Волна агрессии по отношению к украинцам в Польше набирает обороты, инциденты становятся всё более частыми и жестокими.

ИА Регнум

Ненависть уже перешагивает через границы, а опросы тем временем фиксируют рекордное ухудшение отношения поляков к Украине. Нападения следуют одно за другим.

Под Варшавой двое нетрезвых поляков оскорбляли 16-летнего украинца в общественном транспорте, выкрикивая ксенофобские лозунги в адрес жителей Украины и Белоруссии.

Когда то ли кондуктор, то ли водитель попытался вмешаться, завязалась потасовка, и один из агрессоров ударил и его.

Затем подключились пассажиры. Один из них сбил нападавшего с ног. В результате драки хулиганов выкинули из вагона на платформу.

Вызванные на место происшествия сотрудники полиции задержали их и оштрафовали за нарушение общественного порядка.

В Лешноволе, расположенной под Варшавой, 63-летний поляк на протяжении долгого времени терроризирует украинскую семью, которая проживает по соседству с ним в многоквартирном доме.

Он установил камеры наблюдения вокруг дома, угрожает украинцам телескопической дубинкой.

Один из таких инцидентов был снят на смартфон. Оператор, судя по всему, глава украинского семейства, находится у себя в автомобиле, а ослепленный ненавистью поляк подходит к машине, демонстрируя, что вооружен дубинкой, и начинает агрессивно стучать в окно, требуя открыть.

«Если я снова услышу твою музыку, тебе, курва, нечем будет её слушать», — угрожает разъяренный поляк, после чего бьет кулаком по стеклу авто.

Впрочем, по свидетельствам местных жителей, это далеко не первая подобная выходка. «Поляки уже сыты вами по горло. Вонючки, трусы. Уже даже в газетах пишут. Раньше скрывали, что вы воровали, убивали», — кричал он в ходе другого конфликта. Позже нападавшего всё-таки задержали, ему грозит до трех лет лишения свободы.

25-летний Иван, один из украинских жителей Лешноволи, поселившийся в ней еще до 2022 года, рассказал, что они стараются обходить дом этого поляка, но тот следит за ними через камеры. «Работаю легально, плачу налоги, снимаю квартиру, у меня машина, строю свою жизнь. У меня есть девушка, которая работает недалеко на складе. Она возвращается с работы ночью, и я боюсь, что он специально ее встретит, потому что дойдет до трагедии», — сказал украинец.

В Кракове мужчина устроил настоящую охоту за украинской парой. Не совсем понятно, что именно послужило причиной конфликта, но можно предположить, что, как и в большинстве случаев, ею стала украинская речь.

Заметив, что его снимают, он с криками «Ты не на того напал» погнался за украинцем, теряя шлепанцы. Не догнав оператора, он ударил его спутницу в плечо.

После чего, скинув наконец ненавистные тапки, вновь пустился в погоню за украинцем. Чем закончился инцидент, точно не известно, но пострадавшие подали заявление в полицию.

Представитель краковской полиции Анна Воляк-Громала подтвердила: «На женщину напал неизвестный мужчина. Он угрожал ей, оскорблял, а также толкнул или ударил — это видно на видеозаписи».

39-летний нападавший сам явился в полицию, после того как видео разлетелось по Сети. Ему тоже грозит до трех лет тюрьмы.

Особенно дико выглядят нападения на детей. В одном из варшавских парков 30-летние поляки попросили сигареты у компании подростков 15–16 лет. Те ответили на польском, что не курят.

Полякам не понравился акцент детей. Женщина выхватила у украинской девочки телефон и ударила им ей по зубам, то ли выбив, то ли сломав два передних.

Мать девочки записала видео, в котором рассказала, что написала заявление в полицию, но никого пока не нашли.

Семья уехала из Польши, потому что украинцев там не любят.

Ненависть преодолевает и государственные границы. Буквально неделю назад ИА Регнум писало о том, как поляк напал на украинку в испанском аэропорту, а теперь польская ненависть к украинцам добралась и до Великобритании.

У Украинского католического собора в центре Лондона простой польский мигрант за рулем скромного Bentley с польскими номерами не смог просто так проехать мимо группы украинцев, собиравших деньги для ВСУ.

Притормозив около волонтеров, он поспешил сообщить им, что считает их «бандеровцами», «мусором», «фашистами» и «националистами».

Пишут, что позже он подошел к украинцам уже пешком, чтобы еще раз напомнить им о своем мнении на их счет.

На данный момент неизвестно, обращались ли украинцы в полицию после этого случая.

Еще один инцидент произошел накануне. В Познани две польки напали на украинцев около ресторана.

Как утверждает сотрудник заведения, причиной стало то, что он вместе с посетителями находился возле кафе и общался на украинском и русском языках.

Момент начала конфликта никто не снял, в отличие от последовавшей за этим потасовки. На видео разъяренная полька оскорбляет украинца, после чего они интеллигентно, как и положено цивилизованным европейцам, обмениваются плевками.

Не удовлетворившись таким результатом, женщина попробовала опрокинуть на другого человека, стоявшего рядом, огромный зонт. Однако диверсия не удалась, и тогда полька просто отвесила мужчине оглушительно звонкую оплеуху, продолжив заодно сыпать ругательствами и пожеланиями «убираться на Украину».

