Уже больше месяца Европа борется с лесными пожарами на фоне экстремальной жары, и ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем. Показатели бьют все рекорды, пожарные гибнут, масштабы эвакуации растут, а засуха тем временем добивает реки, энергетику и сельское хозяйство.

ИА Регнум

По данным Европейской системы информации о лесных пожарах на конец июля, с начала года в странах Евросоюза выгорело уже 434 976 гектаров — это больше, чем за аналогичный период прошлого, рекордного 2025 года, когда сгорело более 346 тысяч гектаров, и более чем вдвое выше долгосрочного среднего показателя в 172 тысячи гектаров.

Есть все основания полагать, что в четверг, когда будут опубликованы новые данные, рекорд обновится. Между тем уже сейчас ущерб в связи с уничтожением лесов оценивается в 3 миллиарда евро.

Всего зафиксировано 1407 пожаров — тоже более чем вдвое выше среднего показателя за много лет. Выбросы углекислого газа от пожаров достигли 17,98 млн тонн, что более чем вдвое превышает прошлогодние 8,48 млн тонн за тот же период.

При этом сезон пожаров, по словам представителей Еврокомиссии, еще даже не достиг своего пика: «Впереди целый август». Судя по прогнозам, в ближайшее время погода принципиально не изменится — в Мадриде и Бухаресте в ближайшие дни +36, в Афинах — +35. Немного снизилась температура на юге Франции, «всего» в районе +32.

Масштаб бедствия беспрецедентен. Во французской Жиронде, в районе города Бордо, огонь уничтожил территорию, в четыре раза превышающую площадь Парижа.

«Сегодня мы бессильны. Огонь сожрал всё на своем пути», — описал ситуацию житель Жиронды Кристоф Перес.

В Испании пожар в провинции Авила уже признан крупнейшим в истории страны, его площадь превысила 50 тысяч гектаров. Пользуясь той же аналогией, это уже почти пять Парижей.

Если в прошлые недели от огня в основном страдали именно Франция и Испания, теперь сильные лесные пожары перекинулись и на юг Европы. В Греции, в районе Коринфского залива, где огонь охватил окрестности курортного поселка Порто-Гермено в 70 километрах от Афин, выгорело свыше 6,5 тысячи гектаров, уничтожены около 100 домов. И это далеко не единственный очаг, горят также греческие острова.

Пожарные становятся жертвами по всей Европе: во Франции при тушении пожаров погибли четверо, в Греции столкнулись два вертолета, участвовавших в тушении огня — двое погибших, еще двое ранены. Трое греческих пожарных ранее погибли на Крите и на Пелопоннесе. Всего с начала сезона, по разным данным, непосредственными жертвами огня оказались не менее 13 человек.

Общее же число смертей, причиной которых стала рекордная жара, по предварительным данным, уже превысило 30 тысяч.

При этом точно оценить количество жертв не представляется возможным, так как отсутствие единой системы учета и разница в методологии мешают европейским странам точно фиксировать смерти, причиной которых стала жара. Высокие температуры зачастую провоцируют хронические заболевания, которые регистрируются как причина, а сам температурный фактор при этом игнорируется.

Периодически борьба с лесными пожарами осложняется различными сюрпризами. Французы, к примеру, столкнулись с эхом войны: выяснилось, что в годы Второй мировой на территории коммуны Ле-Порж был оборудован скрытый склад боеприпасов, на котором хранились сотни снарядов.

По словам местных жителей, когда огонь добрался до объекта, боеприпасы стали взрываться и разлетаться в разные стороны, один из них даже угодил в жилой дом. Всего в этом районе было уничтожено более 180 домов.

Испанский эксперт Виктор Реско де Диос из Университета Льейды охарактеризовал происходящее жестко: «Мы вступили в эпоху пожаров, которые невозможно потушить. Эти пожары по силе сравнимы с несколькими атомными бомбами».

А глава Центра исследований лесных пожаров Университета Суонси Стефан Дерр констатирует: в Австралии, США и Канаде уже есть понимание и принятие того, что пожары выходят из-под контроля, в Европе же до сих пор сохраняется иллюзия, что такие пожары можно полностью предотвратить.

Пока одни регионы горят, другие изнывают от засухи, которая спровоцирована той же аномальной жарой и бьет по Европе не хуже пожаров. Нанесенный европейскому сельскому хозяйству ущерб уже превысил 2 миллиарда евро.

