Визит президента России Владимира Путина на Курильские острова, состоявшийся 13 августа 2026 года, стал событием, значение которого выходит далеко за рамки протокольного мероприятия. Это был первый в истории личный визит главы российского государства на Итуруп, и символизм здесь трудно переоценить.

ИА Регнум

С одной стороны, прибытие президента на остров стало зримым подтверждением планомерного развития и полной интегрированности Курил в общее социальное и экономическое пространство страны. С другой — это был четкий и недвусмысленный сигнал о том, что вопрос о принадлежности островов для России закрыт и не подлежит обсуждению.

Внешнеполитический резонанс не заставил себя ждать. Министерство иностранных дел Японии оперативно выступило с заявлением, выразив «решительный протест» в связи с поездкой президента. Глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги вновь назвал острова, включая Итуруп, «неотъемлемой территорией» страны.

Однако для Москвы подобная реакция не имеет значения. Визит президента наглядно демонстрирует, что Россия будет вести диалог с Японией исключительно с позиций российской принадлежности Курил, напоминая японским реваншистам о том, что территориальные претензии в данном случае не просто бесперспективны, а контрпродуктивны.

Показательно, что поездка президента состоялась незадолго до знаменательной даты — годовщины освобождения острова. 28 августа 1945 года, после капитуляции Японии, советский десант численностью около тысячи бойцов прибыл на Итуруп, чтобы принять капитуляцию 13,5 тысячи японских солдат.

Всего на Южных Курилах перед советскими войсками сложили оружие около 20 тысяч японских военнослужащих. Они прекрасно понимали бессмысленность сопротивления. И это горькое историческое напоминание для тех в Токио, кто до сих пор не может смириться с итогами Второй мировой войны.

Подчеркивая свою принципиальную позицию, президент на совещании по безопасности восточных границ отдельно коснулся японского вопроса. Он напомнил, что еще СССР в середине 1950-х годов подписал с Японией декларацию, открывавшую путь к мирному договору, однако Токио впоследствии отказался от ее выполнения.

Россия в свою очередь шла навстречу просьбам японской стороны и возобновляла диалог. «Должен подтвердить, что в тот момент времени у нас сложились конструктивные отношения с рядом японских руководителей, в том числе и с бывшим трагически погибшим премьер-министром Синдзо Абэ, который много сделал для сближения Японии и России», — отметил Путин.

Конечно, ни о какой передаче российских островов Японии и тогда речи не шло, но обсуждались возможности их совместного освоения, что могло принести выгоду обеим сторонам.

Однако теперь, когда Япония под предлогом событий на Украине заняла откровенно враждебную позицию по отношению к России и в своих документах причислила нашу страну к источникам основных угроз, прежние договоренности утратили силу. «Теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях — подчеркну, ничем не спровоцированные с нашей стороны — изменения позиции соседа», — подчеркнул президент.

Сегодня российского посла Николая Ноздрева вызвали в МИД Японии в связи с поездкой президента. Там ему пришлось еще раз разъяснить самым непонятливым японским дипломатам, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации на законных основаниях, а поездки президента по территории нашей страны — исключительно суверенные решения российского руководства, и обсуждать их с представителями зарубежных стран никто не намерен.

Но визит на Итуруп не ограничился внешнеполитическими сигналами. Он стал логичным продолжением масштабной рабочей поездки главы государства по Сибири и Дальнему Востоку, в ходе которой Путин лично проверяет, как обустроен быт жителей даже самых отдаленных территорий.

Поэтому адресатом второго, не менее важного сигнала, стала уже не внешняя, а внутренняя аудитория — вся Россия. Своим визитом глава государства ясно дал понять, что уровень жизни во всей стране, включая самые отдаленные острова, должен быть таким же, как в центральных регионах. Президент лично убедился, что Курилы не остались «забытой периферией», а полноценно встроены в жизнь России, и понять это ему помогло общение с населением острова.

На Итурупе программа президента была насыщенной. Он посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», где ознакомился с производственными мощностями и пообщался с сотрудниками.

Руководитель предприятия рассказал президенту об интересном феномене: из-за изменения климата в прибрежных водах Итурупа появился тунец, вес отдельных экземпляров достигает 300 килограммов. Лидер страны поинтересовался подробностями рыбалки на подобных гигантов.

Затем Путин осмотрел Курильскую центральную районную больницу. Проявляя внимание к насущным проблемам, президент поинтересовался состоянием автопарка учреждения. Когда сотрудники заметили, что одну машину желательно заменить, Путин тут же отреагировал: «Заменим».

Руководитель Сахалинской области поспешил заверить, что готов взять решение на себя, на что президент с улыбкой заметил: «Хотел сам сделать, но губернатор опередил. Тогда с него и спросим».

Следующим пунктом стала средняя общеобразовательная школа имени Героя России Э. Д. Норполова, где президент осмотрел спортивный зал, классы и школьный музей, а также пообщался с учениками.