Вместе с ней действовала и ее подруга, занявшая колеблющуюся позицию. Она то поддерживала подругу активными действиями, то, напротив, пыталась перевести конфликт из близкого физического контакта в фазу обмена оскорблениями. В какой-то момент она пробует пробраться в заведение, чтобы разобраться с ведущей съемку девушкой, судя по говору — тоже гражданкой Украины.

В ответ спутник украинки выражает готовность присоединиться к битве, но подруга его отговаривает: «Нет, успокойся, нас депортируют, дурак что ли?»

Воспользовавшись одним из моментов затишья, первая зачинщица схватила невесть откуда взявшийся горшок с землей, после чего на удивление метко метнула его в тех, кто стоял перед заведением — к этому моменту разобрать, кто там поляк, а кто — украинец, было практически невозможно, но это уже и не требовалось. Посчитав, что нанесенного ущерба достаточно, не совсем трезвые польские амазонки поспешили ретироваться.

Социологические опросы тем временем подтверждают: ненависть поляков по отношению к украинцам лишь растет. По данным государственного исследовательского агентства CBOS, доля поляков с негативным отношением к Украине достигла 46% — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Для сравнения: в 2023 году к ней негативно относились лишь 3%, а позитивно — 64%.

Вера в возможность примирения между двумя народами упала до исторического минимума — 53% (в 2023 году было 78%). При этом среди тех, кто оценивает отношения негативно, 65% обвиняют в сложившейся ситуации именно Украину, лишь 4% — Польшу.

Опрос компании IBRiS для Rzeczpospolita показал, что идею депортировать неработающих украинских мужчин призывного возраста поддерживают 67,2% поляков. Среди избирателей оппозиционной партии «Право и справедливость» этот показатель достигает 89%. Против выступают лишь избиратели «Новых левых» — 87%.

Тем временем заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик подчеркнул, что уровень занятости украинцев в Польше — самый высокий среди всех стран Евросоюза, и «если представить ситуацию, что все украинцы договорились и перестали выходить на работу, польская экономика встала бы». Но на фоне бурлящей волны ненависти его заявление вряд ли будет услышано массами.

Предыстория нынешнего кризиса в отношениях между Киевом и Варшавой хорошо известна. В мае этого года Владимир Зеленский одобрил присвоение воинскому подразделению имени «Героев УПА»* — организации, ответственной за Волынскую резню, в ходе которой украинские националисты убили десятки тысяч польских мирных жителей.

Польша официально признала эти события геноцидом, поэтому в ответ на действия Киева президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла.

После этой пикировки рост ненависти по отношению к украинцам ускорился. И, как показывают свежие события, Киев не намерен останавливаться.

11 августа 2026 года в Роттердаме состоялась эксгумация останков Евгения Коновальца — первого главы Организации украинских националистов (ОУН)*. Прах Коновальца накануне доставили на Украину, чтобы перезахоронить на Национальном военно-мемориальном кладбище под Киевом.

Польский публицист Лукаш Ястржембский заявил: «Очень хорошо, что украинцы перестали маскироваться. Такие действия украинских властей дают понять глупым полякам, с кем мы имеем дело».

В российском посольстве в Нидерландах эксгумацию назвали попыткой «побираться по всей Европе, пытаясь собрать и перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть».

Это уже не первый подобный шаг. В мае Украина уже эксгумировала в Люксембурге и перезахоронила с почестями останки другого лидера ОУН* — Андрея Мельника. Теперь очередь Коновальца.

И это происходит в тот момент, когда на улицах польских городов избивают украинских детей, а опросы фиксируют рекордное ухудшение отношений между двумя странами. Киевский режим, продолжающий таскать из земли останки бандеровцев с целью превратить их в предмет культа, лишь подливает масла в огонь и усиливает антиукраинские настроения в Польше.

В то же время ситуация уже дошла до того, что появляется сопротивление с украинской стороны. 9 августа в 22 городах Польши прошли акции под лозунгом «Не будь равнодушным», направленные против насилия и дискриминации. В Варшаве участники собрались на Замковой площади и передали в канцелярию премьер-министра и министерство внутренних дел петицию с просьбой принять меры против роста ненависти к украинцам, подписанную более чем 11 тысячами человек.

По данным СМИ, администрация Зеленского тем временем разрабатывает план по улучшению имиджа Украины в Польше. Планируется напомнить полякам об исторических союзах, создать в МИД специальную группу по связям с Польшей.

Но эти шаги выглядят лицемерно на фоне майских решений Зеленского и состоявшейся недавно эксгумации останков Коновальца. Пока украинские власти с почестями перезахоранивают лидеров националистических организаций, простые украинцы в Польше расплачиваются за это своей безопасностью. Хотя и сами нередко своим поведением дают повод для скандала.

Польские политики, в свою очередь, продолжают зарабатывать рейтинги на этой теме. «Право и справедливость» сделала депортацию украинских мужчин призывного возраста одним из центральных пунктов своей предвыборной программы. А глава МИД Радослав Сикорский пригрозил перестать оплачивать Starlink для Украины.

Так что конфликт подогревается с обеих сторон. И конца ему пока не видно.

*ОУН и УПА — организации, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских