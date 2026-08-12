Западная Европа пережила самые жаркие июнь и июль за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура за эти два месяца составила 21,62 градуса Цельсия — это на 2,79 градуса выше среднего показателя за период 1991–2020 годов.

ИА Регнум

Европа, как отмечают климатологи, стала самым быстро нагревающимся населенным регионом на планете. И лето 2026 года стало суровой демонстрацией этого тренда: волны экстремальной жары одна за другой поражают страны ЕС, оставляя за собой высушенную землю, сгоревшие леса и мелеющие реки.

Жара не отступает. На этой неделе Европа переживает уже пятую волну экстремально высоких температур. В Испании столбики термометров поднимутся до 42 градусов, во Франции — до 39 градусов, а в Италии местами ожидается до 40 градусов. Затем жара сместится на восток — в Венгрию, Сербию и Румынию, где температура также приблизится к 40-градусной отметке.

Лесные пожары, порожденные этой аномальной жарой и засухой, нанесли колоссальный ущерб. Согласно последним опубликованным данным, в странах Евросоюза выгорело свыше 500 тысяч гектаров — более чем вдвое выше среднего показателя за последние два десятилетия.

Экономический ущерб от этого лета измеряют миллиардами евро. По оценкам компании AccuWeather, занимающейся прогнозированием погоды, общие потери от пожаров в Европе уже сейчас составляют от 15 до 19 миллиардов евро, при этом леса продолжают гореть.

Помощи Европе ждать неоткуда — США и Канада сами страдают от лесных пожаров, на борьбу с которыми брошены силы, которые могли бы помочь ЕС. Связи с Россией европейцы порвали сами, поэтому на нашу пожарную авиацию, которая традиционно помогала им в таких ситуациях, рассчитывать тоже не приходится. А больше обратиться просто не к кому.

«Если огонь доберется до городов. Ущерб будет намного, намного выше», — считает Сара Майер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Global Look Press Лесной пожар в Греции

Аналитики страховой группы Allianz прогнозируют, что в период с 2026 по 2030 год совокупные потери ВВП стран ЕС из-за изменений климата могут достичь 7%, то есть превысить 600 млрд долларов. С учетом того, что среднегодовой темп прироста ВВП Евросоюза в последнее время составляет примерно 1,6%, можно утверждать, что климатические изменения сведут на нет европейский экономический рост.

Исследование Мангеймского университета и Европейского центробанка показало, что только в 2025 году волны жары, засухи и наводнения снизили экономическую производительность Европы на 0,3%. По предварительным оценкам, в 2026 году экстремальная жара может сократить ВВП Евросоюза примерно на 1%, то есть более чем на 100 миллиардов евро.

Сельское хозяйство оказалось на передовой климатического удара. По данным европейских экспертов, не затронутых засухой посевов в Европе практически не осталось.

«Мы переживаем одну из худших засух за 100 лет», — отметил климатолог Винсент Хамфри из Федерального управления метеорологии и климатологии Швейцарии.

Французская ассоциация овощеводов Legumes de France сообщила о потере тысяч тонн продукции на десятки миллионов евро — производство салата, моркови, лука-порея и чеснока в отдельных регионах может сократиться вдвое. Урожай кукурузы во Франции упадет на 30% — это самый низкий показатель как минимум за четверть века.

В Шампани виноделы ожидают самый ранний сбор урожая в истории — примерно на месяц раньше обычного срока, а урожайность винограда, по прогнозам, сократится на 10 процентов.

В Испании министерство сельского хозяйства прогнозирует падение урожая зерновых с 24 миллионов тонн до 18,5 миллиона, причем этот прогноз был сделан еще до того, как лесные пожары нанесли дополнительный ущерб.

Производители оливкового масла предупреждают о новом витке роста цен: рощи горели в Греции, Италии и Португалии, а экстремальная жара привела к распространению вредителей и болезней. Уже сейчас цена на литр продукта в британских магазинах превышает семь фунтов и продолжает расти, а в первой половине года она составляла 5-6 евро.

