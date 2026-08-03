В Таиланде произошло убийство россиян, вызвавшее шок не только в королевстве, но и далеко за его пределами. В конце июля в Паттайе бесследно исчезли брат и сестра — 22-летняя Диана Назимова и 17-летний Роман Назимов. Семья потеряла связь с детьми после того, как те выехали из дома на арендованном мотоцикле.

ИА Регнум

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как брат и сестра остановились, чтобы поговорить с незнакомцем, а после уехали в неизвестном направлении в сопровождении другого мотоцикла.

Спустя несколько дней в лесополосе возле моста, где в последний раз видели Назимовых, местные жители заметили подозрительную активность: четверо мужчин с лопатами копали землю в районе старого кладбища. Полиция обыскала территорию и обнаружила закопанным арендованный мотоцикл россиян — он был разобран на части, а номерной знак разрезан на куски.

В ходе расследования полиция вышла на 43-летнего Тхана Кыттхонга по прозвищу Понг и его подельника, 39-летнего Тхонгчая Синина по прозвищу Тхонг. Мужчины были задержаны при попытке покинуть страну. Также были задержаны двое их сообщников.

На допросе они признались в содеянном. По словам задержанных, они случайно встретили брата и сестру на дороге, представились полицейскими (один из них был одет в форму), а затем приказали следовать за ними. После они напали на россиян в безлюдном месте. Мотивом было ограбление — преступникам нужен был мотоцикл.

Когда брат и сестра оказали сопротивление, Понг застрелил Романа, а Диану забил насмерть. Тела брата и сестры были захоронены в одной могиле в районе горы Кхао Чи Чан недалеко от Паттайи.

Продать мотоцикл преступники так и не успели. Испугавшись возникшего после пропажи туристов общественного резонанса и начавшихся поисков, они решили его спрятать, на чем в результате и попались.

В ходе допроса Тхонг рассказал о другом преступлении. Он признался, что месяцем ранее, 6 июля, та же группа — Понг, Тхонг и еще двое — ворвалась в дом тайской семьи в том же районе.

Преступники представились полицейскими, заковали в наручники 53-летнего главу семейства, связали его 50-летнюю жену и их 18-летнюю дочь, после чего увезли их в кокосовую рощу. Там всех троих расстреляли и похоронили в одной могиле.

Всего за месяц жертвами банды отморозков, целью которых была исключительно мелкая нажива, стали пять человек.

Изначально родственники убитых тайцев не знали, что случилось с их близкими. Сестра погибшей матери семейства рассказала, что почти месяц безуспешно пыталась найти пропавших, обращалась в полицию, но безрезультатно. «Если бы не расследование убийства двух россиян, мы бы никогда не узнали, что случилось с моей сестрой», — сказала она.

Убийство российских туристов и семьи потрясли Таиланд. 1 августа на место преступления прибыл премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун. Он лично осмотрел место захоронения тел и полицейский участок, где содержатся задержанные.

«Я хочу попросить прощения у всех россиян, у всех граждан России за то, что случилось с двумя молодыми россиянами, которые прожили в Таиланде семь лет», — заявил он журналистам.

Премьер подчеркнул, что убийство нанесло непоправимый ущерб репутации страны. «Это не просто убийство иностранных граждан или убийство трех тайцев. Это похоже на убийство всей тайской нации, потому что всё, что мы пытались сделать, чтобы заслужить доверие иностранцев, было разрушено», — сказал глава правительства страны.

Он пообещал, что власти сделают всё возможное, чтобы подобное больше не повторилось, и усилят меры безопасности в туристических районах. Также свои соболезнования в связи со случившимся выразил глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткео. По его словам, убийство Назимовых стало «шоком для каждого тайца».

«Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов», — отметил министр.

Преступление вновь всколыхнуло в Таиланде дискуссию о смертной казни. Хотя тайское законодательство предусматривает высшую меру наказания за особо тяжкие преступления, последний раз приговор приводился в исполнение в 2018 году.

Жители страны активно призывают применить смертную казнь к задержанным. Сам премьер, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что этот вопрос находится в компетенции суда, но подчеркнул, что виновные должны понести «самое суровое наказание».

Особое возмущение вызвал тот факт, что Понг, главный организатор преступлений, был освобожден из тюрьмы всего за два месяца до этих событий. Как выяснилось, он отбывал наказание за попытку убийства, незаконное хранение оружия и наркотики, проведя за решеткой 7 лет 7 месяцев и 25 дней.

Тхонг ранее был осужден за употребление наркотиков и освободился еще в сентябре 2025 года. При этом в отношении Понга перед освобождением была проведена оценка рисков, суд даже установил двухлетний надзорный режим — он должен был регулярно отмечаться у инспектора и воздерживаться от определенных видов деятельности.

Но эти меры не уберегли от новой волны жестоких преступлений. Тетя Понга, воспитывавшая его с детства, рассказала журналистам, что отец с ранних лет жестоко обращался с мальчиком — бил электрическим током, обливал холодной водой, всячески унижал на глазах у других.

