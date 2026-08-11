Партия «Яблоко», долгие годы позиционировавшая себя чуть ли не как последний легальный рупор либерализма в России, попыталась было вернуться в большую политику. Однако ее участие в выборах 2026 года обернулось сразу несколькими скандалами.

ИА Регнум

Вокруг партии возник целый клубок противоречий, который в итоге и предопределил решение Верховного суда, снявшего «Яблоко» с выборов в Госдуму.

Поводом для снятия послужил иск партии «Родина», поданный в Верховный суд 7 августа. В числе прочих поводов для разбирательства истцы указали на нарушение авторских прав при создании агитационных материалов. Однако одним из главных аргументов стали данные Росфинмониторинга, представленные в суде представителем Центризбиркома.

Согласно этим материалам, партия «Яблоко» имела иностранные источники финансирования. Речь шла о 72 лицах, на счета которых с апреля по июль 2026 года, то есть непосредственно в период избирательной кампании, поступали деньги из Индии, Азербайджана, Грузии и Германии. Сообщалось, что всего из-за рубежа было получено 2,8 млн рублей.

Кроме того, среди контрагентов партии обнаружились лица, осуществлявшие пожертвования через Армению, Израиль и США. Генпрокуратура в свою очередь поддержала иск и выступила за отмену регистрации кандидатов от «Яблока».

В партии, члены которой в любой ситуации привыкли вести себя как обладатели белых пальто, обвинения, конечно же, отвергли. По словам адвоката «Яблока», из общей суммы в 2,8 млн рублей иностранные граждане пожертвовали лишь небольшую часть, а остальное могло быть следствием продажи иностранных акций, от которых кандидаты обязаны избавиться перед выборами.

Однако сам факт наличия иностранных денег в предвыборных фондах партии, подтвержденный Росфинмониторингом, достаточен, так как подобное нарушение фактически несет угрозу государственному суверенитету. Чьи интересы будет защищать партия, которая получает финансирование из других стран?

Параллельно с этим появлялись сообщения о масштабных вложениях в продвижение «Яблока» за рубежом. Эксперт Павел Данилин отмечал, что с июня по начало августа было зафиксировано около 51,5 тыс. публикаций о партии, а ее продвижение в зарубежных соцсетях активно ведется через алгоритмы, блогеров и целую сеть информационных ресурсов. По его оценке, в эту кампанию уже вложены миллионы долларов.

Такая активность за рубежом вряд ли прибавила партии привлекательности в глазах российских избирателей.

Против «Яблока» также сыграла и поддержка, пришедшая из-за рубежа. В августе 2026 года партию активно поддержали беглые представители оппозиции — Юлия Навальная*, Илья Яшин*, Владимир Кара-Мурза*, Любовь Соболь*, Дмитрий Быков* (все перечисленные включены в России в перечень террористов и экстремистов, а также признаны иноагентами) и другие.

Они запустили широкую кампанию в интернете и создали «Штаб общественной поддержки «Яблока». Сама партия, понимая, к чему может привести такая поддержка, поспешила дистанцироваться: действующий лидер Николай Рыбаков публично заявил, что «Яблоко» не считает заявления из-за рубежа частью своей избирательной кампании. Но перекричать многоголосие заграничных «помощников» у него едва ли получилось.

При этом подобная помощь стала для партии своего рода «черной меткой» — особенно с учетом того, что за последние годы россияне успели сделать свои выводы о природе западной «доброты» и тех, кто предпочел бежать из страны и поливать ее грязью, а не поддерживать ее, переживая тяжелые времена вместе со своим народом.

Показательно, что даже среди самой беглой оппозиции нет единства в отношении «Яблока». Максим Кац** (признан иностранным агентом), бывший член партии, в своих соцсетях регулярно критикует ее руководство и Григория Явлинского, одного из ее основателей, обвиняя их в авторитаризме и пассивности.

Однако в своих видео он же агитирует за «Яблоко» как за единственную легальную либеральную партию. Такая двойственность лишь подтверждает, что даже в стане беглой оппозиции нет единого понимания, что представляет собой современное «Яблоко».

Не добавили популярности партии и подозрения в связи с тайным визитом ее лидера к зарубежным дипломатам. Очевидцы засняли автомобиль Николая Рыбакова у служебного въезда посольства Франции в Москве — в самый разгар предвыборной кампании и скандала вокруг снятия с выборов. Визит через черный ход в здание дипмиссии недружественной страны явно противоречил заявлениям руководства об отсутствии контактов с иностранными структурами.

Также против партии сыграл и тот факт, что целый ряд ее видных членов так или иначе оказался замешан в скандалах, связанных с дискредитацией Вооруженных сил России или откровенной поддержкой противника. В июне 2026 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к семи годам колонии заместителя председателя партии Максима Круглова по делу о распространении фейков о российской армии.

Еще один заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг также был привлечен к уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. А в отношении члена партии Николая Маркина возбудили уголовное дело о фейках — ранее его уже штрафовали за дискредитацию армии.

История же Бориса Цейтлина выходит за все мыслимые рамки. Этот человек, входивший в руководящий состав Московского областного отделения «Яблока» и числившийся в партии с 2014 года, опубликовал фотографии в форме ВСУ и заявил, что состоит в стратегическом резерве украинской армии.

Но, пожалуй, самый важный аспект — это программные установки партии. Предвыборная программа «Яблока» на выборах 2026 года стала самой короткой в истории партии — всего 43 слова. Ее ключевым элементом стало предложение незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня с Украиной и перейти к переговорам.

Партия настаивает на немедленной остановке боевых действий по текущей линии соприкосновения без предварительных условий, отказывается признавать итоги 2014 и 2022 годов, в том числе отказывается признавать и Крым, и Донбасс российской территорией, то есть фактически ставит под сомнение территориальную целостность страны.

Именно программа «Яблока», по мнению партии «Родина», содержала «признаки экстремизма». Суть претензий сводилась к тому, что требование заключить соглашение о прекращении огня фактически означает отказ от полного освобождения включенных в состав России территорий.

Однако дело не только в юридической квалификации. Важнее другое: «Яблоко» настаивает на поиске компромисса с Украиной и ее западными кураторами исключительно через переговоры. То есть фактически говорит о чем-то вроде очередных Минских соглашений. А на «Минск» у россиян аллергия, и виноватых в этом найти не составляет труда.

Еще в декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель прямо признала, что Минские соглашения были лишь попыткой дать Украине время на укрепление обороноспособности. Экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее подтвердил ее слова.

Российские пранкеры в разговоре с Меркель также зафиксировали ее признание в том, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием. После таких откровений любые призывы к новым переговорам по аналогичной схеме воспринимаются в России лишь как попытка в очередной раз усыпить нашу бдительность и выиграть время для наращивания военного потенциала противника.

После таких откровений россияне уже не верят в подобные соглашения, поэтому любая сила, выступающая с похожими на «яблочные» лозунгами, обречена на политическую изоляцию. Особенно на фоне терактов против мирного населения, которые регулярно устраивают ВСУ. Как известно, с террористами Россия переговоров не ведет.

Выходит, что «Яблоко» всеми силами пыталось доказать свою самостоятельность в качестве российского политического субъекта, однако наиболее заметную кампанию в его поддержку вели из-за границы. Партия, еще недавно претендовавшая на роль легальной оппозиции, оказалась в центре скандала, в котором смешались иностранное финансирование, поддержка со стороны беглых предателей и программа, ведущая к очередному «Минску». Снятие с выборов стало логичным итогом этого пути — спустя 33 года после своего создания «Яблоко» окончательно сгнило.

*Физические лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также признанные иностранными агентами

** Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом