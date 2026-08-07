Лето 2026 года наглядно показало: волна бытовой агрессии против украинских беженцев в Польше достигла такого масштаба, что отдельные эпизоды уже давно не выглядят случайными. Поляки, судя по происходящему, буквально теряют рассудок от ненависти к украинским беженцам, и каждый новый случай по-своему безумен.

ИА Регнум

В конце июля в польских и русскоязычных Telegram-каналах разошлось видео из такси. В городе Ченстохове 48-летняя пассажирка с ребенком, расположившаяся на заднем сиденье, потребовала от таксиста-украинца остановиться у магазина спиртного.

35-летний Максим, приехавший с Украины пять лет назад и работающий таксистом всего три месяца, ответил, что это не предусмотрено заказом. В ответ пассажирка вышла из себя, начала кричать: «Украинская шваль, курва!» — и ударила водителя по голове.

Таксист, до этого говоривший на украинском, в ответ оскорбил женщину, конфликт прекратился только после того, как она покинула машину. Полька оказалась настолько одержима ненавистью, что ее не остановило даже присутствие собственного ребенка.

Еще один случай произошел в аэропорту испанского курортного города Малага, куда украинка Анна с матерью летели из Кракова на отдых.

Поляк и его спутница, по словам гражданки Украины, весь полет вели себя агрессивно и неадекватно. Когда мама Анны сделала им замечание и позвала стюардессу, те набросились с оскорблениями.

После выхода из самолета поляк назвал женщину «украинской курвой», затем в адрес Анны прозвучало: «Ты — украинская проститутка». Увидев, что девушка снимает его на телефон, мужчина попытался выбить его, ударив ее по руке.

Анна решила предать случай огласке именно потому, что в Польше подобные нападения на украинцев происходят все чаще. Нельзя также не отметить и тот факт, что в глазах некоторых поляков ненависть к украинцам превращается в индульгенцию, которая позволяет, к примеру, материться и драться при ребенке или бить женщин.

В Гдыне жертвой нападения стала украинка, разговаривавшая на улице по телефону. Седой польский дедушка, вооруженный деревянной тростью, подошел к ней сзади и дважды ударил по голове, после чего скрылся.

На видео окровавленная украинка сидит на тротуаре в окружении прохожих и полиции. По ее словам, она возвращалась с работы и записывала голосовое сообщение на украинском, когда на нее сзади напал неизвестный.

В связи с полученными травмами женщину пришлось доставить в больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

В минувшую субботу полиция Гдыни арестовала 76-летнего мужчину по подозрению в нападении. «Полученные к этому моменту данные не указывают на то, что инцидент был преступлением, мотивированным национальными предрассудками», — заявили в полиции, несмотря на показания самой пострадавшей.

Ненависть в буквальном смысле доводит некоторых поляков до исступления, и тут особо показателен случай в столице страны.

На станции варшавского метро мужчина с маленьким польским флажком в руках на весь вестибюль в крайне нецензурной форме что есть мочи кричал о том, какие непристойные действия он хотел бы совершить с Украиной и ее гражданами.

По уже сложившейся у поляков традиции он называл украинцев «курвами», продолжая периодически потрясывать флажком и аплодировать собственному выступлению. Люди вокруг молча внимали, желающих вмешаться или поспорить не нашлось.

По словам очевидцев, первое время служба безопасности метрополитена не предпринимала никаких действий. Лишь после того, как поляк начал проявлять агрессию по отношению к другим пассажирам, его задержали.

Все эти эпизоды — лишь наглядное свидетельство происходящих в польском обществе изменений. По данным главного управления полиции Польши, приведенным в Rzeczpospolita, за первую половину 2026-го украинские граждане подали на 30% больше заявлений о преступлениях на почве национальной ненависти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Социолог Яцек Кухарчик отмечает: реальная статистика, вероятно, выше, поскольку многие жертвы боятся обращаться в полицию. По его словам, «токсичная атмосфера» из политических заявлений и интернета переходит в реальную жизнь.

«Мы наблюдаем эффект оправдания. Уже не нужно стыдиться, а некоторые даже считают, что нападения на украинцев — повод для гордости», — говорит Кухарчик.

Сами украинские беженцы рассказывают, что теперь, прежде чем заговорить на родном языке в общественном месте, они сначала оглядываются по сторонам. Любопытно, что эта фобия уже начала распространяться и на граждан других стран.

