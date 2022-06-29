Уход за инвалидами: государству нужен другой подход?
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил модернизировать существующую помощь.
Всего в России, по данным Росстата, в 2021 году проживали свыше 11,6 млн инвалидов, из которых более 1,3 млн инвалидов первой группы и более 700 тыс. детей-инвалидов. Размер пособия для ухаживающего за инвалидом крайне низок — 1,2 тыс. рублей в месяц, для родителей ребёнка-инвалида — 10 тыс. рублей в месяц. При этом есть обязательное и почти невыполнимое условие для получения денег — полный отказ от трудовой деятельности.
В результате создаются неблагоприятные условия для поддержки инвалида членами его семьи. Родственники вынуждены прибегать к услугам социальных работников, а иногда и вовсе отказываться от инвалидов, передавая их интернатам. По оценкам экспертов, содержание инвалида в интернате обходится государству порядка 40 000 рублей ежемесячно. Даже с учетом того, что до 75% пенсии инвалида поступает в фонд интерната, разница между расходами интернатов и пособиями по уходу колоссальная.
Как решается проблема в других странах? В Ирландии работник получает право на неоплачиваемый отпуск по уходу за тяжелобольным до 104 недель с сохранением рабочего места. При этом первые 13 недель оформляются как оплачиваемый отпуск. Ухаживающий за инвалидом ирландец получает социальные страховые выплаты в размере 225 евро (13 275 руб.) в неделю и дополнительно 20-48 евро (1180 — 2832 руб.) в неделю за каждого зависимого от него ребёнка. Кроме того, разрешается работать — до 18,5 часа в неделю.
В Швеции родителям ребёнка-инвалида можно одновременно получать социальные выплаты и работать, а компания должна предоставить возможность для сокращения рабочего дня.
Давыдов предложил в России повысить размер социальных пособий — до 11 807 рублей для родителей ребёнка-инвалида и 3473 рублей для тех, кто ухаживает за взрослым инвалидом первой группы (85% и 25% от МРОТ соответственно с привязкой к этому показателю). Вторая инициатива — дать возможность получать легальный доход в пределах 85% МРОТ с условием, что работе уделяется не более 70 часов в месяц. Третья мера — предоставление права на сокращение рабочего времени на 25% для людей, помогающих больным родственникам. Без оплаты, но с сохранением рабочего места.
Автор идеи уверен, что реализация позволит решить сразу несколько задач. Те, кто ухаживают за инвалидами, продолжат участвовать в экономической деятельности, люди с ограничениями получат больший уход, а число случаев, когда больных передали в интернаты на полное попечение государства, сократится. Вместо строительства и обслуживания дорогостоящих социальных учреждений — адресная помощь, эффективная и выгодная.
На инициативу Давыдова отреагировали в Минтруде. Заместитель директора департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения Вячеслав Заблоцкий перечислил действующие меры поддержки, уже упомянутые автором идеи при описании проблемы — 1,2 тыс. рублей и 10 тыс. рублей.
Комментируя официальный ответ, Давыдов обратил внимание, что ситуация требует улучшения. Особенно важна индексация уже установленных пособий, обесцениваемых инфляцией. Так, назначенные в 2007 году пособия для ухаживающего за инвалидом в размере 1,2 тыс. рублей остались неизменными, в то время как МРОТ успел увеличиться в шесть раз.
Другими обстоятельствами, нуждающимися в пересмотре, является требование об обязательном отсутствии трудовой деятельности для получения поддержки, а также невозможность сократить на работе рабочее время и посвятить его больному, считает Давыдов.
На инициативу также отреагировали в Совете Федерации и администрации президента России. Зампред комитета по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что компенсационные выплаты по уходу регулируются исключительно указами президента, менять которые законодательная власть не может.
Консультант департамента письменных обращений граждан и организаций администрации президента Альбина Сербина рассказала, что данные выплаты — мера поддержки граждан, ухаживающих за больными, но не имеющими возможности работать. Средства являются частичной компенсацией заработка, установлены в фиксированном размере, и их индексация не предусмотрена. При этом консультант отметила, что данные выплаты, устанавливаемые без критериев нуждаемости, без учета требований к объему и качеству ухода, перечню услуг, порядку их предоставления и контролю за таким уходом, являются, «по сути, дополнительной мерой поддержки нетрудоспособных граждан вне рамок системы социального обслуживания, не заменяя и не подменяя её».
Он обратился к государственным структурам с просьбой дать оценку именно его предложениям. По словам автора проекта, создание благоприятных условий для родных и близких в осуществлении ухода за инвалидами окажет благотворное влияние на всё общество и является выгодным в том числе для бюджета за счёт сокращения расходов на содержание инвалидов.
Официальные ответы на идеи Давыдова показали глубокую проблему, которая есть в системе социальной поддержки инвалидов, — отсутствие реальных механизмов помощи с участием близких родственников. Средства, закладываемые в бюджете на эти цели, тратятся на дорогую социальную инфраструктуру. При этом во всех смыслах правильнее решать проблему с позиций главенства института семьи, привлекая социальных работников только в безвыходных ситуациях.
Надеемся, что с предложениями ознакомятся не только отделы по работе с обращениями граждан, но также и государственные деятели, принимающие ключевые стратегические решения в сфере социальной политики, — премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтруда Антон Котяков. Возможно, назрела необходимость реформирования отрасли в интересах государства и всего общества и инициативу Давыдова законодательно поддержат.