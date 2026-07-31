Огромные толпы мигрантов из Африки устроили импровизированный «День Д», штурмуя пляжи испанского североафриканского анклава Сеута. В город, население которого едва превышает 80 тысяч человек, по данным мэра-президента города Хуана Хесуса Виваса, за два дня пробрались до 60 тысяч нелегалов.

ИА Регнум

«Они не бегут от какой-либо войны или от бедности. Это вторжение», — заявил лидер испанской ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль.

Местные службы оказались перегружены, центры приема мигрантов — переполнены.

Вивас объявил об «абсолютной гуманитарной и социальной чрезвычайной катастрофе» и обратился к центральному правительству с требованием объявить ЧС на уровне всей страны. «Это как если бы в Испанию нелегально въехал миллион человек», — заявил он накануне, пытаясь описать сложившуюся ситуацию.

Тогда мэр еще не представлял, каких масштабов вторжение достигнет к вечеру. Если развить проведенную им параллель, теперь это уже сопоставимо с мгновенным увеличением 48-миллионного населения всей Испании вдвое, а то и больше.

В анклав уже направили дополнительные силы полиции и военных для усиления Гражданской гвардии и восстановления пограничного контроля. Однако центральное правительство отказалось объявлять чрезвычайное положение, заявив, что испанское законодательство не позволяет делать этого в связи с увеличением миграционных потоков.

Миграционный кризис уже отразился на жизни города. «Это как апокалипсис. Толпы людей повсюду», — заявил Хосе Карлос Лара, владелец типографского бизнеса из Сеуты. По его словам, нелегалы спят на улицах и моются в городских фонтанах.

Многие магазины и заведения не решились открываться в таких условиях, опасаясь краж и мародерства. «Мы открылись в 9:00 и были вынуждены закрыться в 10:30 из соображений безопасности», — заявил работник небольшого супермаркета Себастьян Антон. По его словам, их магазин был единственным работающим в округе и в него потянулись мигранты, которые голодны и клянчат еду.

Лучше всего обстановку в Сеуте описал владелец одного из ресторанов, пожелавший остаться неизвестным: «Магазины закрыты. Лавки закрыты, потому что если откроешь бизнес — ограбят. Мы напуганы. Улицы переполнены. Никаких мер не принимается. Ситуация — просто спасайся кто может. Нам никто не помогает».

Непосредственным толчком к массовому наплыву мигрантов в Сеуту стало знаковое решение Верховного суда Испании, вынесенное в начале июля 2026 года. Суд постановил, что «упрощенное возвращение» мигрантов, перехваченных в море вблизи Сеуты и Мелильи, то есть их немедленная депортация без административной обработки, противоречит законодательству.

Суд проявил крайне формальный и буквальный подход к закону. В нем сказано, что немедленно высылать можно только тех, кого поймали при попытке преодолеть физические элементы сдерживания на границе. А значит, тех, кто прибывает по морю, нельзя депортировать — там же нет ни забора, ни шлагбаума.

Судьи прямо заявили, что их руки связаны текущей формулировкой, и отметили: если испанское правительство хочет немедленно выдворять прибывающих по морю, ему сначала придется установить искусственные заграждения в воде.

Решение было принято по конкретному делу гражданина Алжира, который в ноябре 2024 года приплыл в Сеуту и был немедленно возвращен в Марокко без какой-либо административной обработки.

Суд подчеркнул, что выдворение человека без регистрации его личности нарушает конституционные и международные обязательства Испании: любой, кто въезжает на территорию за пределами физического ограждения, имеет законное право на стандартную процедуру депортации, которая в числе прочего подразумевает предоставление адвоката, переводчика и право на подачу заявления о получении убежища.

Таким образом, неудача одного нелегального мигранта открыла настоящее окно в Европу для тысяч других.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что преступные группировки, специализирующиеся на переправке нелегальных мигрантов, немедленно воспользовались июльским постановлением Верховного суда. И действительно, как только стало ясно, что мигрантов, доплывших до испанского берега, больше нельзя высылать на месте, трафик резко активизировался. То, что раньше было медленным ручейком, превратилось в непрерывный и мощный поток.

Тут нельзя не напомнить, что левое правительство само себе подложило свинью своими заигрываниями с мигрантами, незадолго до этого легализовав около полумиллиона нелегалов. Поэтому можно сказать, что суд, несмотря на явный формализм, просто действовал в фарватере уже принятого решения: мол, хотите побольше мигрантов — так вот они, получите и распишитесь.

