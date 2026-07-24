Скандал в отеле Agarani Estate в Грузии разгорелся с такой скоростью, что позавидовал бы любой профессиональный пиарщик. Компания подруг — россиянка, украинка, еще несколько девушек — приехала в Грузию отметить день рождения.

ИА Регнум

Параллельно в том же отеле отмечали свадьбу. Гости с балкона помахали молодоженам, и уже вскоре брат жениха ворвался к туристкам в номер и сломал нос одной из них — Юлии Нестерюк. Сломал, надо сказать, профессионально — силы вложил столько, будто бился за титул чемпиона, а не избивал хрупкую девушку.

По версии обвиняемого и его адвокатов, девушки оскорбляли гостей и облили диджейское оборудование. Серьезно? Пять девушек в номере — одни, без мужчин — празднуют день рождения, а потом внезапно решают испортить чужую свадьбу? Верится в это с трудом.

История получила широкий резонанс и, разумеется, мгновенно приобрела политический окрас. И тут даже удивительно, как быстро некоторые граждане Грузии ринулись защищать не пострадавших девушек, а человека, который в здравом уме и твердой памяти сломал нос незнакомке.

В Тбилиси прошел марш в поддержку Георгия Чигладзе, на котором скандировали антироссийские лозунги. Но самое забавное, что те же самые люди, которые сейчас вышли на марш в поддержку Чигладзе, обычно громче всех в Грузии кричат о европейских ценностях.

Гендерное равенство, права женщин, нетерпимость к насилию — всё это куда-то испаряется, когда жертва говорит по-русски. Видимо, европейские ценности в исполнении грузинских либералов оказались очень гибкими — они подвержены метаморфозам в зависимости от того, кто агрессор, а кто жертва.

И это при том, что в традиционной грузинской культуре мужчина, поднимающий руку на женщину, — позор для семьи. Но, видимо, для некоторых «европейских» грузин традиции — это слишком старомодно. Неудивительно, что разумная часть грузинского общества оказалась шокирована инцидентом — ведь это удар по репутации всей нации в глазах соседей.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии, назвал произошедшее «заказом», направленным на то, чтобы искусственно навязать стране ненависть к России и ее гражданам.

«Тут очень просто проглядывается двойной стандарт и причина двойного стандарта. Тут очень простой заказ, чтобы в Грузии искусственно навязали ненависть, а конкретные агенты, агентура выполняют это задание. Мы всячески будем противостоять этому заданию и всем тем людям, которые заняты его выполнением», — заявил он.

И в этом, как ни крути, есть логика, и просматривается она очень просто.

Когда у власти в Грузии наконец появились люди, которые думают о национальных интересах, а не о грантах от западных фондов и схемах их перевода в свой карман, сразу начались провокации. Понятно, что за всем этим стоят грузинская оппозиция и их заокеанские кураторы, для которых разрыв между Россией и Грузией — важнейшая цель.

Мы уже видели похожий сценарий — инцидент в Батуми в прошлом году, когда участники акции протеста из числа «европейских» грузин забросали яйцами автобусы с российскими туристами с лайнера Astoria Grande. Тогда тоже пытались спровоцировать масштабный конфликт, использовать наших туристов как мишень для агрессии и предлог для нового «прыжка» на Россию, чтобы подорвать только начавшееся потепление.

Ну не могут они спокойно смотреть на то, как налаживаются отношения между странами, как растет туристический поток из России. Им нужен конфликт, скандал, кровь.

Но правительство и разумная часть грузинского общества не позволили этой провокации перерасти в катастрофу: авиасообщение сохранилось, туристический поток не прекратился. Именно это и есть главное отличие от времен Михаила Саакашвили, Нино Бурджанадзе и иже с ними — сегодня у Грузии есть власть, которая не идет на поводу у могущественных третьих стран и внутренних провокаторов.

Поэтому есть основания надеяться, что и с этой историей справятся, не дав ей перечеркнуть все то позитивное, что удалось выстроить за последние годы.

Важно отметить, что девушка, которая пострадала, имеет также турецкое гражданство. Но кого это волнует? Главное, что нападавший услышал русскую речь, а значит, можно позволить себе любое безумие, а потом оправдываться тем, что злые русские тебя специально спровоцировали. Интересно, если бы она заговорила по-турецки, получила бы история такой же резонанс? А если по-украински?

Причем Грузия от таких инцидентов страдает в первую очередь сама, главным образом — экономически. Уже появились сообщения о том, что российские и русскоязычные туристы отменяют поездки. А ведь за первое полугодие 2026 года только россияне оставили в грузинской экономике более 300 миллионов долларов, заняв первое место по доходам от туризма.

И это не считая товаров, которые мы у них покупаем. Грузинское вино, минералка — это все знают и ценят только в России и других странах из числа бывших республик СССР. В Европе про них если кто и слышал, то лишь бывшие жители постсоветского пространства. Ни о какой массовой замене российских туристов европейскими и речи быть не может — их в Грузии просто нет в нужных количествах.

Представьте, что вы владелец ресторана и ваш лучший клиент приносит вам половину всей выручки. Вот он в очередной раз пришел ужинать, а вы его за это — по лицу. А потом удивляетесь — чего он больше не идет-то? Именно так выглядела бы экономическая политика Грузии в исполнении горячих голов, рукоплещущих свинскому поступку Чигладзе.

Так кто же в итоге выигрывает? Только те, кому нужен хаос. Западным марионеткам, которые после утраты реальной власти не первый год пытаются раскачать Грузию. Но, как показывает практика, грузинское правительство умеет реагировать трезво и адекватно, не давая чрезмерно раздуть конфликт.

И если раньше такие истории заканчивались охлаждением отношений, то сейчас, судя по всему, здравый смысл побеждает. Большинство грузин понимают, что экономические интересы и человеческое отношение к соседу важнее политических игр.

И здесь оппозиция рискует перегнуть палку. Чем больше они защищают агрессора и оправдывают насилие, тем больше отталкивают умеренных грузин, которым не нужна страна, где бьют туристов. Каждая такая провокация — как бумеранг: она должна ударить по власти, а в итоге бьет по имиджу страны и по карманам простых граждан.

Так что Кобахидзе и его команда только укрепляют свои позиции, показывая, что они — за порядок и здравый смысл, а не за хаос.

Остается надеяться, что точку в этой истории поставит именно разумная часть грузинского общества. И очень хочется верить, что эта точка будет жирной — с извинениями, последствиями для отеля (вплоть до отзыва лицензии), помощью в лечении и демонстрацией понимания того, что женщина, помахавшая рукой из окна без задней мысли, не заслуживает сломанного носа.