Уровень воды в Рейне в районе немецкого города Кауб — ключевого узла для судоходства — сейчас чуть выше 20 сантиметров. По прогнозам, к 7 августа он опустится до 18 сантиметров, то есть до минимума за всю историю наблюдений — с 1880 года. Для нормального функционирования барж с полной загрузкой требуется около 1,5 метра.

Поэтому если еще недавно проблема была в том, что баржи можно загружать лишь на 20-30%, теперь вопрос стоит иначе: можно ли будет вообще транспортировать грузы по Рейну в ближайшее время. Стоимость перевозки на баржах из Роттердама в Карлсруэ на фоне обмеления выросла до 175 евро за тонну — это на 50 евро больше по сравнению с прошлой неделей и на 130 евро больше, чем в конце июня.

На Дунае, еще одной важнейшей реке Европы, ситуация не лучше. Уровень воды в Румынии упал до самой низкой отметки за десятки лет. В Венгрии глубина реки в районе Будапешта снизилась до 14 см.

Из-за обмеления Дуная часть рыбаков в Болгарии осталась без работы. «Никогда еще так не пересыхало, — говорит рыбак Росен Добрев. — Теперь мы можем дойти пешком до Румынии».

Обмеление реки привело к тому, что из-под воды показались обломки затонувших кораблей. Среди них есть и немецкие, затопленные в районе сербского порта Прахово в 1944 году в ходе операции «Дунайский эльф», сопровождавшей стремительное отступление нацистов.

По словам президента Сербии Александра Вучича, в самое ближайшее время судоходство на реке остановится.

Особого внимания заслуживает ситуация в Нидерландах — стране, которая веками боролась с водной стихией, а теперь парадоксальным образом столкнулась с засухой, которая в перспективе угрожает ей наводнением. Большая территория государства находится ниже уровня моря, и долгое время для ее защиты использовались торфяные дамбы, которые слабеют из-за жары.

«Из-за сильной засухи торф теряет влагу и из-за этого становится слабее. Если торф становится слабее, возникает вероятность того, что вода просочится через дамбу», — рассказал Питер ван Дейвендейк, менеджер компании, обслуживающей эти сооружения. Теперь команда из 140 волонтеров вынуждена ежедневно проверять около 100 км дамб, выискивая слабые места.

Но самое тревожное — это энергетика. Венгрия впервые за 44 года полностью остановила АЭС «Пакш», которая обеспечивает 40% потребностей страны в электроэнергии, из-за критического падения уровня воды в Дунае, необходимой для охлаждения реакторов.

Премьер-министр Петер Мадьяр обратился к гражданам с просьбой экономить электроэнергию, ограничить работу кондиционеров и не заряжать электромобили в часы пикового потребления.

Румыния также остановила один реактор на Чернаводской АЭС. Чтобы оставить в работе хотя бы второй энергоблок, румынские саперы взорвали подводную скалу в русле Дуная с целью перенаправить воду из реки к атомной электростанции.

Ранее три АЭС уже были временно остановлены во Франции из-за перегрева воды в водоемах-охладителях. А в Австрии на треть снизили выработку зависимые от Дуная гидроэлектростанции.

Власти Евросоюза предпринимают определенные усилия для борьбы с огнем и засухой. Мобилизуются все имеющиеся ресурсы, задействуются механизмы взаимопомощи, страны перебрасывают друг другу пожарные расчеты и технику.

Однако эффективность этих мер остается крайне ограниченной. И главная причина в том, что власти ЕС по-прежнему борются с последствиями, а не с причинами кризиса.

Еще в марте 2026 года Еврокомиссия признала: Европа годами «лечила симптомы вместо причин, борясь со все более крупными пожарами, вместо того чтобы предотвращать превращение ландшафта в легковоспламеняющийся». Однако новая стратегия, провозглашающая приоритет профилактики, так и осталась на бумаге.

Не лучше обстоят дела и непосредственно с тушением огня: ресурсов катастрофически не хватает. Официальный представитель Жиронды Жан-Люк Глез признал: «У нас недостаточно людей и машин, и я думаю, что даже у всей Франции их недостаточно».

Европейские экстренные службы оказались не готовы к пожарам такого масштаба, когда сразу несколько стран одновременно нуждаются в помощи.

Особенно красноречиво звучат на этом фоне признания самих европейских чиновников. «Мы совершенствуемся с каждым днем. Мы учимся», — заявил анонимный представитель Еврокомиссии, комментируя действия лидеров.

Но Европа уже горит, и сегодня тот факт, что кто-то на этом запоздало учится, выглядит слабым утешением для тех, кто лишился дома, работы или собственного бизнеса.