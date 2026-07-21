Новая фаза конфликта между США и Ираном, возобновившаяся после срыва хрупкого перемирия, длится уже две недели. Однако Пентагон, вопреки сложившейся ранее практике, перестал оперативно публиковать данные о потерях.

Иван Шилов ИА Регнум

Военное ведомство всё чаще ссылается на соображения «оперативной безопасности», отказываясь говорить о погибших и раненых, а независимые аналитики и журналисты крупных американских СМИ, таких как CNN и The New York Times, фиксируют систематические попытки скрыть или размыть информацию о реальном ущербе, который наносят иранские ракетные удары.

По данным американских чиновников, говоривших с NYT на условиях анонимности, в результате последних иранских ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, «пострадали десятки американских военнослужащих и были повреждены несколько вертолетов». Однако раскрывать данные об этом власти не спешат.

Спикер Пентагона Шон Парнелл назвал обвинения в сокрытии потерь «выдумками, призванными еще больше расстроить американский народ», а также «клеветой партийных наймитов из NYT». Он поспешил заверить общественность, что речь идет о настолько плевых травмах, что их в систему и вносить-то незачем.

«Хотя с 7 июля 2026 года почти 100 военнослужащих получили травмы той или иной степени тяжести, 96% их них вернулись к несению службы», — написал он.

Однако его слова расходятся с фактами, которые фиксируют как журналисты, так и спутниковые снимки.

Главный официальный источник данных о потерях среди американских военнослужащих — Централизованная база данных министерства обороны США для сбора и хранения информации о потерях военнослужащих в конфликтах (DCAS). Хотя раньше сведения в ней обновлялись оперативно, теперь, по словам официальных лиц Пентагона, регистрация новых случаев может занять несколько дней или даже недель из-за проверок.

Поэтому до недавнего времени никаких значимых обновлений по результатам первых недель обострения в базу не вносили.

Показательный эпизод, иллюстрирующий проблему, произошел накануне. Сначала в DCAS внесли обновление, зафиксировав четыре новые смерти (при том что официально известно только о трех) и 20 раненых, доведя общее число погибших до 18, а получивших ранение — до 447. Однако через несколько часов данные были удалены, а в таблицу вернули прежние показатели — 14 убитых и 427 раненых.

Затем новые данные снова вернули в базу, но только в раздел с потерями по категориям, в то время как в таблице по месяцам остались старые.

Этот факт, зафиксированный несколькими независимыми наблюдателями, стал прямым доказательством того, что статистика подвергается правке, а не просто запаздывает. Складывается впечатление, что цифры подгоняются под желаемую картину, а не отражают реальную ситуацию.

«Это свидетельствует об очередном снижении уровня прозрачности. Вместо того чтобы своевременно отвечать на запросы о том, что происходит с сыновьями и дочерями Америки, Пентагон теперь отсылает журналистов к базе данных», — написал Дэн Ламот, военный корреспондент The Washington Post.

На этом фоне заявление Парнелла о том, что «подавляющее большинство» из почти 100 раненых получили «легкие сотрясения», выглядит как попытка минимизировать ущерб, особенно с учетом того, что появились фотографии, демонстрирующие серьезные повреждения на американских базах.

Новые спутниковые снимки, опубликованные и изученные OSINT-аналитиками, неопровержимо доказывают, что удары по базе ВВС «Муваффак Салти» в Иордании нанесли значительно больший ущерб, чем признает Пентагон.

Судя по фото, иранские ракеты, которых у Исламской Республики, как известно, уже полгода как «осталось всего на пару дней», нанесли целую серию ударов по ключевым объектам на территории базы.

В жилом секторе около двух десятков контейнерных жилых модулей, где размещались американские военные, были полностью уничтожены или серьезно повреждены. Именно в этом районе, по официальным данным, двое военнослужащих погибли и один пропал без вести.