«Я стала свидетелем разговора, который вела почти шепотом семья из Швеции. Родители и двое подростков. Мы сидели рядом в кафе. Я спросила, почему они разговаривают шепотом, и женщина ответила, что они боятся, слышали об избиениях иностранцев», — написала в соцсетях жительница Польши. По ее словам, шведы были в Польше транзитом и сказали, что больше никогда не вернутся.

Впрочем, и иностранцем быть не обязательно. Буквально накануне в Гданьске 37-летний поляк избил двух соотечественников, отца и сына, сломав одному из них руку. Сообщается, что сначала он набросился на прохожего, который, как ему показалось, говорит с «восточным акцентом», но тот сумел убежать. Тогда под руку и попались другие поляки, которых он почему-то назвал «бандеровцами».

Согласно опросам, уровень негативного отношения поляков к украинцам в 2026 году подскочил до рекордных 43%. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял лишь 25%. При этом более половины поляков считают, что поддержка беженцев чрезмерна.

«Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, меня всю трясет от ярости из-за того, как они на нас смотрят, как они к нам относятся», — призналась в разговоре с The Guardian Ольга, дизайнер из Киева.

О том, что ненависть стала массовым явлением, говорит и коммерческий аспект: в Польше начали продавать футболки с антиукраинскими слоганами: «Конец гостеприимства. Вон отсюда!» — и изображениями перевернутого герба Украины. Или поляка, готового ударить украинца.

Социальные сети Футболки в Польше. «Конец гостеприимства. Вон отсюда!»

В некоторых польских такси тем временем появились объявления с перечеркнутым украинским флагом и сопровождающим текстом: «На украинском можете говорить, идя пешком».

Показателен парадокс, который описывает польский журнал Do Rzeczy. Вьетнамцев, которых в Польше около 40 тысяч, общество принимает гораздо лучше, чем 1,5 миллиона украинцев. В представлении поляков вьетнамцы ассоциируются с трудолюбием, охотно участвуют в польских праздниках, носят народные костюмы и демонстрируют лояльность по отношению к стране пребывания.

Украинцы же, напротив, стремятся подчеркивать свою национальную идентичность. Автор статьи задается вопросом: почему при падении симпатий к украинцам и росте межнациональных конфликтов вьетнамская диаспора вызывает теплые чувства? Ответ: украинцы не хотят ассимилироваться, а поляки требуют именно этого.

Польский публицист Томаш Терликовский с тревогой смотрит на происходящее. В статье для Wirtualna Polska он предупреждает об угрозе эскалации.

«Дело в том, что, как только появится первая жертва, Рубикон будет перейден, поскольку возникнет подлинный всплеск этнической агрессии. И тогда на польских улицах может стать действительно жарко, ведь различные банды, склонные к насилию молодые мужчины <…> начнут вести войну друг с другом, и ее жертвами могут стать новые невинные люди, уже не только украинцы», — предостерегает он.

Важно понимать: происходящее на улицах — не просто стихийный взрыв народного гнева и, вопреки расхожим объяснениям, не результат работы «российских ботов» (к которым так любят апеллировать в Варшаве).

Скандал вокруг Волынской резни и ответных шагов Киева принес конкретные политические дивиденды: рейтинг президента Кароля Навроцкого подскочил до рекордных 55% — плюс 8% всего за месяц.

Премьер Дональд Туск, представляющий либеральную коалицию, тоже ужесточает риторику в преддверии парламентских выборов: он объявил о создании «стены памяти» жертв Волыни и заявил, что Украина не получит места в ЕС, пока не пересмотрит свою историческую политику.

Польским элитам выгоден этот конфликт — рейтинги растут, а напряженность на улицах становится удобным фоном для предвыборной борьбы. Поэтому, как бы политики ни винили внешние силы и ни призывали к спокойствию, их действия тоже создают ту самую токсическую атмосферу, о которой говорит социолог Кухарчик.

Да и сами украинцы подливают масла в огонь своим зачастую хамским поведением, вечным «Дай!» и абсурдным желанием восхвалять преступления националистов почти вековой давности.

Между тем история тоже не отпускает. В начале августа в ходе раскопок в польских селах Острувки и Воля-Островецка были обнаружены останки более 50 человек, ставших жертвами Волынской резни. Примерно треть из них — дети.

Вряд ли эта находка поспособствует тому, что поляки станут относиться к украинцам с большей симпатией.