Впрочем, даже сама она прекрасно понимает, что это не может служить оправданием той кошмарной бездушности, с которой он расправлялся со своими жертвами. Поэтому тетя призвала не отпускать племянника под залог, опасаясь, что он совершит новые преступления.

Произошедшее сложно воспринимать иначе, как проявление запредельной, почти звериной жестокости. Пять жизней за старый пикап и мотоцикл ценой в несколько тысяч долларов — такой нонсенс невозможно осмыслить логически, он лежит за гранью понимания для нормального человека. Увы, произойти подобное может практически везде. Отморозки и беспредел — понятия совершенно интернациональные, они есть в любом месте.

Увы, за последнее время это был далеко не единственный случай, когда российские туристы попали в беду в Таиланде. Буквально несколько дней назад, 31 июля, поступила информация о гибели 42-летней россиянки Ирины Сухоруковой на Пхукете. По данным полиции, при переходе дороги ее сначала сбил пикап, затем по ней проехали еще два автомобиля, в том числе машина «скорой помощи». Водители скрылись, а женщина скончалась на месте от полученных травм.

В мае этого года вскрылась еще одна трагическая история — в общей могиле для невостребованных тел в Бангкоке нашли останки 24-летнего российского криптоинвестора Максима Гарбузова. Он пропал еще в конце декабря 2025 года, выйдя из дома в Паттайе и уехав в неизвестном направлении.

Как установило следствие, Гарбузов погиб в результате падения с высоты из номера отеля, в котором он остановился, буквально через пару дней после пропажи. Из-за ошибки при оформлении (вообще-то, самой по себе довольно подозрительной) тело осталось невостребованным и было захоронено в общей могиле.

В июне стало известно о спасении 43-летней россиянки из Приморья Дарьи Шаньгиной, пропавшей на Пхукете в конце мая. Ее заманили в Таиланд через переписку с мужчинами-арабами, которые затем получили доступ к ее банковским счетам. Дарью удалось вернуть на родину, однако ей предстоит длительное восстановление.

Ещё более шокирующая история произошла с туристкой из Читы, которую похитили в Таиланде и продали в рабство в мошеннический центр в Мьянме. К счастью, россиянку удалось освободить и вернуть на родину.

Однако не стоит думать, что проблемы с безопасностью российских туристов ограничиваются Таиландом. В конце июля в Сербии произошла трагедия: в чемодане, выброшенном в канал Визель под Белградом, нашли тело 27-летней россиянки Людмилы Турковой.

Девушка прилетела в столицу Сербии 23 июля на отдых. Вечером 25 июля она отправилась в ночной клуб, после чего перестала выходить на связь. По данным следствия, Туркова познакомилась в клубе с 25-летним гражданином Турции и ушла с ним в арендованную квартиру.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они зашли в подъезд вместе, а уже через два часа мужчина вынес из квартиры чемодан с телом. Подозреваемого задержали в аэропорту Белграда при попытке покинуть страну.

Также недавно правоохранители Колумбии задержали членов банды, специализировавшейся на похищении иностранцев. Преступники знакомились с туристами через приложения для знакомств и назначали встречи в популярных районах Картахены. Затем жертв вывозили в муниципалитет Турбако, где грабили и пытали с целью получить доступ к банковским счетам.

Одним из самых резонансных эпизодов стало убийство гражданина России в октябре 2025 года. После встречи с девушкой в историческом центре Картахены россиянин сел в автомобиль, куда затем подсели другие члены банды. В конечном счете мужчину избили, несколько раз ударили ножом, а затем задушили. Тело сожгли и оставили на ферме в Турбако.

Порой опасность за границей исходит не от иностранцев, а от своих. В октябре 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах бесследно исчезли криптобизнесмен Роман Новак и его супруга Анна. Как позже установило следствие, преступники, среди которых были соотечественники, долго планировали убийство и мастерски замаскировали его под бегство супругов от кредиторов.

В ноябре 2025 года российское МВД сообщило о задержании нескольких участников преступной группы в Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях. По данным следствия, фигуранты пытались вымогать у супругов криптовалюту, а после убийства скрыли их тела в пустыне. Позже останки Романа и Анны были обнаружены в ОАЭ.

К сожалению, популярность туристического направления стопроцентно не гарантирует безопасность. Тот же Таиланд ежегодно принимает десятки миллионов туристов, и подавляющее большинство поездок проходит без происшествий. Однако тем, кто оказывается жертвой преступления, от этого не легче.

Разумная подготовка, соблюдение мер предосторожности — отказ от сомнительных знакомств, осторожность на дорогах, осмотрительность в выборе жилья, следование официальным предупреждениям и рекомендациям как собственного Министерства иностранных дел, так и властей страны пребывания способны снизить многие риски, хотя полностью исключить их всё равно невозможно.

Впрочем, и делать радикальных выводов о том, что какая-либо страна становится опасной для всех туристов из-за отдельных, пусть и крайне трагических случаев, тоже нельзя.