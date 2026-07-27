Этим летом Латвию всколыхнула публикация Гинты Вилцане, активно поддерживающей Украину юриста и бывшего члена правления рижского отделения крайне правой партии «Национальное объединение», заявившей, что в самом центре Риги к ней приставали иностранцы, которых она описала как выходцев из Индии или Пакистана. Пост стремительно разошелся по соцсетям и вызвал волну возмущения.

ИА Регнум Гинта Вилцане

«Вчера, к сожалению, мне самой пришлось столкнуться с «любезностью» мигрантов в центре Риги. Когда один уже начал распускать руки, второй был готов вытащить свои гениталии. Я боролась, пока не подбежал какой-то мужчина на помощь. Я всегда была против мигрантов! Да, смело называйте меня расисткой!» — написала Вилцане.

На публикацию оперативно отреагировали вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс и глава МВД Янис Домбрава — оба от «Национального объединения». Домбрава пообещал включить нападавших в черный список и выдворить из страны.

Уже через несколько дней группа так называемых гражданских активистов объявила о начале патрулирования района у Латвийского университета, где, по словам Вилцане, произошло нападение.

Однако теперь выяснилось: описанная история не соответствовала действительности. Государственная полиция сообщила о прекращении уголовного процесса по факту предполагаемого преступления.

Начальник госполиции Армандс Рукс заявил: «Здесь речь даже не о том, что это не подтвердилось. Мы доказали, что этого не было, уже с первого дня».

Проверка, проведенная в кратчайшие сроки и включавшая просмотр записей камер видеонаблюдения, показала: инцидента, о котором рассказывала Вилцане, не было вообще. Сама Вилцане при этом изначально не обращалась в полицию — сотрудники прибыли к ней лишь после того, как публикация вызвала широкий общественный резонанс.

Полиция теперь выясняет, зачем женщина сообщила ложные сведения, а Вилцане заявила о намерении обжаловать решение.

Вероятно, жертва выдуманного нападения должна была принести своим постом определенные политические дивиденды «Национальному объединению», которое уделяет большое внимание проблеме миграции.

Новость о нападении на гражданку Латвии в самом центре Риги в преддверии выборов в парламент, которые пройдут в октябре, должна была стать подтверждением актуальности партийной повестки, а заодно и демонстрацией того, как оперативно стоящие у власти члены партии реагируют на возникающие проблемы. Но что-то в этом безупречном плане пошло не так.

С 2022 года Вилцане публично заявляла о своей солидарности с киевским режимом и неоднократно ездила на Украину с грузами как для мирных жителей, так и для военных. А ведь в современной Европе, особенно в Прибалтике, такая деятельность автоматически наделяет человека ореолом безупречного морального авторитета: тому, кто помогает Украине, принято верить.

Именно этим доверием Вилцане и воспользовалась, оговорив разом всех мигрантов в Латвии. И этот инцидент — вовсе не досадное недоразумение, а очередное доказательство того, что в мутных водах европейской политики тема Украины стала удобной ширмой для разного рода проходимцев, преследующих собственные экономические или политические интересы.

В июне 2024 года на Староместской площади в Праге сообщалось о похожем происшествии: волонтеры, собиравшие пожертвования для Украины, якобы подверглись нападению со стороны русскоязычных иностранцев. В СМИ тогда начали говорить о жестоком нападении пророссийских радикалов.

Однако чешская полиция, подтвердив факт конфликта между «двумя группами иностранцев», вскоре отпустила всех пятерых задержанных без предъявления обвинений. Видеозаписи не подтвердили версию волонтеров — оказалось, что все ограничилось обоюдной словесной перепалкой, а ложными обвинениями активисты пытались привлечь внимание к своей деятельности, заработать политические очки и очернить сторонников России.

Еще один довольно резонансный случай использования антироссийской риторики в корыстных целях произошел в британском парламенте. В марте 2023 года депутат-лейборист Лиам Бирн, последовательно выступающий за ужесточение санкций против России и поддержку Украины, в ходе выступления в палате общин публично обвинил известного бизнесмена Фрейзера Перринга в связях с РФ.

Бирн заявил, что Перринг якобы нередко посещает Москву, и призвал провести расследование в отношении него. Эти заявления подхватили британские СМИ, Перринг был вынужден опровергать их.

