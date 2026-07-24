Со дна настойчиво постучали. Именно такое ощущение возникает после просмотра рекламы эстонского производителя мясопродуктов Rannarootsi.

ИА Регнум

На ней изображены два человека с украинскими флажками, которые жарят мясо на фоне поднимающихся за их спинами клубов дыма (явный намек на украинские дроновые удары по российским городам). А внизу подпись: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий».

Суть в том, что «луковицами» в Эстонии называют русских (которые и привезли в Эстонию лук — а также заводы, производство, электричество, образование и т.п.), а горечь нынешним эстонским элитам доставляет сильная и влиятельная Россия. То есть авторы рекламы прямо говорят: «Хороший русский — мертвый русский».

Неудивительно, что это вызвало самый настоящий скандал. Учитывая, что 20% населения страны составляют русские, в рекламе увидели стремление посеять национальную рознь. Ну и, конечно же, вопиющую аморальщину.

«Идея в том, чтобы каждый, кто купит вашу колбасу, думал, что жрет обгорелого врага? Или я как-то неправильно трактую, извините, язык маркетинга? Вот же ж идиоты», — возмущается депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом, представляющая Центристскую партию страны.

Другие же граждане страны, наоборот, считают, что реклама вполне себе креативная и даже политически верная. Среди них — и добровольно выписавшие себя из русских местные, один из которых заявил, что постер оскорбляет лишь тех, кто ближе к России, чем к Эстонии. «Мне понравилось… Я прекрасно понимаю, что современные украинцы лучше многих знают, как жарить такой лук», — добавил он.

Тех же, кто чем-то недоволен, они называют предателями Эстонии и эстонофобами.

Не считает себя виноватым и руководство Rannarootsi. Мол, они не знали, что в Эстонии русских называют «луковицами», вся ответственность лежит на отделе маркетинга, однако саму рекламу с постеров они удалять не будут. «Эта реклама уже стала самостоятельным явлением. Смысл её удаления сейчас неясен», — пожимает плечами исполнительный директор фирмы Кармо Аксель.

Он и все те, кто пытается погасить конфликт, дают понять, что не стоит «раздувать банальную ситуацию» до межнационального скандала. Ну подумаешь, пошутили, возможно, даже неудачно — бывает, ничего страшного. Однако проблема в том, что это не эксцесс, а вполне логичный элемент пропаганды.

Эстонские власти, как и их собратья по разуму из других прибалтийских республик, уже много лет пестуют русофобию. Причем речь идет не только об облыжных обвинениях в «кровавом советском прошлом». Прибалты системно занимаются самым настоящим культурным геноцидом, выкорчевывая все российские символы со своей территории.

Уничтожение памятников, запрет преподавания на русском языке, репрессии против праздника 9 Мая, марши эсэсовцев — всё это стало элементом строительства эстонской нации. А 20% русских жителей страны нужно либо подчинить и «эстонизировать», либо просто выдавить в Россию. Чтобы не мешали строить мононациональное государство.

И креативщики из мясной компании это знали, поэтому попытались просто заработать свой евроцент за счет пропаганды. Позиционируя свою продукцию как «патриотическую», получая резонанс и симпатии местных националистов. Возможно — даже какие-то госконтракты.

При этом заработать они хотят не только за счет пропаганды эстонской. Дело в том, что русофобия стала сейчас общеевропейским нарративом.

И речь тут идет не только об отмене всего русского, разрыве экономических и культурных связей — Евросоюз сейчас поощряет или как минимум закрывает глаза на любые, даже самые дикие проявления русофобии.

На убийства русских детей, на «Крокус» и иные теракты киевского режима. На тот же самый лозунг «Жарить колорадов!», который транслируют украинские националисты — и который по сути ничем не отличается от эстонского «Жарить лук».

А самое страшное — в том, что за стимулированием Евросоюзом русофобской кампании стоит не эмоция, а технология. ЕС готовит свое население к системному конфликту с Россией и поэтому внушает европейцам мысль о том, что русские — не люди. Даже на уровне лозунгов («ватники», «лук», «колорады») он дает понять, что в отношении русских не нужно испытывать каких-либо моральных ограничений.

«История учит нас, что массовое насилие не начинается с выстрелов. Всё начинается с языка, образов и символов, которые делают унижение и дегуманизацию людей по национальности, этнической принадлежности или любой другой черте приемлемыми шаг за шагом. Печи, которые сжигали людей, не стали доступны за одну ночь — всё началось с насмешек и унижений», — говорит председатель Центристской партии Эстонии Михаил Кылварт. Как он верно отмечает, так следующие шаги — война или те же печи — становятся гораздо проще с психологической точки зрения.

Конфликт с Европой уже идет, его обострение неизбежно, украинцы чуть ли не еженедельно осуществляют теракты в России, однако Кремль принципиально отказывается от любых форм дегуманизации Украины и Европы в общественном пространстве. Почему же мы не поступаем так же, как они?

Мы не идем по европейскому пути потому, что прекрасно знаем, куда он нас приведет. К дегуманизации уже не противника, а самих себя. К полному оскотиниванию, нацизму и потере человеческого облика. К тому, что мы будем воспитывать детей не в атмосфере гуманизма, а в атмосфере ненависти. Причем ненависти к соседям. И тем самым лишим себя будущего.

Мы воюем с украинскими и европейскими нацистами не для того, чтобы занять их место. Равно как и наши предки воевали с немецкими нацистами не для того, чтобы отправить жителей Берлина в печи Освенцима — даже мысли такой не возникало.

Именно поэтому мы остались людьми, живущими в единой многонациональной стране. А их потомки сейчас «жарят лук» — и вместе с ним свое будущее. Потому что на большее неспособны.