«Следующий продовольственный кризис — вопрос не «если», а «когда», — сказано в письме руководителей крупнейших британских супермаркетов, адресованном новому премьер-министру Энди Бёрнему.

Между тем в результате пожаров в Европе оказались закрыты тысячи предприятий. Сотни тысяч работников отправлены в вынужденные отпуска, в связи с чем уровень их дохода упал.

Кроме того, продовольственный кризис в Европе происходит на фоне глобальных проблем с поставками. Сокращение европейского урожая в условиях нарушения цепей поставок из-за фактической блокады украинских портов и проблем с транзитом через Ормузский пролив создает риск того, что более бедные страны, особенно в Африке, могут остаться без зерна — Европа, готовая платить больше для обеспечения собственных нужд, может вытеснить их с мировых продовольственных рынков.

Европейский водный кризис достиг беспрецедентных масштабов. Уровень воды в Рейне, одной из главных транспортных артерий континента, на измерительном посту Кауб во вторник упал до 15 сантиметров — это ниже рекордного минимума. Федеральное объединение немецкого речного судоходства предупреждает, что в скором времени река может фактически разделиться на две части, нарушив внутренние речные перевозки.

Global Look Press Обмелевшая река Рейн

Обмеление Дуная не менее заметно. В Будапеште уровень воды в реке упал до 30 сантиметров, а расход воды составил всего 800 кубических метров в секунду.

В Румынии расход воды на входе в страну упал до 1370 кубических метров в секунду — это абсолютный минимум, тогда как средний показатель для августа составляет 3900 кубических метров.

«Ситуация на реках Европы катастрофическая. В Южной Германии и Австрии она беспрецедентна. Есть реки, которые никогда раньше не пересыхали, а теперь исчезают», — заявил Тибо Датри, директор по исследованиям в области пресноводной экологии во французском Национальном исследовательском институте агрономии, продовольствия и окружающей среды.

Историческая засуха обнажила то, что скрывалось под водой веками: на Эльбе показались «камни голода» с вырезанными датами засух, самая старая из которых датируется 1707 годом. В исторических документах упоминается, что на одном из них нанесена надпись: «Если увидишь меня, заплачешь». Однако этот камень пока так и не показался из-под воды.

В Болгарии в обмелевшей части русла Дуная были найдены останки шерстистого мамонта, последние особи которого вымерли около 4 тысяч лет назад. На данный момент исследователям удалось идентифицировать и извлечь челюстную кость, клыки, лопатку, ребра и другие фрагменты костей, но большая часть скелета, вероятно, всё еще находится под землей.

Критическое обмеление рек нанесло прямой удар по европейской энергетике. За последние два месяца как минимум 15 ядерных реакторов по всему континенту были временно остановлены или работают на пониженной мощности.

Global Look Press «Камень голода» на реке Эльба. Саксония. Германия

В Румынии атомная электростанция «Чернаводэ», обеспечивающая около 20% потребляемой в стране электроэнергии, находится на грани полной остановки. Первый энергоблок был остановлен 28 июля, второй может быть отключен утром 13 августа.

Заместитель директора Национальной администрации Apele Române («Воды Румынии») Сорин Рындашу заявил: «Остановка неизбежна, я никогда не сталкивался с такими показателями».

Власти страны пошли на беспрецедентные меры: ранее военные водолазы взорвали 180 килограммов взрывчатки для удаления скальных препятствий на дне Дуная, провели дноуглубительные работы и затопили четыре баржи с камнями, чтобы перенаправить поток воды к водозабору АЭС. Эти меры дали лишь краткосрочный эффект — уровень воды поднялся всего на несколько сантиметров, и этого хватило всего на неделю с небольшим.

В Венгрии АЭС «Пакш», вырабатывающая почти половину электроэнергии страны, оказалась на грани полной остановки впервые за 44 года из-за рекордного падения уровня Дуная.

