При этом органы власти по-прежнему остаются вправе принимать решения по увеличению или снижению ответственности. Более того, получают дополнительный рычаг, регулирующий ситуацию автоматически в случае инфляции или дефляции. Однако решение снизить параметр, вернув изменившуюся сумму к прежнему значению, будет принято населением положительно.

Давыдов ещё раз акцентировал внимание, что использование расчётного показателя всегда приближает размер штрафа к уровню общественной вредности. Он согласен с тем, что механического повышения штрафа недостаточно, а нужен комплексный подход.

«Но в моем предложении об исчислении штрафов не содержится механическое увеличение на какую-то случайную величину. Наоборот, увеличению показателя для расчета штрафов всегда должен предшествовать детальный анализ экономической ситуации в стране, который включает в себя изменение цен, платежеспособность населения и прочие важные критерии уровня общественной жизни, которые нынешняя правоприменительная система не учитывает», — замечает автор идеи.

Дарья Драй ИА REGNUM Поток машин

Давыдов отметил, что в России уже используются показатели, которые индексируются в зависимости от макроэкономических факторов, поэтому введение эквивалента для штрафов не кажется сложной задачей. Он предложил Министерству финансов убедиться в отсутствии прямых барьеров к реализации предложения и выступить с инициативой о пересмотре позиции правительства для дальнейшего внедрения методики на законодательном уровне.

Стоит добавить, что эта инициатива несёт явную общественную пользу. Она позволяет разгрузить органы государственной власти от формальной работы, а также обеспечивает актуальность поступлений в бюджет, сохраняет заложенный авторами законопроектов об административных наказаниях воспитательный посыл. Надеемся, что в Минфине увидят несомненный эффект от этих предложений и поддержат законодательно.