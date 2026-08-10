Власти Грузии жестко и прагматично ответили на европейские призывы разорвать связи с Россией. «Мы очень хорошо знаем, что никакого ущерба не нанесли бы России, однако нанесли бы урон собственной стране, народу, тем семьям и людям, которые 24 часа (в сутки) трудятся», — заявил 10 августа журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

ИА Регнум

Он также обвинил ЕС в двойных стандартах, напомнив, что Брюссель продолжает торговать с Москвой, требуя от других разрыва связей. «Это всё позорно», — резюмировал Каладзе.

Заявления эти прозвучали на фоне того, что в Грузии продолжают происходить неприятные инциденты с российскими туристами. Как рассказала россиянка Ксения в своем видео на прошлой неделе, они ехали через страну транзитом в Турцию на своем авто — и, так как ехать было еще далеко, была запланирована ночевка в Грузии. Выйдя утром из гостиницы к автомобилю, россияне увидели, что кто-то сильно поцарапал его со стороны водителя.

Судя по видео, сделано это было намеренно — глубокая царапина идет через весь кузов, от крыла до крыла.

Туристы обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов пообещали проверить видео с камер, чтобы определить, было это сделано специально или произошла какая-то случайность. Однако спустя пару дней никакой информации так и не поступило.

Хозяин гостиницы вообще не поверил рассказу россиянки и заявил, что супруги якобы уже приехали на поврежденном авто.

Сами россияне уже уехали в Турцию и ждут новостей от грузинской полиции. В видео россиянка подчеркнула, что не может точно утверждать, что произошло и кто поцарапал машину, пока не получит сведений от правоохранительных органов Грузии.

Между тем туристам уже начали поступать угрозы в соцсетях. «Я, если честно, уже боюсь. Мы сейчас уже в Турции, но обратно-то нам возвращаться из отпуска снова через Грузию. Если честно, становится страшно за свою жизнь. Надеюсь, что эта история закончится благополучно», — сказала Ксения ИА Регнум.

Но гораздо больше шума наделал другой случай. В интернете появилась серия постов, в которых с аккаунтов с грузинскими именами рассказывалось о том, как работающие в ресторанах грузины портили туристам из России еду. Стартовал тред с «воспоминаниями» экс-официанта кафе в Батуми — как он якобы помочился в фарш для хинкали, которые заказали туристы из России.

Один за другим там начали появляться комментарии схожего содержания. Кто-то «не менял белье от прошлых жильцов» в номере отеля, узнав, что дальше в нем будут жить гости из России. Другой «плевал в хачапури», а еще один утверждал, что оставил группу русскоговорящих туристов в опасности в лесу.

Однако при подробном изучении выяснилось, что все эти посты написаны с пустых или практически пустых аккаунтов. Зарегистрированы они были еще в 2011 году — с грузинскими именами и фамилиями, написанными кириллицей.

Проще говоря, есть все основания полагать, что это подставные аккаунты, которые внезапно, но в то же время очень скоординировано разразились серией постов на тему того, как грузины портят жизнь российским туристам.

Поняв, что это создает угрозу, к проблеме активно подключились власти. Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) возбудила уголовное дело в связи с предполагаемой информационной кампанией, направленной против Грузии и туристов из России.

Как заявили в ведомстве, расследование касается деятельности сети фальшивых аккаунтов в социальных сетях, зарегистрированных за пределами Грузии. По данным СГБ, через эти аккаунты распространялась ложная информация, направленная на дискредитацию страны.

Следствие считает, что одной из главных целей кампании было создание впечатления, будто для туристов из России в Грузии существует враждебная и небезопасная обстановка.

Уголовное дело, что характерно, было возбуждено по статье «саботаж». Она предусматривает ответственность за действия, направленные на ослабление Грузии, то есть создающие угрозу национальным интересам. Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе также назвал происходящее саботажем. «В соцсетях появляются ролики с несуществующими людьми, которые говорят о том, что якобы для русских туристов в Грузии создана отрицательная среда. Единственная цель всего этого — саботаж против собственной страны. Мы сделаем всё необходимое, чтобы для всех туристов в Грузии была создана соответствующая среда. Это наша культура, наша традиция и то, что нужно для развития нашей экономики», — заявил он.

Кобахидзе отметил, что координация ведется из-за рубежа, а поддерживает эту кампанию местная агентура. «Конечно же, наши двери открыты для всех, любых туристов. Это то, о чем мы должны говорить очень открыто», — подчеркнул премьер.

Современное правительство Грузии старается избегать русофобских инцидентов и купировать их, когда они происходят. С мая в стране действует совет по мониторингу русофобии, который собирает информацию о фактах дискриминации, языка ненависти и антироссийской риторики в публичном пространстве.

При Совете создана группа юристов, которая будет давать правовую оценку выявленным случаям. Итоги мониторинга планируется публиковать раз в три месяца.

В одном из своих постов о последних событиях Кобахидзе задается вопросом: почему эта волна русофобии началась сейчас? Похоже, именно потому, что потом для провокаций уже может оказаться слишком поздно.

Едва ли не по несколько раз в месяц появляются новости о том, что товарооборот двух стран побил то один, то другой исторический рекорд. В январе–июне 2026 года он составил более полутора миллиардов долларов — это на 19% больше показателей за аналогичный период 2025 года.

Для огромного количества товаров из Грузии Россия вновь стала крупнейшим рынком сбыта. Вина за полгода продано на 70 миллионов долларов, минеральных вод за тот же период — на 46 миллионов.

Поставки помидоров, форели, вишни и черешни бьют исторические максимумы. И это только за несколько последних месяцев.

Российские туристы всё чаще приезжают в Грузию: в 2024 году — 1,4 млн визитов, в 2025-м — уже почти 1,6 млн и около 700 млн долларов прибыли.

Сама логика такого сотрудничества двух стран абсолютно очевидна и обусловлена географическим положением, исторически сложившимися связями, взаимной выгодой. Да, определенные разногласия между странами остаются, но действующие власти Грузии умеют сотрудничать, не превращая противоречия в непреодолимые преграды.

И вот поэтому провокации активизировались именно сейчас. Потому что чем теснее будет становиться сотрудничество, тем меньшее число грузин будет заинтересовано в каком-либо притеснении русских. Лепить врага из тех, с кем люди работают и торгуют каждый день, не так просто.

В связи с этим тот же тбилисский мэр Каладзе назвал распространение сведений о неприязни к россиянам в Грузии частью «гибридной войны против страны», цель которой — навредить населению и экономике.

Действовать властям приходится осторожно: радикальные силы, которые ранее своей русофобской политикой едва не завели страну в тупик, всё еще сохраняют влияние. При этом фейки и вбросы приходится отделять от реальных случаев, требующих разбирательства, таких как история с избиением туристки.

Но общий вектор выглядит понятным. Прагматизм диктует логику: страна намерена защищать российский турпоток и сотрудничество с Россией, так как это соответствует ее интересам.

В этих условиях правительство не собирается идти на поводу ни у внешних сил, призывающих разорвать связи в Россией, ни у внутренних провокаторов, готовых пожертвовать экономическими успехами всей страны ради политического пиара или выражения личных комплексов.