Евросоюз с трудом согласовал 21-й пакет санкций против России после нескольких безуспешных подходов. Попытки договориться о новых ограничениях в отношении России стали симптомом глубокого системного кризиса: европейское единство, которое Брюссель так долго стремился выставить напоказ, дает трещины — и уже не только на периферии, но и в самом центре.

Иван Шилов ИА Регнум

Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал достигнутые договоренности «убедительным доказательством того, что Европа стоит плечом к плечу с Украиной». Однако за этой парадной риторикой скрывается совсем иная картина.

После 20 предыдущих раундов ограничительных мер ЕС столкнулся с санкционной усталостью: национальные интересы постепенно берут верх над общеевропейской солидарностью.

После ухода с поста премьера Венгрии Виктора Орбана, которого долгие годы считали главным тормозом санкционной политики ЕС, многие в Брюсселе ожидали, что процесс согласования новых ограничений пойдет быстрее. Но эти ожидания не оправдались.

Выяснилось, что всё это время Орбан был не причиной европейских разногласий, а удобным прикрытием для тех, кто не хотел сам нести ответственность за торпедирование очередных санкций.

В первоначальных планах по новому пакету значились запрет на импорт российской рыбы, ограничения на выдачу шенгенских виз бывшим российским военным, санкции против патриарха Кирилла, а также запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Однако по мере обсуждения набор ограничений начал таять прямо на глазах.

Главным камнем преткновения стала позиция Греции. Афины отказались поддерживать пакет из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Причиной сопротивления стала компания Dynagas, принадлежащая греческому миллиардеру Георгиосу Прокопиу, которая специализируется на перевозках СПГ из России.

Греческие дипломаты утверждали, что запрет лишь передаст рынок иностранным конкурентам и нанесет ущерб европейской морской отрасли. В результате им удалось добиться отмены этого ограничения.

Но Греция — лишь вершина айсберга. Другие страны также смогли продавить свои интересы. Германия и Португалия добились исключения запрета на импорт российской рыбы — трески, пикши и минтая, — ссылаясь на необходимость поддерживать местную рыбоперерабатывающую промышленность, критически зависимую от поставок из России.

Франция и Италия, являющиеся получателями туристических доходов от российских граждан, настояли на смягчении визовых ограничений для бывших военных. Австрия добилась послаблений для Raiffeisen Bank. Болгария наложила вето на включение в черные списки патриарха Кирилла.

За большинством требований об исключении из правил стоят реальные деньги и рабочие места. Греческие судовладельцы, к примеру, заработали почти 4 млрд долларов на транспортировке российской нефти за последние три года. Европейский импорт российского СПГ в первой половине 2026 года вырос на 18% по сравнению с прошлым годом — страны ЕС, включая Францию, Бельгию и Испанию, наращивают закупки.

«Это серьезный кризис для всей системы санкций. Если все будут требовать исключений и лазеек, то в итоге каждый пакет санкций превратится в пустую оболочку», — предупредил один из европейских дипломатов в беседе с Financial Times.

Разногласия не ограничиваются санкционной политикой. Широко разрекламированная «коалиция желающих» — группа стран, координирующих военную и финансовую поддержку Украины, — также столкнулась с внутренним разладом.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что участие его страны в «коалиции желающих» не принесло результатов. Бабиш отказался присоединиться к новой коалиции по обороне от баллистических ракет, запущенной десятью европейскими странами при участии Украины, назвав ее очередной «декларацией, из которой ничего не выйдет».

Еще более демонстративным стал выход из «коалиции желающих» Болгарии. Премьер-министр Румен Радев, давний критик военной помощи Киеву, ранее сказал: «Я лично получил предложение от президента Эммануэля Макрона для Болгарии участвовать в «коалиции желающих», но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине». С момента прихода к власти в мае он прекратил государственные поставки оружия Украине, хотя коммерческие продажи продолжаются.

За всеми этими разногласиями скрывается более глубокая проблема: санкционная стратегия ЕС зашла в тупик. Цель вынудить Россию сесть за стол переговоров на условиях Украины и Европы остается столь же недостижимой, что и раньше.

Никто в Брюсселе не может сказать, сколько еще пакетов планируется принять в перспективе.

«Теперь, когда 20 пакетов уже согласованы, легких решений больше нет. Придется чаще сталкиваться с интересами отдельных государств-членов, поэтому необходимо искать баланс», — заявил в беседе с Politico европейский депутат, пожелавший остаться неизвестным.

Даже те страны, которые традиционно выступают за самые жесткие санкции, признают проблему. Старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис в эфире местного радио посетовал: «Каким-то образом энтузиазм по поводу санкций против России постепенно снижается».

Главный вопрос сейчас не в принятом в мучениях 21-м пакете, а в том, что будет дальше. Если каждое новое согласование будет превращаться в многонедельный торг, санкции окончательно потеряют смысл и будут наносить еще больше вреда ЕС.

Избранная Европой стратегия требует прочного единства, которое всё труднее поддерживать, когда издержки разрыва с Россией становятся очевидными, в то время как перспективы Украины тают на глазах на фоне интенсификации российских ударов по черноморским портам и украинскому ВПК.

Из-за этого в ЕС усиливаются общие центробежные тенденции. «Принудительное единство не работает на мировой арене. Национальное вето — это тот клей, который скрепляет нас, а не ножницы, которые нас разделяют», — заявил недавно депутат Европарламента от Нидерландов Сандер Смит.

«Коалиция желающих» на глазах превращается в «коалицию уставших», и каждый новый пакет санкций будет лишь усиливать эту усталость.