Однако расследование показало: обвинения Бирна были частью целенаправленной кампании по дискредитации, заказанной американской медицинской корпорацией Steward Health Care. Компания наняла частное разведывательное агентство, чтобы нанести удар по Перрингу, который незадолго до этого опубликовал разоблачительные отчеты о финансовых махинациях Steward и ее крупнейшего акционера.

Агентство подготовило текст выступления в парламенте для Бирна и передало его через бывшего офицера MI6, который получил за это 29 тысяч фунтов стерлингов.

Несмотря на явные признаки заказной кампании, Бирн не понес никакой ответственности. Его высказывания в парламенте защищены так называемой парламентской привилегией — иммунитетом, который ограждает депутатов от судебных исков за клевету и позволяет им высказываться в парламенте без последствий.

Сам Бирн не отозвал своих заявлений и не извинился, хотя впоследствии ни разу не повторял их публично.

Оговорами и лицемерием дело не ограничивается, не раз доходило и до воровства. Самым громким стало дело эстонской НКО Slava Ukraini и ее соосновательницы Йоханны-Марии Лехтме. Организация, созданная в 2022 году, собрала более 6 миллионов евро пожертвований.

Лехтме стала настолько известной, что в 2023 году была избрана в парламент Эстонии от партии Eesti 200, а до этого получила награду «Европеец года» от президента страны. А в мае 2023 года было возбуждено уголовное дело: прокуратура предъявила Лехтме обвинение в присвоении средств в крупном размере.

Согласно версии обвинения, она злоупотребила своим руководящим положением и инициировала сотрудничество с украинской компанией IC Construction, которое нанесло ущерб организации в размере более 450 тысяч евро. Украинская компания фактически не оказывала никаких услуг.

Уголовное дело против Лехтме продолжает рассматриваться, и суд отклонил ее ходатайство о его закрытии.

В Чехии схожий сценарий разыгрался вокруг фонда Help Ukraine и его основателя Владимира Гергеля. Городской суд в Праге приговорил его к 5,5 года лишения свободы за растрату государственных субсидий, предназначавшихся на программы интеграции украинских беженцев.

Речь шла о двух выплатах министерства образования Чехии на общую сумму 20 миллионов крон (более €800 тыс.). Средства предназначались для обеспечения работы общественного центра, открытого Гергелем в Праге в 2022-м. Центр должен был помогать украинским детям и их родителям адаптироваться в Чехии — в частности, предоставлять бесплатные адаптационные группы и обучение чешскому языку.

Суд установил, что информация, предоставленная в заявках, была ложной, чешский язык в центре фактически не преподавался. Кроме того, несмотря на то, что одним из условий выделения грантов было бесплатное посещение детьми адаптационных групп, фонд собирал с родителей по 2500 крон (около 100 евро) за питание детей, что являлось прямым нарушением условий получения дотации.

Часть средств была использована не по назначению — в частности, потрачена на покупку недвижимости.

Согласно материалам расследования, на следующий день после получения первого гранта в размере 15 миллионов крон Гергель перевел на счет своей матери 2 миллиона крон (около 88,7 тыс. долларов). Затем он снял наличными еще 6 миллионов крон со счета фонда и в общей сложности 8 миллионов крон (около 357 тыс. долларов) потратил на покупку квартиры в пражском районе Браник.

Примерно то же самое произошло и в Эстонии. Харьюский уездный суд признал Генри Лаупмаа виновным в присвоении средств, собранных на покупку дронов для Вооруженных сил Украины.

С сентября 2022 года Лаупмаа собирал пожертвования через онлайн-платформу, более 3700 человек перечислили в сумме около 213 тысяч евро. Среди организаторов кампании по сбору средств были депутаты эстонского парламента, что придавало инициативе дополнительный политический вес.

Согласно обвинению, Лаупмаа использовал собранные средства для личных нужд и своего бизнеса. Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 2470 евро и обязал вернуть еще около 30 тысяч евро.

Эти скандалы объединяет одно: в каждом случае Украина и антироссийская риторика служили индульгенцией. Поддержка Украины стала не просто политической позицией, а удобным прикрытием для лицемеров, клеветников, ксенофобов и банальных воров.

С учетом огромных средств, направленных на Украину и на поддержку беженцев без должного контроля, остается только догадываться, какие еще скандалы вскроются в процессе внутриевропейской политической борьбы в грядущие годы. Политика безоговорочной поддержки создала благодатную почву для злоупотреблений: слишком многие увидели в ней возможность для личного обогащения и сведения счетов.