Французские атомные станции также столкнулись с проблемами. Три реактора на АЭС «Гравлин», крупнейшей атомной станции Западной Европы, были автоматически отключены 10 августа из-за связанного с потеплением морской воды нашествия медуз, которые забили фильтры системы охлаждения. По данным оператора EDF, общая масса скопления медуз достигла нескольких десятков тонн, несмотря на то, что компания установила камеры наблюдения и наняла рыболовные суда для патрулирования акватории и вылова морских нарушителей.

Два реактора на АЭС «Шо» были остановлены 1 августа из-за критического падения уровня воды в реке Мез, вода из которой используется для охлаждения.

EPA/ТАСС Во Франции из-за аномальной жары остановили работу атомных реакторов

Водный кризис затронул и повседневную жизнь миллионов европейцев. Во Франции почти две трети территории страны (в 67 департаментах из 101) ввели самый строгий, «кризисный» режим экономии. В этих регионах обычным гражданам и бизнесу запретили тратить воду на лишние нужды. Ее дают строго дозированно и только на жизненно важное: в больницы, для тушения пожаров, в водопровод для питья и для работы канализации.

Уровень грунтовых вод на большей части страны опустился ниже нормы. В результате около 30 тысяч французов остались без водопроводной воды — им привозят воду в цистернах.

Июль во Франции стал не только самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, но и одним из самых сухих — дефицит осадков составил почти 70%. В Англии более половины территории официально признаны зоной засухи, а 27 миллионов человек живут в условиях ограничений на использование воды.

На фоне этого климатического коллапса французские власти активизировали уголовное преследование предполагаемых поджигателей. По данным МВД Франции, арестованы 420 человек, включая 166 несовершеннолетних.

Однако адвокаты и эксперты выражают сомнение в эффективности репрессивного подхода. По статистике, девять из десяти пожаров во Франции начинаются по вине человека — но в подавляющем большинстве случаев речь идет о неосторожности.

«Я была поражена количеством арестов, это кажется чрезмерным», — заявила адвокат Мюриель Жеста, представляющая нескольких обвиняемых.

EPA/ТАСС Лесной пожар на юге Франции

Репрессии не решают главной проблемы: экстремальная жара и засуха, вызванные изменением климата, создают идеальные условия для возгорания. Европейцы просто не привыкли находиться в условиях, когда малейшая случайная искра может стать причиной серьезного бедствия.

Европейские институты признают, что существующие механизмы реагирования на кризисы не рассчитаны на климатические аномалии такого масштаба. В Еврокомиссии заявили, что даже удвоение резервного фонда до 900 миллионов евро не позволит компенсировать масштабные убытки.

«Если мы возьмем на себя всё, о чем просят страны, этих денег будет смехотворно мало», — заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Хорватия и Румыния требуют реформировать систему экстренной помощи, чтобы выплаты приходили быстрее и при меньшей потере урожая (20% вместо 30%).

«Помощь приходит слишком поздно», — констатировали они в совместном заявлении.

Доктор Саманта Берджесс, заместитель директора европейской программы наблюдений за Землёй Copernicus, предупредила: «Научные данные свидетельствуют о том, что риск лесных пожаров, вероятно, будет продолжать расти». Европа будет сталкиваться с пожарами в местах, где исторически их риск был ниже, а опасный сезон становится длиннее — начинается раньше и заканчивается позже.

Лето 2026 года стало для Европы суровым предупреждением: изменение климата меняет экономику, энергетику, сельское хозяйство и повседневную жизнь сотен миллионов людей прямо на глазах.

«Эта экстремальная жара и все ее последствия, включая лесные пожары и засуху, затрагивающую реки, говорят нам о том, что наша климатическая система находится в кризисе. Это не пройдет само собой», — уверен Гарет Ремонд-Кинг, руководитель международной программы Energy and Climate Intelligence Unit. По его словам, в будущем ситуация будет только ухудшаться.

Любопытно, что именно погода подталкивает Европу, пережившую века потрясений, в числе которых разрушительные войны и смертоносные пандемии, к пониманию того, что ей пора переосмыслить модель своего существования. Просто тушить пожары уже недостаточно, пора учиться жить в новых реалиях.