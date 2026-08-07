СВО на Украине
Поиски семьи Усольцевых
Поставки оружия Украине
Дроны атакуют Россию
ХАМАС против Израиля
Новости
Статьи
Мнения
Видео
Лица России
Регнум помогает
Новости
Статьи
Мнения
Фото
Видео
СтУдия
Репортажи
Карикатуры
Пресс-релизы
Происшествия
Мир
Страна
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Авто
Армия
Здоровье
Образование и наука
Недвижимость
Туризм
Религия
Семья
Техника
Экология
Илья Максимов
Автор
Последние публикации
«Всплеск агрессии». Ненависть к украинцам доводит поляков до исступления
Лето 2026 года наглядно показало: волна бытовой агрессии против украинских беженцев в Польше достигла такого масштаба, что отдельные эпизоды уже давно не выглядят случайными. Поляки, судя по происходящему, буквально теряют рассудок от ненависти к украинским беженцам, и каждый новый случай по-своему...
7 августа 2026
«Сеанс семейной терапии». Мигранты вывели лидеров Европы на чистую воду
Массовый прорыв нелегальных мигрантов в испанский эксклав Сеута в конце июля 2026 года стал не просто очередным миграционным кризисом на южных рубежах Европы. Он обнажил фундаментальный раскол внутри Евросоюза, продемонстрировав, что десятилетиями выстраивавшаяся миграционная политика ЕС зашла в...
6 августа 2026
«Выдающиеся округлости». Уловки превращают спорт в состязание биоинженеров
Скандал, разразившийся на женской велогонке «Тур де Франс Фамм», вновь приоткрыл миру неприглядную изнанку большого спорта. Выяснилось, что некоторые гонщицы меняют размер груди ради улучшения аэродинамики. За фасадом труда, мастерства, упорства и благородства, которые мы привыкли ассоциировать с...
5 августа 2026
«И это еще даже не пик». Небывалая жара губит жителей и экономику Евросоюза
Уже больше месяца Европа борется с лесными пожарами на фоне экстремальной жары, и ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем. Показатели бьют все рекорды, пожарные гибнут, масштабы эвакуации растут, а засуха тем временем добивает реки, энергетику и сельское хозяйство. По данным Европейской...
4 августа 2026
Изверги Понг и Тхонг: палачи россиян убивали целые семьи ради мелкой наживы
В Таиланде произошло убийство россиян, вызвавшее шок не только в королевстве, но и далеко за его пределами. В конце июля в Паттайе бесследно исчезли брат и сестра — 22-летняя Диана Назимова и 17-летний Роман Назимов. Семья потеряла связь с детьми после того, как те выехали из дома на арендованном...
3 августа 2026
«Это вторжение»: 60-тысячная армия нелегалов штурмует берега Испании
Огромные толпы мигрантов из Африки устроили импровизированный «День Д», штурмуя пляжи испанского североафриканского анклава Сеута. В город, население которого едва превышает 80 тысяч человек, по данным мэра-президента города Хуана Хесуса Виваса, за два дня пробрались до 60 тысяч нелегалов. «Они не...
31 июля 2026
«Сетевой апостол». Крупная секта горе-певицы учит американцев сеять деньги
В конце июля внимание американских СМИ и христианских общин привлекла Кэтрин Крик — 35-летняя лидер так называемой церкви Five-Fold Church из Лос-Анджелеса, которая называет себя «апостолом». Поводом для очередной волны критики стало мероприятие в Хьюстоне (Техас), где Крик проводила...
29 июля 2026
«Это не просто кризис»: рекордная засуха опустошает поля и реки в Европе
Европа столкнулась с беспрецедентной засухой, охватившей практически весь регион. Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе: средняя температура достигла 20,74 градуса, что на 3,06 градуса выше климатической нормы 1991–2020 годов. По общемировым меркам прошедший...
28 июля 2026
«Обитатели мутных вод». Поддержка Украины стала ширмой для проходимцев в ЕС
Этим летом Латвию всколыхнула публикация Гинты Вилцане, активно поддерживающей Украину юриста и бывшего члена правления рижского отделения крайне правой партии «Национальное объединение», заявившей, что в самом центре Риги к ней приставали иностранцы, которых она описала как выходцев из Индии или...