Помимо сведений об ударах по инфраструктуре, поступают данные и о потерях авиации на земле. Сообщается, что на той же иорданской базе были уничтожены несколько вертолетов UH-60 Black Hawk. Хотя эти данные не подтверждены официально, спутниковые снимки фиксируют повреждения в районах вертолетной стоянки.

Как минимум три-четыре ангара для беспилотников MQ-9 Reaper были полностью разрушены, а по меньшей мере два БПЛА, находившихся снаружи, повреждены осколками.

Также появились сведения об уничтожении одного истребителя F-15. Корпус стражей Исламской революции заявил, что поразил ангары с истребителями, уничтожив самолет и систему противоракетной обороны.

В отличие от вертолетов, такие самолеты в случае опасности обычно успевают быстро перебросить на другой аэродром, однако не исключено, что борт не удалось поднять в воздух, так как он находился на ремонте или обслуживании.

На фоне этих военных неудач США ситуация в регионе продолжает усложняться. Ормузский пролив, ключевая артерия мировой нефтяной торговли, фактически парализован. За неделю, с 13 по 19 июля, среднее число проходов танкеров сократилось с более чем 20 до 7-8 в день.

Сегодня с очередного танкера сообщили о попадании снаряда, в результате чего экипаж был вынужден покинуть судно, на котором начался пожар. Всего с начала конфликта в конце февраля атакам подверглись как минимум 59 коммерческих судов в Персидском заливе и вокруг него, погибли 17 моряков.

Поэтому теперь владельцы судов вынуждены предлагать экипажам огромные бонусы. Южнокорейская компания, крупнейший владелец супертанкеров, предлагает морякам шесть дополнительных месячных зарплат за один рейс через Ормуз (примерно месяц пути). Это показывает, что риск стал запредельным — моряков буквально подкупают, чтобы они соглашались на смертельно опасную работу.

Одновременно с этим открывается новый фронт. 20 июля поддерживаемые Ираном йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Группировка заявила, что будет наносить удары по судам, перевозящим саудовские экспортные грузы через Баб-эль-Мандебский пролив — узкий проход между Аравийским полуостровом и Африкой, служащий воротами в Красное море.

Хуситы назвали это «морским эмбарго» в ответ на саудовскую блокаду портов и аэропортов на подконтрольном хуситам северо-западе Йемена. Таким образом, США сталкиваются с угрозой на двух ключевых морских маршрутах одновременно — в Ормузском проливе и Красном море. Это серьезный стратегический вызов, на который у Пентагона пока нет внятного ответа.

На этом фоне угрозы США звучат всё менее убедительно. 20 июля глава Белого дома Дональд Трамп написал в соцсетях: «Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, они заплатят за это убийство многократно! Эта директива передана военному министру Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем военным руководителям».

Трамп также заявил, что последние удары по Ирану наносятся «в честь» трех американских солдат, убитых в недавних атаках. Однако все эти угрозы и громкие заявления слабо согласуются с реальностью.

Пентагон не может защитить свои базы от иранских ударов, не может обеспечить безопасность судоходства в Ормузе и не имеет внятного ответа на блокаду хуситов в Красном море. На этом фоне слова о «многократной плате» за гибель каждого американца выглядят исключительно как попытка сохранить лицо.

Ситуация вокруг сокрытия потерь — это не просто вопрос прозрачности. Это признак более глубокого кризиса: США фактически теряют контроль над ситуацией в регионе, но всеми силами пытаются скрыть это от собственной общественности, манипулируя статистикой. И поступают так они уже не впервые.

Однако систематические задержки, удаление данных из DCAS и расхождение между спутниковыми снимками и официальными заявлениями подрывают доверие американцев. Согласно последним опросам, 55% респондентов считают, что США должны прекратить атаки на Иран, в то время как всего 27%, то есть в два раза меньше, высказались за их продолжение.

Попытки Соединенных Штатов застращать Иран выглядят всё более легковесно на фоне сокрытия потерь, отсутствия внятной стратегии и усталости американцев от лжи.