Особого внимания заслуживает теплое и неформальное общение главы государства с жителями Итурупа, которое стало ярким свидетельством настроений в обществе. Вопреки многочисленным спекуляциям западных СМИ, президент России, в отличие от многих западных лидеров, может запросто выйти к людям, что уже давно стало традицией.

Так было и на этот раз. Жители острова радушно встретили главу государства. «Какая у вас погода хорошая, курорт прямо!» — поделился впечатлениями Путин. Шутку местных жителей о том, что он, возможно, «договорился» о хорошей погоде, президент, улыбаясь, поддержал, ответив: «Может быть».

Путин нашел время поговорить с детьми, пожал руку мальчику по имени Рамир, пожелал юным сахалинцам успехов в учебе. Такая манера общения, умение просто и по-свойски спросить у людей, как дела, или пошутить, снимает естественное напряжение и позволяет вести диалог по-настоящему.

Местные жители не скрывали своих эмоций, выражали свою поддержку и просили президента сделать совместное фото на память. Такие разговоры и поведение участников многочисленных встреч, в том числе и на Итурупе, многое говорят о реальных народных настроениях, показывая, что народ сплочен вокруг президента, чего по-настоящему боятся недруги различных мастей.

Подмечают это и эксперты. Так,член Общественной палатыРоссии Никита Анисимов заявил: «Жители Дальнего Востока и Сибири видят и ценят это внимание президента, которому важен прямой контакт и живой диалог с людьми. В ходе недавней поездки в Новосибирск президент даже остановил кортеж, чтобы выйти к жителям города и поговорить с ними. Мне кажется, это помогает Владимиру Путину всегда держать руку на пульсе реальных проблем граждан и ещё точнее формулировать поручения для региональных властей по улучшению жизни граждан».

И действительно, прямое общение с людьми и знакомство с ситуацией на местах часто становятся импульсом для поиска новых или корректировки существующих государственных решений. Живой диалог президента с регионами и их жителями позволяют выявлять болевые точки оперативно и находить решения без каких-либо бюрократических задержек.

Не менее символичным стало и посещение президентом Тихоокеанского флота. Накануне визита на Курилы, 12 августа, Путин на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» принял участие в завершающей стадии масштабных учений Тихоокеанского флота. А затем в неформальной обстановке пообедал с экипажем крейсера.

Что характерно, никакого торжественного банкета не было — Владимир Путин, облаченный во флотскую форму, сел за стол в офицерской кают-компании корабля.

Этот неформальный обед стал яркой иллюстрацией стиля Верховного главнокомандующего, который, следуя суворовскому принципу, не отделяет себя от своих солдат (в данном случае — матросов) и офицеров. Путин разделил с экипажем ту же самую пищу, которую на корабле едят каждый день, напрямую поговорил с моряками.

Президент подчеркнул, что, несмотря на первостепенную важность задач в зоне специальной военной операции, моряки Тихоокеанского флота также находятся на переднем крае, обеспечивая безопасность страны. «Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции, но вы не в тылу — вы тоже на переднем крае», — обратился он к офицерам.

Это был третий сигнал, адресованный западным военно-политическим блокам, которые наращивают своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прибытие президента на Курилы в связке с его участием в учениях Тихоокеанского флота и совещанием по безопасности восточных границ продемонстрировало: Россия подкрепляет свой суверенитет реальной военной мощью и всегда готова решительно защищать собственные интересы на любых направлениях.

Путин поблагодарил командующего флотом адмирала Виктора Лиину и весь экипаж за отличную организацию учений. Моряки отметили, что в поддержании отличной спортивной формы стараются равняться на президента.

Общение с моряками стало четвертым важным сигналом — Верховный главнокомандующий знает настроения на флоте и в армии из первых уст, а не только из рапортов и докладов. Это имеет огромное значение для боевого духа, поэтому адресован этот сигнал главным образом самим военным. Он показывает, что президент доверяет им и ценит их труд.

Наконец, ключевым моментом, задавшим тон всей поездке, стала рабочая встреча президента с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В своем докладе глава региона коснулся самых разных аспектов жизни области — от поддержки участников специальной военной операции и их семей до демографических вопросов, включая развитие института нянь и яслей.

Но главным стал эмоциональный итог этой встречи. Лимаренко рассказал президенту, что на встречах с жителями даже в самых отдаленных местах он неизменно слышит одну и ту же фразу: «Всё для победы».

Ответ Путина был мгновенным и стал, пожалуй, главной цитатой этого визита, его фабулой. «Такие у нас люди. Генетический код победителя», — сказал президент. В этих словах — глубочайшая уверенность в стойкости, твердости духа и воле к победе, которые заложены в российском народе.

Задача государства, как показывает этот визит, — помочь своему народу, улучшая условия жизни на всей территории страны, от Калининграда до Курил, и надежно защищая национальные интересы на всех рубежах.

Россия никому не угрожает и открыта к сотрудничеству со всеми соседями, но она готова обеспечивать свою безопасность и отстаивать собственные интересы, опираясь на этот несгибаемый генетический код победителя.