27 июля 2026
Скандал с избиением туристки разделил грузин на «европейских» и настоящих
Скандал в отеле Agarani Estate в Грузии разгорелся с такой скоростью, что позавидовал бы любой профессиональный пиарщик. Компания подруг — россиянка, украинка, еще несколько девушек — приехала в Грузию отметить день рождения. Параллельно в том же отеле отмечали свадьбу. Гости с балкона помахали...
24 июля 2026
«Коалиция уставших». Новый пакет санкций против России обнажил раскол в ЕС
Евросоюз с трудом согласовал 21-й пакет санкций против России после нескольких безуспешных подходов. Попытки договориться о новых ограничениях в отношении России стали симптомом глубокого системного кризиса: европейское единство, которое Брюссель так долго стремился выставить напоказ, дает трещины...
24 июля 2026
Экспорт обрушился, суда не ходят: украинские порты стали слишком опасными
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий официально признал полную остановку судоходства в украинских черноморских портах. Еще накануне в них заходили четыре-пять судов — немного, но движение сохранялось. Однако из-за возросшей интенсивности российских ударов ситуация...
23 июля 2026
«Она позорит ЕС». Речи Каи Каллас вызывают изумление по всему миру
Американский журналист Такер Карлсон рассказал историю, которая мгновенно разлетелась по мировым СМИ. Он ужинал с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в компании иностранных дипломатов, и, по его словам, когда глава евродипломатии встала, чтобы...
22 июля 2026
«Они заплатят». Пентагон утаил данные о потерях в войне с Ираном
Новая фаза конфликта между США и Ираном, возобновившаяся после срыва хрупкого перемирия, длится уже две недели. Однако Пентагон, вопреки сложившейся ранее практике, перестал оперативно публиковать данные о потерях. Военное ведомство всё чаще ссылается на соображения «оперативной безопасности»...
21 июля 2026
«Климат ХХ века уже в прошлом». Без России Европа не справляется с пожарами
В Европе бушуют сильнейшие лесные пожары. Наиболее сложная ситуация складывается в Испании, где огонь уничтожил уже более 80 тысяч гектаров лесов и полей с начала года. Серьезные очаги зафиксированы также в Норвегии, Португалии, Греции и Франции. Основными причинами стали экстремальная жара и...
20 июля 2026
«Мы — не совсем люди». Макрон легализовал умерщвление французов
Национальное собрание Франции одобрило закон, легализующий эвтаназию и «ассистированный суицид». За документ проголосовал 291 депутат, 241 высказался против. Французская Республика стала крупнейшей по численности населения страной, узаконившей эту практику. Однако окончательное вступление закона в...
19 июля 2026
Истребитель бюджета. Пентагон скрыл от американцев черную дыру для денег
Впервые за 20 лет Пентагон полностью засекретил ежегодный доклад Счетной палаты (Government Accountability Office, GAO) по программе F-35, лишив общественность и большинство конгрессменов доступа к единственному независимому источнику информации о состоянии самой дорогой военной программы в истории...
17 июля 2026
«Лишние люди». Безработица привела европейцев к баллонам с веселящим газом
Пока европейские политики с упорством, достойным лучшего применения, избавлялись от российского газа, жертвуя экономикой, на улицы их городов пришел другой газ. И он, в отличие от трубопроводного, представляет реальную опасность и убивает людей. За последние несколько лет употребление в Европе...
16 июля 2026
Информация об агентстве
Редакция
RSS
Реклама
Вакансии
Контакты
Охрана труда
info@regnum.ru
+7 495 645-80-75
115093, г. Москва,
ул. Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 1
(ст. метро «Серпуховская»/«Павелецкая»)
Пользовательское соглашение
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии
При цитировании информации гиперссылка
на ИА REGNUM обязательна.
Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельства о регистрации СМИ:
Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
© 1999–2026 ИА REGNUM