Европа столкнулась с беспрецедентной засухой, охватившей практически весь регион. Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе: средняя температура достигла 20,74 градуса, что на 3,06 градуса выше климатической нормы 1991–2020 годов.

ИА Регнум

По общемировым меркам прошедший июнь занял второе место среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Волны экстремального зноя, начавшиеся еще в мае и продолжающиеся летом, в сочетании с катастрофическим дефицитом осадков привели к тому, что уровень тревоги был повышен во многих странах ЕС — от Нидерландов, официально объявивших о дефиците воды, до Греции, где семь островов ввели чрезвычайное положение в связи с засухой.

Ситуация развивается по нарастающей, и, по оценкам ученых, это не просто погодная аномалия, а новая климатическая реальность, в которой Европе придется жить дальше.

Ключевой вывод исследования, проведенного международной группой климатологов World Weather Attribution с участием ученых из 12 европейских стран, звучит так: главной причиной нынешней засухи стало не отсутствие дождей, а экстремальная жара.

Каждый дополнительный градус тепла позволяет воздуху удерживать на 7% больше водяного пара, что резко увеличивает испарение влаги из почвы, рек и озер. В науке это обозначают труднопроизносимым термином «потенциальная эвапотранспирация», но гораздо проще и понятнее другое название — атмосферная жажда.

Климатолог из Королевского нидерландского метеорологического института Сара Кью отметила: «Экстремальная жара становится основной причиной засухи на нашем континенте. Мы видим, как запасы воды испаряются из почв и рек быстрее, чем это происходило бы в мире без изменения климата, превращая то, что раньше было терпимо, в сильную засуху».

Ее коллега Доминик Шумахер из Высшей технической школы Цюриха добавил: «Несмотря на увеличение зимних осадков в большей части Европы, мы наблюдаем усиление тенденции к необычному высыханию почв уже весной, до наступления лета. Это наша собственная вина: с ростом температур атмосферная жажда быстро усиливается, высасывая влагу из рек, озер, водохранилищ и почвы». В результате почвенные засухи в Западной Европе стали в пять раз более вероятными, а в Восточной — в одиннадцать раз.

Удар по сельскому хозяйству оказался сокрушительным. По оценкам Европейской ассоциации по зерновым и масличным культурам (Coceral), июньская жара уничтожила около 9 миллионов тонн зерна — пшеницы, ячменя, кукурузы и овса — в странах Евросоюза и Великобритании.

Это означает, что страны ЕС и Великобритания соберут самый низкий урожай с 2018 года. В денежном выражении потери уже сейчас оцениваются примерно в 2 миллиарда евро, при этом ситуация продолжает ухудшаться. Ожидается, что на этой неделе температура воздуха в некоторых частях Европы может подняться до 40 градусов и жара будет сохраняться как минимум до конца недели.

Франция оказалась в эпицентре кризиса: страна получит худший урожай кукурузы за последние 50 лет. По данным Coceral, французы потеряли около 4 миллионов тонн зерна, что эквивалентно ущербу в 891 миллион евро.

Французский фермер Бенуа Мерло из региона Овернь — Рона — Альпы поделился с журналистами: «При температурах выше 38°C в течение нескольких недель подряд все гибнет. Я ожидаю потерь урожая не менее 50%, а по некоторым культурам, например, сое, до 70%».

Венгрия и Испания также вошли в число стран с наибольшим объемом потерянного урожая — 2,4 и 1,4 миллиона тонн соответственно. Кроме того, колоссальные потери понесла понесла Румыния, лишившись более миллиона гектаров кукурузных полей.

Аналитик британской НКО Energy and Climate Intelligence Unit Том Ланкастер отметил: «Это ударит по карману фермеров, снизит их доходы и одновременно подорвет продовольственную безопасность Европы». Эксперты предупреждают, что сокращение европейского производства зерна неизбежно приведет к увеличению импорта и росту мировых цен на продовольствие.

Исследователь Мерел Лаувен из Вагенингенского университета подчеркнула: «Это не просто кризис для фермеров — это кризис, который сказывается на самых уязвимых слоях населения Европы. Потери урожая, снижение уровня рек и ограничения на использование воды угрожают ростом цен на продукты питания и энергию».

Однако проблемы не ограничиваются сельским хозяйством. Рекордная жара и отсутствие дождей привели к критическому обмелению крупнейших рек Европы — Рейна и Дуная, что парализует речное судоходство, повышает транспортные расходы и угрожает энергетической безопасности.

В Германии уровень воды на Рейне в районе города Кауб упал до критических отметок, что вынуждает грузовые суда сокращать загрузку до 15-20% от полной грузоподъемности, чтобы не сесть на брюхо. В результате стоимость перевозки на баржах из Роттердама в Карлсруэ выросла до 120–125 евро за тонну по сравнению с 45 евро в конце июня.

Еще более драматичная ситуация складывается на Дунае. В Румынии уровень воды в реке упал до самой низкой отметки за 30 лет — в ней сейчас в три раза меньше воды, чем должно быть в это время года. Власти были вынуждены ввести ограничения на забор воды для орошения и частично приостановить судоходство на некоторых участках.

В Венгрии круизные суда оказались заблокированы из-за обмеления реки у Будапешта, что нанесло серьезный удар по туристической отрасли. Уровень воды упал так низко, что обнажил фундаменты мостов.

Пересыхание рек угрожает не только логистике, но и энергетике. Во Франции из-за слишком высокой температуры воды в реках и Средиземном море возникли перебои с охлаждением электростанций. Одна газовая электростанция на юге страны оказалась на грани отключения, так как морская вода стала слишком теплой для охлаждения.

Ранее три ядерных реактора на французских АЭС были временно остановлены, чтобы приостановить сброс горячей воды в и без того перегретые водоемы. Гидроэлектростанции в ряде регионов также снизили выработку из-за маловодья.

Усугубляет кризис тот факт, что высушенная солнцем экосистема создала идеальные условия для сильнейших за 20 лет лесных пожаров, охвативших регион. Мощные и разрушительные пожары сейчас полыхают по всей Европе от Испании и Португалии до Греции.

По предварительным данным, жертвами небывалой жары уже стали более 10 тысяч европейцев. Еще более 360 тысяч человек пришлось эвакуировать.

Во французском департаменте Жиронда огонь бушует в 15 километрах от города Бордо, уже уничтожены более 240 жилых домов. В Испании лесные пожары подошли вплотную к западным и северо-западным пригородам Мадрида, где уже проводится массовая эвакуация.

Во Франции пожарные столкнулись с новым для себя явлением — пирокумулятивными или «огненными» облаками. Они возникают, когда жар от пожара выбрасывает в верхние слои атмосферы мощные потоки дыма и влаги, формируя «огненные грозы».

Из-за колоссальной температуры у земли выпадающий из них дождь полностью испаряется в воздухе, а молнии и ветер создают лишь новые очаги возгорания. Этот разрушительный феномен делает поведение стихии абсолютно непредсказуемым и выводит тушение пожаров за рамки возможностей наземных служб.

По словам Ханны Клоук, профессора метеорологии Редингского университета, надеяться, что все ограничится одним экстремально жарким сезоном, не приходится, потому что «это не просто невезение — жара одновременно высушивает почву, опустошает реки и приводит к резкому росту спроса на воду. Это — явный признак изменения климата».

Поэтому европейским политикам пора бы переходить от заявлений о мнимых угрозах к решительным действиям по адаптации к новым климатическим условиям, пока лето, превращающее Европу в выжженную землю, окончательно не стало нормой.