На фоне этого кризиса уже начали нервничать и другие страны Европы, к примеру Италия, которая в силу географического положения тоже испытывает ощутимые проблемы с нелегальной миграцией из Африки. Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией, чтобы «защитить границы и гарантировать безопасность граждан».

«Изображения из Сеуты поражают и демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой угрозу безопасности границ Европы», — написала Мелони в соцсети.

Схожее решение приняли и во Франции. «В ответ на ситуацию, наблюдаемую в районе Сеуты, я еще вчера вечером дал указание немедленно усилить контроль на испанской границе. Кроме того, я задействую силы быстрого реагирования на границе для проведения углубленных проверок», — сообщил сегодня министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Европейская народная партия, в свою очередь, призвала Еврокомиссию привлечь премьер-министра Испании Педро Санчеса к ответственности за «неспособность защитить внешнюю границу Испании».

Сам Санчес тем временем срочно вылетел в Сеуту, однако готовых решений, судя по продолжающемуся молчанию, у него нет.

Наблюдая за сегодняшними событиями, нельзя не вспомнить и про геополитическую подоплеку. Сеута — один из двух испанских анклавов на северном побережье Африки, ее Испания контролирует с XVI века.

Марокко официально не признает испанский суверенитет над Сеутой и Мелильей, называя их оккупированными территориями. В мае 2021 года Марокко уже использовало поток мигрантов как рычаг давления на Мадрид: тогда за два дня в Сеуту прорвались около 8 тысяч человек.

Это было воспринято как ответная реакция на решение Испании принять на лечение лидера фронта «Полисарио», борющегося за независимость Западной Сахары, чему марокканское правительство, мягко говоря, не очень радо. И тогда Марокко действительно удалось добиться своего, после чего кризис завершился.

На опубликованных в последние дни видео запечатлены группы мигрантов, прибывающих в район испанского анклава. В некоторых роликах мигрантов выгружают неподалеку от побережья из грузовиков в присутствии сотрудников службы безопасности в форме марокканских органов, из чего некоторые наблюдатели поспешили сделать вывод, что Марокко вновь целенаправленно атакует Испанию волнами мигрантов.

Однако официальные лица и правозащитники связывают подобные эпизоды с деятельностью преступных групп, специализирующихся на нелегальной миграции, и коррумпированных сотрудников органов.

Несмотря на то, что разногласия между Испанией и Марокко сохраняются, на этот раз действительно не похоже, что власти африканской страны проводят осмысленную акцию. Напротив, марокканское правительство пошло на встречу испанскому, оперативно заключив соглашение об ускоренной депортации всех нелегальных мигрантов, проникших в Сеуту.

Вопрос в том, насколько эффективной будет эта депортация, учитывая, что именно судебное решение делает возврат мигрантов, прибывших по морю, практически невозможным.

Определенную остроту ситуации придает и то, что происходящее в Сеуте — это глубокая несправедливость по отношению к тем, кто пытается попасть в Испанию легально. Пока испанские власти фактически открыли морские ворота для Африки, для граждан множества других стран, даже для столь обожаемых европейцами украинцев, действует совершенно иная система.

Тем, кто прибывает по суше, никакие льготы не светят: для въезда нужна виза, для получения вида на жительство — подтверждение дохода и медицинская страховка.

Африканскому же нелегалу достаточно доплыть до пляжа Сеуты — и он автоматически получает регистрацию, доступ к адвокату и переводчику, право подать заявление на убежище и индивидуальную процедуру рассмотрения его дела. И эта процедура с высокой вероятностью закончится получением статуса, учитывая общий курс испанского правительства на легализацию нелегалов.

Получается, что испанская система поощряет тех, кто нарушает закон и рискует жизнью (зачастую — спонсируя при этом криминал), и наказывает тех, кто пытается въехать цивилизованно.

Права обычных испанцев Сеуты, оказавшихся в центре этого миграционного шторма помимо своей воли, похоже, никого в испанском правительстве не волнуют.

Пока политики в Мадриде спорят о юридических тонкостях и о том, можно ли ставить заборы в воде, Сеута переживает коллапс. По данным местных властей, жертвами миграционного кризиса за последние два дня стали не менее 34 человек. Если суммировать их с теми 60 нелегалами, которые утонули при попытках проникнуть в Сеуту по морю с начала месяца, общее число погибших уже приближается к 100.

Кризис в Сеуте — это не случайность и не внезапное бедствие. Это прямой результат политики испанского правительства, направленной на замещение коренного населения с целью получения поддержки от «новых испанцев».