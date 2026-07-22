Американский журналист Такер Карлсон рассказал историю, которая мгновенно разлетелась по мировым СМИ.

ИА Регнум

Он ужинал с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в компании иностранных дипломатов, и, по его словам, когда глава евродипломатии встала, чтобы выступить, он почувствовал всеобщее презрение и недоумение из-за того, что «настолько тупой человек может занимать руководящую должность в Европе».

Карлсон добавил, что участники ужина были шокированы тем, насколько Каллас «невежественна» и «по-детски» себя ведет. Ее аргументы он назвал «гротескным моральным обобщением» уровня «Гитлер против Черчилля».

«Как такая структура, как ЕС, расположенная на континенте, где, по моему мнению, живут самые умные люди в мире, могла выдвинуть кого-то вроде Каллас на руководящую должность?» — удивился Карлсон.

И дело тут не в том, что Такер Карлсон — критик Брюсселя, хотя этого у него не отнять. Скорее — в том, что, как и любой американец, в течение долгого времени он был погружен в политику США и на том, что творится в Евросоюзе, не концентрировался.

А теперь он сместил фокус внимания, и иногда изумлению его нет предела, ведь другого такого политического серпентария с поистине уникальными обитателями в мире не найти.

Между тем Карлсон далеко не первый и не единственный, кто публично заявил о некомпетентности и глупости Каи Каллас за последнее время. Только за три месяца с мая по июль она в разных ситуациях наговорила такого, что возникает закономерный вопрос: как можно было поставить ее на столь высокий пост, если она едва ли не каждую неделю дискредитирует само понятие дипломатии?

К примеру, в мае на конференции в Эстонии Каллас сравнила экономическую конкуренцию с Китаем с лечением онкологического заболевания. Она заявила: «Если у вас очень-очень тяжелая болезнь, например рак, то у вас есть два варианта: либо вы увеличиваете дозу морфина, либо начинаете химиотерапию».

Под «морфином» она подразумевала субсидии для европейских компаний, под «химиотерапией» — более жесткие меры. В соцсетях эти слова, разумеется, вырвали из контекста, обвинив ее в том, что она ассоциирует Китай с онкологическим заболеванием. Однако дипломат такого уровня обязан просчитывать свои метафоры на несколько ходов вперед, а не оправдываться потом, что его неправильно поняли.

В том же месяце Каллас выдвинула предварительное условие для переговоров с Россией: раз Москва в качестве одного из условий мира требует сокращения численности ВСУ, то и ей самой придется пойти на тот же шаг и сократить армию.

Немецкая газета Junge Welt охарактеризовала это требование как «полностью оторванное от политической реальности» и отметила, что объяснений этому может быть два: либо Каллас действительно «настолько глупа», либо ЕС просто не хочет прекращения конфликта (хотя второй вариант первого отнюдь не исключает).

Не согласиться с немецкими коллегами сложно, ведь дипломат, который предлагает условия, заведомо невыполнимые для одной из сторон, — это не переговорщик, а провокатор.

В конце мая Каллас заявила, что Евросоюз «никогда не будет действовать как беспристрастный посредник» в конфликте на Украине, так как «находится на стороне Киева». Сильно для главы дипломатии, которая по определению должна искать пути к диалогу, а не отрезать их.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал это ее высказывание «поразительным», отметив, что при такой логике посредничество в любом конфликте было бы невозможным.

В июне глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил о разрыве всех контактов с Каллас. Причиной стали ее слова, произнесенные во время визита в Мексику, в которых она, по утверждению СМИ, сравнила ситуацию в современном Израиле с «расистским режимом апартеида» в ЮАР. Саар обвинил Каллас в «навязчивой и вопиющей несправедливости» в отношении Израиля.

Даже если допустить, что ее слова были неверно переданы или истолкованы, что в данном случае представить себе очень сложно, дипломат высшего ранга должен выражаться так, чтобы исключать двусмысленность и оскорбительные уколы в отношении другой стороны.

В июле Каллас, обсуждая очередные антироссийские санкции, публично призналась, что не очень-то разбирается в геополитике и не знала о стратегическом значении российской рыбы, от которой критически зависимы несколько стран Европы. Она заявила: «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы».

Кипрский журналист Алекс Христофору назвал это «безумием» и заявил, что она «позорит Евросоюз» своей «полной некомпетентностью» и «потрясающим невежеством».

Критика в адрес Каллас звучит не только от журналистов и дипломатов. Бывший президент Республики Сербской Милорад Додик еще в мае назвал Каллас «глупой». «Своим невежеством она сделала ЕС отвратительным для каждого порядочного человека», — заявил он.

В подкасте Такера Карлсона его собеседник, высокопоставленный офицер британского флота в отставке Стив Джерми, подвел итог: «Это худший набор лидеров, который у нас был за всю мою жизнь… Это невероятная слабость Запада и объясняет многое из того, что идет не так». Он добавил, что проблема не только в Каллас, но и в Урсуле фон дер Ляйен, которая, по его словам, была «худшим министром обороны, который когда-либо был у Германии».

Почти каждого политика и чиновника как только не называют — это часть публичной жизни, и здесь не последнюю роль играет фактор личного отношения. Но в случае с Каллас масштаб реакции на ее часто неуместные и глупые высказывания показателен.

Тут дело не в субъективном отношении, а в объективной реальности: она не дипломат и в целом слабо образована для работы в высших эшелонах власти. Понятно это даже простым людям, не имеющим к политике прямого отношения.

В соцсетях комментарии к постам об ее очередных перлах пестрят колкостями вроде «Если бы инопланетяне встретили Каллас, они бы подумали, что люди безнадежно тупы!» или «Если бы мне предложили выйти на оживленную улицу в центре какого-нибудь европейского города и выбрать там случайного человека, который оказался бы еще глупее Каи Каллас, я, честно говоря, не верю, что смог бы справиться».

Однако брюссельские бюрократы, продвигающие Каллас, похоже, окончательно потеряли связь с реальностью. Как сказал Додик, «с Каей Каллас ЕС может только сужаться, а не расширяться».